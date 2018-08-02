《未择之路》曝艺术家岳敏君手绘海报，宣布定档9月14日上映，电影由王学兵马伊琍领衔主演，海报中失焦的双眼、病态的皮肤颜色和脸上杂乱交错的裂纹，透露出主角的迷茫无助。









三个人背后的三座山蜿蜒起伏，象征了现代人在面对选择时复杂的情绪波动。而灰色的天空看似压抑，却透出了些许蓝色的亮光，这也正寓意着前方路途坎坷波折，但残酷的生活中总会有微光闪现，未来依旧光明。岳敏君以其独特的艺术风格，用强烈的色彩和夸张的形象为观众展现出了片中所包含的复杂情感。









此次影片同步曝光的剧照中，王学兵坐在货车上，头发稍显凌乱，双臂交叉，神色凝重地看向某处；而马伊琍则穿上了朴实的服装，画上了黑红的面妆，手持扳手，一改往日形象变身货车女司机；朱耕佑则坐在被上了锁的货车车厢内，小小的身体蜷缩在车厢角落，脸上满是委屈和迷茫。





据悉，《未择之路》是青年导演唐高鹏首次执导长篇电影作品，将于9月14日与全国观众见面！

编辑：隐饮