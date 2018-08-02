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《未择之路》曝艺术家岳敏君手绘海报

定档9月14日上映 王学兵马伊琍领衔主演

2018-08-02 10:31:58 来源：Mtime时光网

《未择之路》曝艺术家岳敏君手绘海报，宣布定档9月14日上映，电影由王学兵马伊琍领衔主演，海报中失焦的双眼、病态的皮肤颜色和脸上杂乱交错的裂纹，透露出主角的迷茫无助。
       时光网讯唐高鹏执导，岳小军唐高鹏段喆卿共同编剧，王学兵马伊琍、朱耕佑、王旭峰主演的电影《未择之路》今日正式宣布定档9月14日。同时，影片曝光了定档海报及全新剧照，海报由中国当代艺术领域领军人物岳敏君为该片专门打造，延续了其“表皮”系列画作的创作风格，给观众带来强烈的视觉冲击。

       《未择之路》定档海报的独特之处在于，岳敏君对人物肖像的创作并不只是简单的为了“留影”，更多的是通过作品去传达一些沉默的语言，将人类心理共同结构的秘密蕴藏在作品之中。海报中失焦的双眼、病态的皮肤颜色和脸上杂乱交错的裂纹，透露出人物被生活束缚的纠结、迷茫与无望。

       三个人背后的三座山蜿蜒起伏，象征了现代人在面对选择时复杂的情绪波动。而灰色的天空看似压抑，却透出了些许蓝色的亮光，这也正寓意着前方路途坎坷波折，但残酷的生活中总会有微光闪现，未来依旧光明。岳敏君以其独特的艺术风格，用强烈的色彩和夸张的形象为观众展现出了片中所包含的复杂情感。

       电影《未择之路》由新锐青年导演唐高鹏执导，曾操刀《疯狂的石头》的著名编剧岳小军加盟创作，讲述了一个发生在西部戈壁深处凶险却不失温暖的故事。影片围绕主人公二勇的追妻之旅展开。负债累累落魄无助的二勇、外表冷漠内心炙热的小眉、父爱缺失胆小寡言的尕娃三个性格迥异的陌生人相遇在茫茫的戈壁滩，旅途中的每一场邂逅、每一次抉择都在悄无声息地改变着他们的命运。

       此次影片同步曝光的剧照中，王学兵坐在货车上，头发稍显凌乱，双臂交叉，神色凝重地看向某处；而马伊琍则穿上了朴实的服装，画上了黑红的面妆，手持扳手，一改往日形象变身货车女司机；朱耕佑则坐在被上了锁的货车车厢内，小小的身体蜷缩在车厢角落，脸上满是委屈和迷茫。

       据悉，《未择之路》是青年导演唐高鹏首次执导长篇电影作品，将于9月14日与全国观众见面！

   编辑：隐饮

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关键词： 未择之路 定档
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