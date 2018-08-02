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古天乐身陷百亿黑金大案 疑似黑化？

《反贪风暴3》"黑金迷城"版海报预告双曝光

2018-08-02 10:51:56 来源：Mtime时光网

《反贪风暴3》"黑金迷城"版海报预告双曝，古天乐、张智霖、郑嘉颖领衔的反贪天团则要冲破重重阻碍，重新让这个由欲望构筑的世界恢复秩序，预告中古天乐身陷百亿黑金大案，疑似黑化引人好奇。
       

《反贪风暴3》黑金迷城版预告

时光网讯 日前，犯罪动作大片《反贪风暴3》曝光了黑金迷城版海报及预告片。在海报中，正邪双方分立对峙，杀气毕现，反贪大战一触即发。根据预告片中流露出的蛛丝马迹来看，古天乐身陷百亿黑金大案疑似黑化。该片由古天乐张智霖郑嘉颖邓丽欣等联袂出演，将于9月14日全国公映。

       在《反贪风暴3》黑金迷城版海报中，整个画面中欲望都市倾覆倒置，金钱、手铐等元素纷纷下落，将主演们重重包围。由古天乐、张智霖、郑嘉颖领衔的反贪天团则要冲破重重阻碍，重新让这个由欲望构筑的世界恢复秩序。另一款则两大阵营分立对峙，金银两色的欲望之城大厦将倾分崩离析，人心不满欲壑难填。正邪双方神色各异，气氛剑拔弩张，一场反贪鏖战不可避免。

       电影《反贪风暴3》在此次公开的黑金迷城版预告片中，古天乐、张智霖、郑嘉颖、邓丽欣、谭耀文、谢天华、栢天男、丁海峰、冯雷、廖启智等两地演技派演员同台飙戏，宣萱也惊喜出镜，与古天乐时隔多年再合作引回忆杀。

       此番众人身陷错综复杂的百亿迷局，就连廉政公署也陷入“内讧”。郑嘉颖一句“廉署首席调查主任这八个字才值一千两百万，我们廉政公署这几个字没这么便宜吧”的质问先声夺人，银行账户陡增1200万的古天乐无从辩解，古天乐疑似黑化引发不小悬念。

       据悉，《反贪风暴3》讲述了ICAC (廉政公署) 陆志廉（古天乐饰）和JFIU (联合财富情报组) 刘保强（张智霖饰）两人分别侦查贪污及洗黑钱案件。但随着调查的不断深入，两人却发现贪污案和洗黑钱案有着千丝万缕关系，与此同时，二人也身陷危机之中。

       电影《反贪风暴3》将于9月14日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 反贪风暴3 古天乐
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