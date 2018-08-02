美貌与才华并重,英雄与侠义化身——侠探寒羽良又回来了！（向《唐伯虎点秋香》致敬）

《城市猎人剧场版》海报









只要在东京新宿车站的黑板上写上“XYZ”，通过助理阿香就能委托寒羽良处理棘手的事情。事实上，寒羽良是雇佣兵出身，身怀绝技但又放荡不羁偶尔还好色装傻。





当年这本漫画以《侠探寒羽良》（未授权删节版）名义引进到内地，和鸟山明的《七龙珠》、高桥留美子的《乱马》、车田正美的《圣斗士》等成为70后、80后的精神食粮。和其他漫画相比，北条司这部作品画风更为写实、故事也偏向成年人，将动作、悬疑、爱情、枪战等元素结合，一些过火的玩笑和画面也帮助很多小读者完成性启蒙。





















成龙、王祖贤主演《城市猎人》剧照



黄晓明在《城市猎人》启动发布会现场





韩剧《城市猎人》

林志颖版《城市猎人》

怀旧时间又到了，和《七龙珠》《圣斗士》等一同成为80后回忆的《侠探寒羽良》（城市猎人）推出新动画剧场版，这部将于明年2月28日在日本上映的作品今日发布先导预告，风流倜傥的寒羽良以及总是拿着大锤子的阿香等角色一一现身。