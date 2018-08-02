时光网讯
怀旧时间又到了，和《七龙珠》《圣斗士》等一同成为80后回忆的《侠探寒羽良》（城市猎人）推出新动画剧场版，这部将于明年2月28日在日本上映的作品今日发布先导预告，风流倜傥的寒羽良以及总是拿着大锤子的阿香等角色一一现身。
《城市猎人》由日本漫画家北条司
创作，1985到1991年在《周刊少年Jump》连载，讲述在现代都市犯罪日益猖獗时，一个神秘人物展露头角。他不是警察，也有别于一般的私家侦探和保镖。而是位我行我素的侠探，姓寒羽，单名良，人称城市猎人。
只要在东京新宿车站的黑板上写上“XYZ”，通过助理阿香就能委托寒羽良处理棘手的事情。事实上，寒羽良是雇佣兵出身，身怀绝技但又放荡不羁偶尔还好色装傻。
当年这本漫画以《侠探寒羽良》（未授权删节版）名义引进到内地，和鸟山明的《七龙珠》、高桥留美子的《乱马》、车田正美的《圣斗士》等成为70后、80后的精神食粮。和其他漫画相比，北条司这部作品画风更为写实、故事也偏向成年人，将动作、悬疑、爱情、枪战等元素结合，一些过火的玩笑和画面也帮助很多小读者完成性启蒙。
《城市猎人》不仅在内地走红，也横扫韩国、台湾、香港等国家地区，成龙
和王晶
都在1993年翻拍了真人版电影《城市猎人》，成龙扮演孟波（寒羽良），阿香则由王祖贤
扮演。2011年韩国SBS将漫画改编成电视剧，由李敏镐
和朴敏英
主演。
2014年林志颖
主演过一版内地出品的电视剧，但背景改在了民国，故事和原著基本没有关系。2016年黄晓明
也宣布拿到这个IP的内地改编权，计划和导演唐季礼
将该片改成真人电影，目前影片已立项，暂无其他进展。
成龙、王祖贤主演《城市猎人》剧照