时光网讯
今日，环球影业出品的歌舞片《妈妈咪呀2》
在中国内地公映了！掐指一算，距离音乐剧改编影片的第一部《妈妈咪呀！》
风靡全球，已经过去了整整十年的时间，“Mamma Mia”、“Dancing Queen”与“I Have a Dream”等朗朗上口的金曲，早就成为了许多热爱欧美音乐剧的粉丝们，脑中磨灭不去的旋律。
第一部《妈妈咪呀！》梅姨是主角
新作中，25岁的苏菲（阿曼达·塞弗里德
饰）回到了家乡希腊，为实现妈妈唐娜（梅姨饰）的梦想，创建并经营了一家度假酒店。当面临着开拓新事业，与处理跟丈夫斯凯（多米尼克·库珀
饰）失和关系的双重压力之下，苏菲求助于妈妈最好的朋友，谭雅（克里斯汀·芭伦斯基
饰）和罗茜（朱丽·沃特斯
饰），以及她的三个“爸爸”山姆（布鲁斯南饰），哈利（脸叔饰） 和比尔（斯卡斯加德饰）。
影片上映之前，时光网记者与电影当之无愧的两位女主角阿曼达和莉莉，“脸叔”科林·费斯
，“丈夫”多米尼克·库珀
，三位年轻版的男主角，两位年轻版的女闺蜜，以及原版音乐剧制作人朱迪·克莱默
进行了深度对话。在“新人”们畅谈加入这最欢快美好歌舞片的感受之时，“老人”们也纷纷忆起往昔岁月峥嵘，分享了自己对于这一系列的深厚感情。在整个访谈中，所有卡司提到频率最高的一个关键词就是——开心
。
《悲惨世界》中的阿曼达
十年后的今天，当阿曼达出现在《妈妈咪呀2》
的预告片中时，我们不禁咋舌于岁月对她的宽容——去年3月份，32岁的她第一次做了母亲，然而在《妈妈咪呀2》
中，她的容貌与十年前几乎没有任何变化。无论是摄人心魂的大眼睛，轮廓完美的脸庞，还是清甜优美的嗓音，都让人叹为观止，有些人无论是做演员还是做歌手，可能真的是老天爷赏饭吃吧。
在片中饰演年轻版“唐娜”的莉莉·詹姆斯
，最早走进观众们视野，是在2010年的英剧《唐顿庄园》
中；而2015年在中国上映的迪士尼真人电影《灰姑娘》
，在辛迪瑞拉“变装”换上炫目的蓝色长裙，脚踏水晶鞋走下台阶的一刻，让人牢牢记住了这个长相颇具古典美的英国女演员。去年在国内接连上映的《至暗时刻》
和《极盗车神》
，更是让人迷醉在莉莉“B-A-B-Y-Baby”天籁般的歌喉中。
《灰姑娘》中莉莉的这个镜头十分惊艳
此次在《妈妈咪呀2》
中，莉莉要饰演的可是年轻时的“梅姨”！要步这样令人高山仰止的巨星后尘，她告诉时光网记者，她需要对梅姨的言谈举止进行研究。而阿曼达也对于自己回归《妈妈咪呀》大家庭，表示在片场上就像做梦一样。两位姑娘年龄只差几岁，片中偏偏要饰演不同时间线中的一对儿“母女”。回忆起在克罗地亚小岛上的拍摄生活，她们的眼睛里都是亮晶晶的光芒。