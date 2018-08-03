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2018-08-03 09:32:41 来源：Mtime时光网

写在前面

卡司们忆往昔峥嵘岁月稠

莉莉&阿曼达双女主

"整部电影就是大型party"

专访脸叔科林·费斯

与其说似曾相识 不如是家人团聚

多米尼克·库珀回归

"演歌舞片要穿紧身裤太尴尬"

三位"年轻版"小男主

克罗地亚拍摄宛若天堂

经典音乐剧改编电影《妈妈咪呀！》的续集今日在中国内地上映，喜爱歌舞片的粉丝们，可不要错过在大银幕上观看心爱的演员们载歌载舞的机会哦
　　时光网讯　今日，环球影业出品的歌舞片《妈妈咪呀2》在中国内地公映了！掐指一算，距离音乐剧改编影片的第一部《妈妈咪呀！》风靡全球，已经过去了整整十年的时间，“Mamma Mia”、“Dancing Queen”与“I Have a Dream”等朗朗上口的金曲，早就成为了许多热爱欧美音乐剧的粉丝们，脑中磨灭不去的旋律。


第一部《妈妈咪呀！》梅姨是主角

　　十年后的今天，《妈妈咪呀2》归来！虽然让人开心的是，包括阿曼达·塞弗里德梅丽尔·斯特里普皮尔斯·布鲁斯南科林·费斯斯特兰·斯卡斯加德多米尼克·库珀克里斯汀·芭伦斯基朱丽·沃特斯在内，首部曲中星光熠熠的一众主创悉数回归，然而本片其实并不是一部纯粹的续集，而是既有对于第一部中剧情的“前传式”回溯，又穿插着将第二部的故事接着讲了下去。

　　新作中，25岁的苏菲（阿曼达·塞弗里德饰）回到了家乡希腊，为实现妈妈唐娜（梅姨饰）的梦想，创建并经营了一家度假酒店。当面临着开拓新事业，与处理跟丈夫斯凯（多米尼克·库珀饰）失和关系的双重压力之下，苏菲求助于妈妈最好的朋友，谭雅（克里斯汀·芭伦斯基饰）和罗茜（朱丽·沃特斯饰），以及她的三个“爸爸”山姆（布鲁斯南饰），哈利（脸叔饰） 和比尔（斯卡斯加德饰）。

年轻版索菲、山姆与比尔

　　与此同时，另外一个故事的主线也交织在剧情之中，电影视角回到了20世纪70年代，讲述了无忧无虑的年轻唐娜（莉莉·詹姆斯饰），与年轻版男主角们山姆、哈利和比尔（分别由杰瑞米·艾文休·斯金纳乔什·迪伦饰演）的感情纠葛，见到了她的两个朋友，年轻版的闺蜜谭雅和罗茜（分别由杰西卡·基南·温亚力克莎·戴维斯饰），以及告诉了观众，为什么唐娜这么想在希腊岛上开一家度假酒店。

　　影片上映之前，时光网记者与电影当之无愧的两位女主角阿曼达和莉莉，“脸叔”科林·费斯，“丈夫”多米尼克·库珀，三位年轻版的男主角，两位年轻版的女闺蜜，以及原版音乐剧制作人朱迪·克莱默进行了深度对话。在“新人”们畅谈加入这最欢快美好歌舞片的感受之时，“老人”们也纷纷忆起往昔岁月峥嵘，分享了自己对于这一系列的深厚感情。在整个访谈中，所有卡司提到频率最高的一个关键词就是——开心

　　说起两位女主角，中国观众们一定不会陌生。2008年，第一部《妈妈咪呀！》上映之时，年轻的“索菲”阿曼达·塞弗里德年仅23岁，青春气息扑面而来的她，迅速用甜美的嗓音与单纯的面庞，获得了观众们的欢心。2013年，她出演的音乐影片《悲惨世界》在中国上映，这部汇聚了休·杰克曼罗素·克劳安妮·海瑟薇等明星主演的史上最成功音乐剧改编同名电影，在奥斯卡奖上揽下了8项提名。


《悲惨世界》中的阿曼达

　　十年后的今天，当阿曼达出现在《妈妈咪呀2》的预告片中时，我们不禁咋舌于岁月对她的宽容——去年3月份，32岁的她第一次做了母亲，然而在《妈妈咪呀2》中，她的容貌与十年前几乎没有任何变化。无论是摄人心魂的大眼睛，轮廓完美的脸庞，还是清甜优美的嗓音，都让人叹为观止，有些人无论是做演员还是做歌手，可能真的是老天爷赏饭吃吧。

　　在片中饰演年轻版“唐娜”的莉莉·詹姆斯，最早走进观众们视野，是在2010年的英剧《唐顿庄园》中；而2015年在中国上映的迪士尼真人电影《灰姑娘》，在辛迪瑞拉“变装”换上炫目的蓝色长裙，脚踏水晶鞋走下台阶的一刻，让人牢牢记住了这个长相颇具古典美的英国女演员。去年在国内接连上映的《至暗时刻》《极盗车神》，更是让人迷醉在莉莉“B-A-B-Y-Baby”天籁般的歌喉中。


《灰姑娘》中莉莉的这个镜头十分惊艳

　　此次在《妈妈咪呀2》中，莉莉要饰演的可是年轻时的“梅姨”！要步这样令人高山仰止的巨星后尘，她告诉时光网记者，她需要对梅姨的言谈举止进行研究。而阿曼达也对于自己回归《妈妈咪呀》大家庭，表示在片场上就像做梦一样。两位姑娘年龄只差几岁，片中偏偏要饰演不同时间线中的一对儿“母女”。回忆起在克罗地亚小岛上的拍摄生活，她们的眼睛里都是亮晶晶的光芒。　　

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏 关键词： 妈妈咪呀2 专访

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