《与神同行2》赶超了《侏罗纪世界2》在今年6月创下的118万2374人次的韩国首日最高观影人次纪录。





据今日韩国电影振兴委员会票房统计数据，《与神同行2》8月1日在1968块银幕上映（银幕占有率35.9%），动员124万6692观影人次，高居单日票房榜首。





这一成绩赶超了《侏罗纪世界2》在今年6月创下的118万2374人次的首日最高观影人次纪录。





该片在上映之前的预售占有率突破71%，预售观影人次超过70万人次，也创下了韩国历年最高预售纪录。









目前《与神同行2》在NAVER的观众评分为8.51，专家评分6.25，与前作《与神同行》的观众评分8.73，专家 评分5.92基本持平。据韩媒报道，《与神同行2》减少了前作的煽情部分，叙事更加完整丰满，在解开前作留下的最大疑问的同时，还对后续作品埋下了伏笔。



《与神同行2》正式预告

有业内人士预测《与神同行2》很可能将突破千万观影人次，而《与神同行》系列也将有望成为“双千万"系列电影。《与神同行：罪与罚》目前以1441万观影人次位列韩国历年票房榜亚军，仅次于《鸣梁海战》的1700万观影人次。而照此开画势头，《与神同行2》或许有望赶超《鸣梁海战》。





此外，《与神同行2》还赶超了2016年上映的《釜山行》，时隔两年刷新了韩国电影4DX最高首日观影人次纪录。





《与神同行2》上映首日的单日票房占有率为69.5%。同日在映的《碟中谍6》以25万观影人次排名单日票房榜第二位。而与《与神同行2》同日上映的韩国本土IP动画电影《剧场版你好卡博特：白垩纪时代》以16万观影人排名第三。金知云导演的新作《人狼》仅收获6000观影人次位列第七。该片上映一周，累计观影人次刚刚逼近90万，而该片盈利点高达600万观影人次。

编辑：ruo