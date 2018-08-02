网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《与神同行2》首日124万人次创纪录

超"复联3""侏罗纪2" 本土片首日人次首破百万

2018-08-02 16:37:49 来源：Mtime时光网

《与神同行2》赶超了《侏罗纪世界2》在今年6月创下的118万2374人次的韩国首日最高观影人次纪录。

《与神同行2：因与缘》有望刷新韩国最高观影人次纪录

　　时光网讯 《与神同行2：因与缘》8月1日正式在韩国上映，首日动员124万观影人次，赶超《侏罗纪世界2》刷新了韩国历年开画日最高观影人次纪录，照此势头或许有望赶超《鸣梁海战》刷新韩国历年最高观影人次纪录。

　　据今日韩国电影振兴委员会票房统计数据，《与神同行2》8月1日在1968块银幕上映（银幕占有率35.9%），动员124万6692观影人次，高居单日票房榜首。

　　这一成绩赶超了《侏罗纪世界2》在今年6月创下的118万2374人次的首日最高观影人次纪录。

　　该片在上映之前的预售占有率突破71%，预售观影人次超过70万人次，也创下了韩国历年最高预售纪录。

　　同时，《与神同行2》还成为了上映首日突破100万观影人次的首部韩国本土电影。前集《与神同行》的首日成绩仅为40万人次，而目前韩国本土片的票房冠军《鸣梁海战》的首日成绩为68万观影人次。此前创下了开画首日最高银幕数纪录（2461块银幕）的《复仇者联盟3：无限战争》也只动员到98万人次。

　　目前《与神同行2》在NAVER的观众评分为8.51，专家评分6.25，与前作《与神同行》的观众评分8.73，专家 评分5.92基本持平。据韩媒报道，《与神同行2》减少了前作的煽情部分，叙事更加完整丰满，在解开前作留下的最大疑问的同时，还对后续作品埋下了伏笔。

《与神同行2》正式预告

　　有业内人士预测《与神同行2》很可能将突破千万观影人次，而《与神同行》系列也将有望成为“双千万"系列电影。《与神同行：罪与罚》目前以1441万观影人次位列韩国历年票房榜亚军，仅次于《鸣梁海战》的1700万观影人次。而照此开画势头，《与神同行2》或许有望赶超《鸣梁海战》。

　　此外，《与神同行2》还赶超了2016年上映的《釜山行》，时隔两年刷新了韩国电影4DX最高首日观影人次纪录。

　　《与神同行2》上映首日的单日票房占有率为69.5%。同日在映的《碟中谍6》以25万观影人次排名单日票房榜第二位。而与《与神同行2》同日上映的韩国本土IP动画电影《剧场版你好卡博特：白垩纪时代》以16万观影人排名第三。金知云导演的新作《人狼》仅收获6000观影人次位列第七。该片上映一周，累计观影人次刚刚逼近90万，而该片盈利点高达600万观影人次。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 与神同行2 韩国票房 侏罗纪世界2
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

与神同行2：因与缘

与神同行2：因与缘 (2018)

-1.0

导演：金容华

主演：河正宇 朱智勋

在线播放

鸣梁海战

鸣梁海战 (2014)

7.1

导演：金汉珉

主演：崔岷植 柳承龙

在线播放

与神同行：罪与罚

与神同行：罪与罚 (2017)

7.8

导演：金容华

主演：河正宇 朱智勋

在线播放

显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

10亿算啥？盘点大银幕上的真·土豪

貌若潘安不如家里有矿？

突然继承了一大笔财产，是一种什么样的体验？
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
5

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..

查看更多