李冰冰在发布会上控诉起“全世界最可怕的导演”乔·德特杜巴：“他老在现场改词儿（英文台词），完全置合约于不顾，搞得我每天都很紧张，现场那么多人看着，我要背不下来多跌份儿啊！”





李冰冰回忆起在新西兰拍摄《巨齿鲨》的情景：因为进组晚，只有两个礼拜的时间准备这部戏，当时其他人都已经拍了20多天了，所以她在每个周末大家休息的时间里都努力赶进度，要么做潜水训练，要么一个人带条毯子，躺在新西兰的草地上背台词。“他们外国人都不怕晒，我可得遮住我的脸。”她笑道。





“导演总是在现场改词儿让我非常苦恼，杰森、鲁比都在现场，要是我背不下来，大家还以为我没做准备呢。直到三个月后的某一天，导演偷偷跟我的英语助理说，今天冰冰终于没有怼我抱怨我，证明她已经接受我的工作方式了。”





事实上，乔·德特杜巴是个非常幽默的人，总爱开玩笑，见到中国首映这么大阵仗，他一上台就调侃：“这场子比我们拍电影花的钱还多。”他眼里的李冰冰是个搞笑女演员，因为两人经常在片场互动，李冰冰也直言：“导演啊，没想到我演完你的电影变成喜剧明星了。”





在过去的作品中以各种酷炫动作戏圈粉的杰森·斯坦森，这一次在《巨齿鲨》中将有全新挑战。发布会现场，他分享了一场难度极高的水上戏的幕后，为了“躲避”巨齿鲨的追击，杰森要被绳子拖着在水上疾行，杰森亲自上阵，完成了在水上水下高速穿梭的特技。他说：“虽然危险，但是充满乐趣，我非常享受。”杰森算是剧组里水性较好的，但作为前跳水队员的他还是强调：跳水和潜水可不是一回事，拍《巨齿鲨》对自己也是一大挑战。





片中的杰森和李冰冰联手打怪，从“敌人”变战友。而在戏外，李冰冰对杰森的印象同样有180度的转变，“我们第一次见面时，他笑着和我打招呼，把我吓了一跳，因为在我印象中他就是酷酷的硬汉形象，怎么会笑？”但李冰冰也坦言，随着拍摄的深入，杰森给了她很多帮助和照顾，是个十足的暖男。而谈到与李冰冰的这次合作，杰森称拍摄中有很多“动情”时刻，“大家彼此磨合的过程很有趣，冰冰很勇敢很敬业，同时也是一个带给大家很多欢乐的甜心”。









其实说到鲁比的花臂，戏里还另有文章。她为角色设计了不同的纹身，用化妆技巧盖住了自己原有的一些（比如忍者神龟、阿童木），但是加入了不少深海生物，“只有细心的观众才会发现”。

作者：王小羊 编辑：hello王小羊