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《无双》周润发"甜言蜜语"引诱郭富城造假钞

被犯罪分子当教科书?庄文强:成本太贵,划不来

2018-08-03 00:23:18 来源：Mtime时光网

电影《无双》详细地展现了伪钞制作的全过程，会不会被犯罪分子当成教科书？发哥调侃：“制作一张100美元的假钞，我们得花掉101块，不划算。”

“天王造假”版预告

　　时光网讯  8月2日，由庄文强执导，黄斌监制，周润发郭富城张静初等人主演的假钞犯罪电影《无双》在京举办发布会。导演兼“无双集团CEO”庄文强携高层“COO”周润发、“CTO”郭富城亮相。片中发哥用“甜言蜜语”引诱擅长画画的郭富城为他做假钞，至于电影会不会被犯罪分子当成教科书，庄文强笑言：“如果真有人模仿，那就恭喜他了，成本贵的不得了，划不来的。”

　　周润发激动表示：“很久没有演过这种角色了，过瘾程度甚至超越了自己的最爱——爬山。”在谈及如何运作“无双元”时，发哥说：“虽然这件事非常困难，但是我挖掘到郭富城这一得力搭档了，他可以帮我制作出真假难辨的伪钞。”此外，发哥也坦言自己找郭富城搭档的真实原因：“郭富城现在结婚有小孩了，养起来很贵，我不忍心他太累，所以就拉着他一起创业了。”

　　首席技术官郭富城却不太“买账”，现场大吐苦水：“我现在用钱的地方太多了，为了挣‘奶粉钱’，只能铤而走险出来创业了。”郭天王还爆料自己是被发哥的“甜言蜜语”加“威逼利诱”，双管齐下骗过来的。但是，他也透露自己不是大家想象中的“傻白甜”，神秘地说：“我是有专长的，他们都很需要我，而且我也很有原则，遇到不公平对待的时候也会用枪指着发哥。”

发布会现场

　　“无双集团CEO”兼导演庄文强曾涉足多个犯罪领域，包括《无间道》系列对毒品犯罪的研究，《窃听风云》系列对金融市场犯罪行为的揭露，均受到市场的青睐。此次，庄文强变身成“钞级大骗”，首次触碰伪钞题材，展现华语电影中极少见的伪钞制作全过程。

　　庄文强还首次公开自己创业搭档的选择标准：“发哥当年演《英雄本色》小马哥时就和伪钞集团有很大的关系，他有丰富的‘造假’经验。郭富城这些年积累了许多警界高层资源，而且他还掌握着‘以假乱真’的画画技术，对于伪钞的研究有着独特的优势。”

　　庄文强成功将发哥和郭富城“忽悠”到自己的创业团队中，并以少见的双反派形式构造人物，着力打造高智商高技术的犯罪故事，堪称影史最大尺度的假钞犯罪电影。现场有媒体好奇地问：“电影《无双》详细地展现了伪钞制作的全过程，会不会被犯罪分子当成教科书？”发哥也调侃：“制作一张100美元的钱，我们得花掉101块，不划算。”

　　此外，现场还首次公开‘无双元’产品概念片。视频完整展现了“无双元”制作中画模板、做电板、引进无酸纸、印变色油墨、做浮水印等技术流程，实力诠释“比真的还真”。据悉，电影将于9月30日国庆档公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 无双 周润发 郭富城 假钞 预告片
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