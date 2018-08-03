电影《无双》详细地展现了伪钞制作的全过程，会不会被犯罪分子当成教科书？发哥调侃：“制作一张100美元的假钞，我们得花掉101块，不划算。”





周润发激动表示：“很久没有演过这种角色了，过瘾程度甚至超越了自己的最爱——爬山。”在谈及如何运作“无双元”时，发哥说：“虽然这件事非常困难，但是我挖掘到郭富城这一得力搭档了，他可以帮我制作出真假难辨的伪钞。”此外，发哥也坦言自己找郭富城搭档的真实原因：“郭富城现在结婚有小孩了，养起来很贵，我不忍心他太累，所以就拉着他一起创业了。”





首席技术官郭富城却不太“买账”，现场大吐苦水：“我现在用钱的地方太多了，为了挣‘奶粉钱’，只能铤而走险出来创业了。”郭天王还爆料自己是被发哥的“甜言蜜语”加“威逼利诱”，双管齐下骗过来的。但是，他也透露自己不是大家想象中的“傻白甜”，神秘地说：“我是有专长的，他们都很需要我，而且我也很有原则，遇到不公平对待的时候也会用枪指着发哥。”













庄文强成功将发哥和郭富城“忽悠”到自己的创业团队中，并以少见的双反派形式构造人物，着力打造高智商高技术的犯罪故事，堪称影史最大尺度的假钞犯罪电影。现场有媒体好奇地问：“电影《无双》详细地展现了伪钞制作的全过程，会不会被犯罪分子当成教科书？”发哥也调侃：“制作一张100美元的钱，我们得花掉101块，不划算。”





此外，现场还首次公开‘无双元’产品概念片。视频完整展现了“无双元”制作中画模板、做电板、引进无酸纸、印变色油墨、做浮水印等技术流程，实力诠释“比真的还真”。据悉，电影将于9月30日国庆档公映。

编辑：hello王小羊