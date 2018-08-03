本·阿弗莱克和马特·达蒙有望与福斯合作关于“麦当劳大富翁游戏诈骗案”的新片，计划由大本执导，达蒙主演。

















麦当劳大富翁游戏





该片改编自Dailybeast一篇大热报道，讲述真实罪案：前警察Jerry Jacobson针对麦当劳的大富翁游戏进行诈骗，在游戏块上做手脚，12年据称骗了2400万美元。当时他就担任生产该游戏块的一家公司的保安头目，打造了一个巨大的阴谋网络，包括“黑帮、灵媒、脱衣舞俱乐部老板、毒贩、摩门教徒”等都卷入其中，2001年被FBI抓获。





该报道一出，就被认为是一个适合改编成电影的成熟底本。随后好莱坞几大制片厂经过激烈竞争后，福斯获得改编权。







（大本：麦当劳我的最爱！）













《心灵捕手》嫩出水的哥俩













另外，韦恩斯坦公司曾拿到《纽约时报》一期封面故事《A Speck In The Sea》的电影改编版权，讲述一个发生在海上的求生故事，欲请好搭档本·阿弗莱克和马特·达蒙出演。随着韦恩斯坦丑闻缠身，公司前途未卜，这个项目似乎又悬在了半空中。





影迷们都期待这次能合作成功吧！