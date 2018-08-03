网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大本&达蒙好基友有望合作抢手犯罪片

"死侍"编剧执笔改编真案 为争版权竞争激烈

2018-08-03 08:17:00 来源：Mtime时光网

本·阿弗莱克和马特·达蒙有望与福斯合作关于“麦当劳大富翁游戏诈骗案”的新片，计划由大本执导，达蒙主演。


　　时光网讯 据外媒报道，本·阿弗莱克马特·达蒙有望与福斯合作关于“麦当劳大富翁游戏诈骗案”的新片，计划由大本执导，达蒙主演。

　　《死侍》编剧搭档保罗·韦尼克略特·里斯将为该片写剧本。阿弗莱克和达蒙都通过他们的珍珠街公司参与制片。


麦当劳大富翁游戏

　　该片改编自Dailybeast一篇大热报道，讲述真实罪案：前警察Jerry Jacobson针对麦当劳的大富翁游戏进行诈骗，在游戏块上做手脚，12年据称骗了2400万美元。当时他就担任生产该游戏块的一家公司的保安头目，打造了一个巨大的阴谋网络，包括“黑帮、灵媒、脱衣舞俱乐部老板、毒贩、摩门教徒”等都卷入其中，2001年被FBI抓获。

　　该报道一出，就被认为是一个适合改编成电影的成熟底本。随后好莱坞几大制片厂经过激烈竞争后，福斯获得改编权。


（大本：麦当劳我的最爱！）

　　另外几家大制片厂原本也都有自己的打算：环球想要把这个项目交给凯文·哈特；华纳安排史蒂夫·卡瑞尔主演，《疯狂愚蠢的爱》导演组合格伦·费卡拉和约翰·雷夸执导：Netflix的计划阵容则包括小罗伯特·唐尼苏珊·唐尼夫妻俩，托德·菲利普斯监制。

　　本·阿弗莱克和马特·达蒙是圈内公认的“好基友”，曾多次合作。1992年二人首次共同参演了《校园风云》，虽然大本只是个打酱油的。1997年推出的《心灵捕手》，大本和达蒙联合编剧、共同参演，他们携手拿下奥斯卡最佳原创剧本，这部由格斯·范·桑特执导的励志片也成为经典。

《心灵捕手》嫩出水的哥俩

　　后来他们陆续合作了《怒犯天条》《泽西女孩》美剧《绿灯计划》等，并共同创办制片公司珍珠街。

　　近年来，也屡次传出他俩重聚的消息。据此前报道，《交换》剧本由阿弗莱克兄弟操刀，导演有望由马特·达蒙出任。根据美国洋基棒球队的一段真实的丑闻改编，讲述了1973年时的两位职棒投手Mike Kekich和Fritz Peterson深受1960年代性解放运动的影响，互相交换妻子和生活的故事。不过后来这片子没了消息。

　　另外，韦恩斯坦公司曾拿到《纽约时报》一期封面故事《A Speck In The Sea》的电影改编版权，讲述一个发生在海上的求生故事，欲请好搭档本·阿弗莱克和马特·达蒙出演。随着韦恩斯坦丑闻缠身，公司前途未卜，这个项目似乎又悬在了半空中。

　　影迷们都期待这次能合作成功吧！ 

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 本阿弗莱克 马特达蒙 改编 福斯
关注时光网微信

相关电影/影人

本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

马特·达蒙

马特·达蒙

Matt Damon

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
5

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..

查看更多