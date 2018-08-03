时光网讯
据外媒报道，本·阿弗莱克
和马特·达蒙
有望与福斯合作关于“麦当劳大富翁游戏诈骗案”的新片，计划由大本执导，达蒙主演。
麦当劳大富翁游戏
该片改编自Dailybeast一篇大热报道，讲述真实罪案：前警察Jerry Jacobson针对麦当劳的大富翁游戏进行诈骗，在游戏块上做手脚，12年据称骗了2400万美元。当时他就担任生产该游戏块的一家公司的保安头目，打造了一个巨大的阴谋网络，包括“黑帮、灵媒、脱衣舞俱乐部老板、毒贩、摩门教徒”等都卷入其中，2001年被FBI抓获。
该报道一出，就被认为是一个适合改编成电影的成熟底本。随后好莱坞几大制片厂经过激烈竞争后，福斯获得改编权。
（大本：麦当劳我的最爱！）
本·阿弗莱克和马特·达蒙是圈内公认的“好基友”，曾多次合作。1992年二人首次共同参演了《校园风云》
，虽然大本只是个打酱油的。1997年推出的《心灵捕手》
，大本和达蒙联合编剧、共同参演，他们携手拿下奥斯卡最佳原创剧本，这部由格斯·范·桑特执导的励志片也成为经典。
近年来，也屡次传出他俩重聚的消息。据此前报道，《交换》
剧本由阿弗莱克兄弟操刀，导演有望由马特·达蒙出任。根据美国洋基棒球队的一段真实的丑闻改编，讲述了1973年时的两位职棒投手Mike Kekich和Fritz Peterson深受1960年代性解放运动的影响，互相交换妻子和生活的故事。不过后来这片子没了消息。
另外，韦恩斯坦公司曾拿到《纽约时报》一期封面故事《A Speck In The Sea》的电影改编版权，讲述一个发生在海上的求生故事，欲请好搭档本·阿弗莱克和马特·达蒙出演。随着韦恩斯坦丑闻缠身，公司前途未卜，这个项目似乎又悬在了半空中。
影迷们都期待这次能合作成功吧！