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丽贝卡弗格森加盟锤哥新"黑衣人外传"

搭档"女武神"&连姆尼森 艾玛汤普森回归

2018-08-03 08:34:20 来源：Mtime时光网

刚刚在《碟中谍6》中现身的丽贝卡·弗格森，即将成为索尼新《黑衣人外传》的女主角，与锤哥、女武神、连姆·尼森、艾玛·汤普森一起共同出演。


　　时光网讯　丽贝卡·弗格森又拿下了一个重磅角色！8月底，她就要与中国观众们在《碟中谍6：全面瓦解》中相见了，回归出演了这一系列之后，她大有继续演下去、成为常驻卡司之一的趋势。

　　在此之后，丽贝卡会出演经典恐怖片《闪灵》的续集《睡眠医师》，在这部与前作一样改编自斯蒂芬·金同名原著的影片中，她饰演的角色叫做“Rose the Hat”，是个邪教首领。当拥有“闪灵”感应的年轻人痛苦死去之时，会释放一种“蒸汽”，而她就以这些“蒸汽”为食。

锤哥与女武神的《黑衣人外传》已经开拍

　　近日据外媒报道，丽贝卡还将成为最新版《黑衣人外传》中的女主角。她在索尼这部新片中饰演的具体角色还不得而知，不过已加入的“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯与“女武神”泰莎·汤普森会扮演两位黑衣人特工，连姆·尼森饰演黑衣人英国分支机构的首领，库梅尔·南贾尼《大病》）与拉菲·斯波《侏罗纪世界2》）均加盟，而艾玛·汤普森会回归出演她在老版影片中“特工O”这一角色。

　　《黑衣人外传》《速度与激情8》的导演F·加里·格雷执导，剧本由《钢铁侠》的编剧马特·霍洛威与阿特·马库姆创作，影片定档明年5月14日全美上映。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 黑衣人外传 丽贝卡·弗格森 碟中谍 锤哥 克里斯·海姆斯沃斯 连姆·尼森
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