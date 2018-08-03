马特里夫斯回应重启版《蝙蝠侠》电影的若干问题。













马特里夫斯 “我们正在努力在未来几周内完成剧本草稿，”里夫斯说。 “现在，我的心思完全在剧本上。 马上，我离开这里后，就会重新投入创作剧本。”





如果按计划进行，明年的今天之前，影片就能开机了。“我们希望是春天或初夏（开拍），就是这样。”里夫斯说。









有记者问导演，DC是否会选一个较为年轻的演员接替大本，但是里夫斯并不想正面回答这个问题。“所有这些都有可能连接到DC，连接到DC宇宙，” 里夫斯说。“我们是无数组成部分中的一部分，所以我不想对此发表评论。只想说我现在非常专注。”







大本版蝙蝠侠















动画版《蝙蝠侠：元年》。导演否认改编





“我们没有改编任何漫画，”里夫斯说。 “《元年》是我喜爱的众多漫画书之一，但我们绝对不会改编它。能够专注于讲述一个只属于他（蝙蝠侠）的非常个人化的故事，真是令人兴奋。显然，我们没有要讲起源故事，或类似的事情。我们正在做一个能定义蝙蝠侠为何成为蝙蝠侠的故事，并试图讲述一个充满情感的故事，来展现他是世界上最伟大的侦探，以及他让我从小迷上的所有理由。”