时光网讯
华纳重启的《蝙蝠侠》
三部曲如谜一般，历经无数坎坷，如今进展缓慢，主演未定。近期，导演马特·里夫斯
终于透漏了点影片的风声。
“我们正在努力在未来几周内完成剧本草稿，”里夫斯说。 “现在，我的心思完全在剧本上。 马上，我离开这里后，就会重新投入创作剧本。”
如果按计划进行，明年的今天之前，影片就能开机了。“我们希望是春天或初夏（开拍），就是这样。”里夫斯说。
有记者问导演，DC是否会选一个较为年轻的演员接替大本，但是里夫斯并不想正面回答这个问题。“所有这些都有可能连接到DC，连接到DC宇宙，” 里夫斯说。“我们是无数组成部分中的一部分，所以我不想对此发表评论。只想说我现在非常专注。”
大本版蝙蝠侠
另外他还表示，尽管这些年筹备《蝙蝠侠》
的风波不断，但他最初的想法一直未变，仍是当初他与华纳谈论的那些想法。“从那以后发生了很多事情，”里夫斯说，“但是电影，以及为什么我对它感到兴奋，仍然是我们在开始时所谈论的灵感和兴奋。”
最后，里夫斯回答了影片是否改编自弗兰克·米勒漫画《蝙蝠侠：元年》
的传闻；该漫画让蝙蝠侠系列回归黑暗本色，对诺兰《蝙蝠侠》
三部曲有重大影响。里夫斯表示，影片并不会讲述“起源故事”
。
动画版《蝙蝠侠：元年》。导演否认改编
“我们没有改编任何漫画，”里夫斯说。 “《元年》是我喜爱的众多漫画书之一，但我们绝对不会改编它。能够专注于讲述一个只属于他（蝙蝠侠）的非常个人化的故事，真是令人兴奋。显然，我们没有要讲起源故事，或类似的事情。我们正在做一个能定义蝙蝠侠为何成为蝙蝠侠的故事，并试图讲述一个充满情感的故事，来展现他是世界上最伟大的侦探，以及他让我从小迷上的所有理由。”