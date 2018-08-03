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《解码游戏》公映 终极海报&特辑双发

韩庚回忆惊险跳楼戏份 山下智久点赞中国

2018-08-03 10:14:13 来源：Mtime时光网

《解码游戏》今日已登陆全国银幕上映，终极海报以及群星特辑曝光，展现出四大主演幕后拍摄的爆笑日常，观看之后影迷笑称：“无疑是史上最相亲相爱的正反派了。”
       

《解码游戏》群星特辑

时光网讯李海龙执导，韩庚凤小岳李媛山下智久主演的电影《解码游戏》今日已登陆全国银幕！《解码游戏》全国“元气加油”的路演活动也仍在继续进行。

       8月2日，韩庚带着放送元气的重任来到《解码游戏》位于福州的“元气加油站”，为现场的粉丝带来《解码游戏》的清凉元气。凤小岳、山下智久则来到位于成都的《解码游戏》元气加油站，和影迷互动打趣，现场气氛十分活跃。不仅如此，电影《解码游戏》今日还发布了终极海报以及群星特辑。

       韩庚身负《解码游戏》“元气加油”的重任，刚抵达福州便给现场的影迷带来了满满的“元气”。这是韩庚第二次来到福州，一上场他便将主办方送给他的福字送给了现场的影迷，希望影迷们也能与他一起共享福气，还不忘叮嘱现场影迷：“别减肥，那都是福气！”

       谈及电影中大量的动作戏份时，韩庚回忆道，他一直对“火车挂票”这件事念念不忘，但是最危险的还要数一场跳楼戏，当时韩庚的妈妈就在楼下，当母亲看到他从楼顶跳下来时，心疼哭了。

       凤小岳、山下智久带着“元气加油”的任务来到成都。成都虽然酷暑难耐，但是两位主创和影迷们的热情依然不减。行程途中，凤小岳还买下了街头贩花奶奶花篮中的全部花束，希望老人家在如此炎热的天气中能够早日收工回家。见面会现场，影迷齐声高呼“小岳小岳，不可超越”迎接凤小岳的到来；而山下智久的影迷也毫不示弱，开启走心元气攻势用日文对他说：“一直以来谢谢你带给我们的元气！”

       《解码游戏》在上映之日，发布了终极海报以及群星特辑。终极海报中，四位主演潇洒亮相，酷帅无比，而群星特辑则展现出四大主演幕后拍摄的爆笑日常，观看之后影迷笑称：“无疑是史上最相亲相爱的正反派了。”

       电影《解码游戏》与8月3日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 解码游戏
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