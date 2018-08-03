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《新乌龙院》又双叒改档了!8.17上映

吴孟达领衔乌龙院全员"腾龙"而至 海报曝光

2018-08-03 10:52:34 来源：Mtime时光网

《新乌龙院》宣布提档至8月17日上映，在最近三个月之内，这部电影至少换过三次档期。影片终极海报曝光，吴孟达领衔乌龙院全员"腾龙"而至。
       时光网讯朱延平执导，王宁孔连顺王智吴孟达梁超领衔主演，郝劭文张子栋、李欣蕊、张峻豪、今井龙星主演，宋小宝曾志伟叶全真特别出演的合家欢喜剧《新乌龙院之笑闹江湖》今日宣布正式提档至8月17日。随之曝光的终极海报，整体由一条巨龙贯穿，长眉师父（吴孟达饰）拥着两个小萌娃坐在龙头，背后的角色们表情逗趣纷纷抢镜，预示着一场合家欢“笑闹乌龙”之旅即将启程。

       这不是《新乌龙院》第一次改档了，在最近三个月之内，这部电影至少换过三次档期。该片最初定档今年5月上映，后来宣布改档7月13日上映，临上映前3天宣布由于技术原因无法如期上映，随后又宣布定档十一国庆节，今日该片表示提档至8月17日，仍在暑期档上映。

       在此次发布的终极海报上，最大的亮点无疑是长眉师父和两个小萌娃。住持长眉师父坐在龙上也不忘拿着自拍杆直播，尽显老顽童本性；张峻豪小朋友驾着巨龙，颇有“初生牛犊不怕虎”气势；李欣蕊饰演的小师姐，则顶着一头俏皮卷发笑到眼睛只剩一条缝，外表和“蛇蝎美人”性格形成反差萌，老少组合坐在龙首充分体现了“尊老爱幼”的乌龙院院训。

       而王宁、孔连顺、王智和曾志伟组成“乌贼天团”混迹在“乌龙天团”中，轻松的笑容背后不知藏着什么秘密；郝劭文和梁超一脸吃惊的模样，似乎发现了什么令人震惊的事情；宋小宝饰演的宝师父躲在旁边窃喜，一副看热闹的姿态。整张终极海报仿佛是一张全家福，定格了欢乐不断的乌龙院大家庭成员开心瞬间。

       电影《新乌龙院》由1994年版《乌龙院》原班人马打造。讲述了乌龙院又到新一年招生季，一心想要当坏人的阿威（王宁饰）和想要“学坏”的程明星（孔连顺饰）潜入到乌龙院，与一众徒弟在乌龙院内发生了一系列啼笑皆非的乌龙囧事。

       影片《新乌龙院之笑闹江湖》即将于8月17日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 新乌龙院
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新乌龙院之笑闹江湖

新乌龙院之笑闹江湖 (2018)

0.0

导演：朱延平

主演：吴孟达 宋小宝

在线播放

吴孟达

吴孟达

Man Tat Ng

职业：演员

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