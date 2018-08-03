预告甫一开场，雪怪家族成员对人类这一“小脚怪”开启的神秘讨论，揭示了雪怪对人类这一未知生物的惧怕和好奇。这个与戏外现实生活中截然相反的脑洞设定，新颖逗趣又充满想象力。





预告甫一开场，雪怪家族成员对人类这一“小脚怪”开启的神秘讨论，揭示了雪怪对人类这一未知生物的惧怕和好奇。这个与戏外现实生活中截然相反的脑洞设定，新颖逗趣又充满想象力。众所周知，雪怪是一种传说在珠穆朗玛峰活动，介于人与猿之间的神秘动物，至今未能证实是否真实存在。电影中，雪怪和人类因巨大反差的种族、体型，以及互不相通的语言等矛盾，互相视对方为怪物，产生了一系列又惊又喜的趣味历险。此次预告曝光的片段中，胆大好奇的雪怪米果为救人类伙伴波西，将其绑在木架上烤火取暖等情节更是让人忍俊不禁。





在影片最新发布的系列海报中，造型性格迥异的雪怪家族悉数登场，绒毛覆体的外表加上逗趣可爱的表情令人喜爱。同时，作为“有幸”近距离接触雪怪的唯一人类，此次海报中曝光的波西表情惊恐，仿佛还未适应误入雪怪世界的别样热情。









《雪怪大冒险》角色海报——





























