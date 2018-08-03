时光网洛杉矶讯
迪士尼暑期档真人CG电影《克里斯托弗·罗宾》
，是《小熊维尼》系列作品90多年历史以来首次将这些动物主人翁们带到真人世界。
这群超萌又独具个人特色的布偶们带着观众离开现实生活来到童话故事书里的场景，点醒生命中最重要的是什么，并找回无忧无虑、想像力十足的纯真。《克里斯托弗·罗宾》
电影故事平铺直叙，真人CG与画面效果真实度令人惊艳
，真人演员与动画角色互动可信逼真，克里斯托弗·罗宾和维尼熊之间的找回孩时情谊的也让人非常暖心。
微剧透提醒！
故事场景设定在中世纪的英国，引人入胜的乡村场景开场，幼年时期的克里斯托弗·罗宾带着动物布偶们最爱的红萝波蛋糕来道别，因为他将被父母送去寄宿学校念书。
克里斯托弗·罗宾成长过程历经丧父之痛和无情的战争，战后返乡虽仍保留善良的心，却逐渐因现实生活压迫失去曾有的童稚，忽略老婆女儿整天埋头工作。
不知怎么的，萌呆的儿时玩伴维尼熊意外来到现实生活求助克里斯托弗·罗宾。数十年来天真烂漫如旧的维尼熊显然让已经长大成人的克里斯托弗·罗宾不知所措，但两人再次踏上冒险旅程，找回落了好几十年的友谊，过程中克里斯托弗·罗宾也领悟到什么才是人生最重要的事物。
找回挚友的维尼熊，又能再次尽心享受他最爱的蜂蜜。
除了真人演员阵容坚强，替动物布偶们配音的演员更是《克里斯托弗·罗宾》
核心人物，深具画龙点睛的效果。多次替维尼熊卡通配音的著名配音演员吉姆·库宁斯
，帮维尼熊出声。
库宁斯早在1988年就替这个萌萌惹人爱的角色配音，迄今替超过400个角色配音（配音作品还有《欢乐好声音》
、《无敌破坏王》
等）。库宁斯回归替“无敌接话王”维尼熊配音毫无违和，他的声音表演不仅充分体现维尼的天真无虑，也替维尼熊偶尔超富人生哲理的言论增添一股可爱、令人会心一笑的幽默。
抑郁悲观的小毛驴由布拉德·加内特
配音，多虑胆小的小猪仔由NICK MOHAMMED
配音，每一位动物布偶角色的配音演员都生动的演出这些角色的单纯，更分别透视出他们各自鲜明的个性，让整部电影萌到边看边让人忍不住说“awwww”。
不过如果要鸡蛋里挑骨头，电影唯一美中不足是大人罗宾个性铺陈不够扎实
。罗宾因为现实生活压迫，忘了原有的天真童趣，但这个故事重要桥段在片中用走马灯回忆片花方式呈现，仿佛黏土雕塑只揉出了外观就丢入火窑定型，一股对现实人生的抑郁无奈还没成型就草草推上路。
不仅所有布偶都毛茸茸的，电影也丝毫不避讳真人和动画角色的互动与碰触
，像是麦克格雷格一手捞起维尼抱在怀里穿梭在伦敦大街里、或着在电话亭里对话的画面，毫无违和感非常成功，五年来视觉特效技术的进展让人惊艳不已。
与其说《克里斯托弗·罗宾》
是专为孩子改编童书的电影，更像是给大人看的童话故事
。即使熟悉故事剧情的观众，丝毫不马乎的ＣＧ特效、还有暖心萌呆的维尼熊和他的朋友们，也会让进电影院观看值回票价。