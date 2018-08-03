迪士尼真人CG影片《克里斯托弗罗宾》特效令人惊艳，体现了近几年来视觉效果技术的进步，可称为CG电影的技术标杆。













微剧透提醒！





故事场景设定在中世纪的英国，引人入胜的乡村场景开场，幼年时期的克里斯托弗·罗宾带着动物布偶们最爱的红萝波蛋糕来道别，因为他将被父母送去寄宿学校念书。





罗宾抱着维尼熊出现在中世纪伦敦街头 克里斯托弗·罗宾成长过程历经丧父之痛和无情的战争，战后返乡虽仍保留善良的心，却逐渐因现实生活压迫失去曾有的童稚，忽略老婆女儿整天埋头工作。





不知怎么的，萌呆的儿时玩伴维尼熊意外来到现实生活求助克里斯托弗·罗宾。数十年来天真烂漫如旧的维尼熊显然让已经长大成人的克里斯托弗·罗宾不知所措，但两人再次踏上冒险旅程，找回落了好几十年的友谊，过程中克里斯托弗·罗宾也领悟到什么才是人生最重要的事物。





找回挚友的维尼熊，又能再次尽心享受他最爱的蜂蜜。













维尼小熊、小猪仔、小毛驴、跳跳虎排排坐晒太阳 罗宾个性铺陈不够扎实。罗宾因为现实生活压迫，忘了原有的天真童趣，但这个故事重要桥段在片中用走马灯回忆片花方式呈现，仿佛黏土雕塑只揉出了外观就丢入火窑定型，一股对现实人生的抑郁无奈还没成型就草草推上路。 不过如果要鸡蛋里挑骨头，电影唯一美中不足是大人。罗宾因为现实生活压迫，忘了原有的天真童趣，但这个故事重要桥段在片中用走马灯回忆片花方式呈现，仿佛黏土雕塑只揉出了外观就丢入火窑定型，一股对现实人生的抑郁无奈还没成型就草草推上路。









小萌物们 不仅所有布偶都毛茸茸的，电影也丝毫不避讳真人和动画角色的互动与碰触，像是麦克格雷格一手捞起维尼抱在怀里穿梭在伦敦大街里、或着在电话亭里对话的画面，毫无违和感非常成功，五年来视觉特效技术的进展让人惊艳不已。 ，像是麦克格雷格一手捞起维尼抱在怀里穿梭在伦敦大街里、或着在电话亭里对话的画面，毫无违和感非常成功，五年来视觉特效技术的进展让人惊艳不已。







