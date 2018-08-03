《风语咒》继续走在了“中国风”的道路上，借用了很多中国传统文化的元素、神话传说等。但愿这些元素能够真正与影片相融，使它成为一部货真价实的“中国风”动画电影。













徐峥、吴京、陶虹等助阵





这部五年筹备，三年制作的动画电影究竟有什么魔力，令那么多观众、明星追捧呢？在走进影院之前，让我们先了解一下它的制作历程、故事背景以及世界观设定吧。

一、数年磨一剑，千呼万唤始出来





说起《风语咒》，我们就不得不提及国漫头部企业若森数字，从2012年至今，它已经推出了包括侠岚、不良人、灵主在内的众多国内著名的原创系列动漫作品。据今年5月11日若森数字公布的《画江湖》系列的最新播放数据，“画江湖”系列全网播放量超112亿，粉丝数量达8000万。其中，与电影《风语咒》最为相关的《侠岚》（共六季）系列全网总播放量超过40亿次。值得一提的是，《侠岚》于今年初正式并入《画江湖》系列，原本应是第七季的《侠岚》因此称为“画江湖之侠岚”。





《画江湖之侠岚》海报





无论是对于若森数字来说，还是对于《侠岚》系列总导演之一的刘阔而言，制作一部动画电影都是长久以来的期望。但是制作动画电影对于技术、人员、资金的要求都是比较高的，正如导演所言，“虽然很早就有做电影的梦想，但还是忍住了，我要先让自己变得强大。因为我心中的国漫，是我们自己制作出来的”。于是，经历了五年筹备，三年制作，《风语咒》才迟迟与观众见面。





其实，国产动画电影的制作、上映之难，是有目共睹的，更何况是一部中国风CG动画。特别可以拿出来比较的是，由杭州玄机科技信息出品的《秦时明月》系列，其动画电影在2014年与观众见面。不过，从《秦时明月》系列于2007年首播到动画电影上映也经过了整整7年的时间。





秦时明月电影《龙腾万里》海报





《风语咒》的主创团队除了以导演刘阔为代表的制作团队之外，其出品人陶虹以及强大的配音团队也值得我们注意。给影片最大反派配音的是著名配音演员边江，在此之前，他已经为夜华（《三生三世十里桃花》）、何以琛（《何以笙箫默》）、宇文玥（《楚乔传》）等角色配音。此外，路知行、阎萌萌、褚珺、山新等大部分从画江湖系列起步开始就加盟的配音大咖也将参与。想必画江湖系列的老粉丝在听到他们的声音时不免惊喜。





二、阴阳五行外，风引领我们向前





终极预告 看过《侠岚》系列动漫的观众都知道，在《侠岚》世界里，左手心拥有侠岚印记的人。都可以参加玖宫岭的侠岚选拔，通过侠岚选拔的人便可以成为侠岚，研习侠岚术。在练习侠岚术之前，每个准侠岚们首先需要知道自己的属性，一共有金、木、水、火、土五种属性，各自的属性有自己的特点，也决定着他们将习得的侠岚术。





读到这里，非《侠岚》观众想必有些懵了。其实大可不必，电影《风语咒》尽量避免了这些门槛，使用简单直白的台词和故事把这些设定通通介绍清楚了。





《风语咒》还引入了五行之外的元素——风，这也在发布的几版预告片中反复提及。导演刘阔是这样解释的：“《风语咒》采用侠岚世界观，诠释了一个‘中国人自己的故事’，其中的“风”是超越五行之外的另外一种力量，驭风或者风在驭我，都是非常好的含义。”





此外，影片更为友好的是，它不像大多数剧集的大电影，使用剧集中的人物、故事、情节去创作；而是启用了新的男主人公——朗明，甚至为了配合五行之外的力量，主需要对风的感知超越普通人，主创们还给了他“盲人”的设定。在预告片中，他说“从小立志成为一名侠岚，行走江湖，除暴安良，守护正义”，那他最后有没有成为侠岚呢？附带说一句，影片的女主人公也是第一次出现在《侠岚》世界之中。





影片男主角郎明





《风语咒》的男女主人公都已经不再是《侠岚》世界的主角了，那么故事自然也要有新意。这在影片的剧情介绍便可看出：





数千年前，上古四大凶兽为祸人间，被上古侠岚用秘术“风语咒”封印，如今四大凶兽之一“饕餮”即将在千年的沉寂后复苏，然而“风语咒”秘术却早已失传。双目失明但乐观开朗的少年郎明与母亲相依为命，母子二人平日里插科打诨，感情至深。虽然父亲多年前失踪，但郎明始终铭记着父亲传授给自己的一句秘诀，那是传说中的失传秘术“风语咒”……





金、木、水、火、土五行元素、饕餮、罗刹，以及对五行之外风的想象，都是满满的中国元素，导演说：《风语咒》是用纯正的东方美学，展示中国人自己的故事。希望这个“风语咒”能为今夏带来凉爽，也能为中国动漫带来新的动力。





预告中的罗刹

三、影片今日上映，有几点值得期待





作为“画江湖系列首部电影”，又有大批明星站台，以及点映时积攒起来的好口碑，《风语咒》究竟会给我们带来什么惊喜呢。小编以为，有以下三点值得我们期待：





（一）新主人公会与《侠岚》系列产生怎样的化学反应？





正如上文提到的，电影《风语咒》并没有使用《侠岚》系列剧集的主人公，而是塑造了新角色；于是，故事也必定是全新。但它毕竟属于《侠岚》、《画江湖》系列的外延，肯定会在总的故事背景、人物关系上与之相关，比如在“五行”之外，引进的“风”元素。在很大程度上，无疑大大拓展了原本的世界观设定。





还值得我们注意的是，可以说《风语咒》重新定义了“侠岚”，如果你仔细看官方预告片，会发现：主角“瞎仔”郎明是个冒牌的“侠岚”，他掌心的印记并不是真的。那么，这个不再是“天选之子”的小人物是如何一步步成长为拯救世界的英雄呢？





（二）《风语咒》的“中国风”会达到什么水平？





在80、90后的记忆里，上海美术电影制片厂生产的动画片是挥之不去的记忆。而随着大环境的变化，它们最终也离我们远去。老一代动画人退休、新的动画制作技术的出现以及外国动画的引入，“中国风”动画渐渐消失了。好在，近些年来，它们在实验动画乃至商业动画电影上频频亮相，着实令人兴奋。不过，观众们对这些动画电影的“中国风”尝试褒贬不一，最极端的例子怕是《大鱼海棠》了，它对中国元素的借用和创造无疑是精彩的，但它与剧情、人物的关系，对影片的叙事推动效果则未免有些弱。





从《风语咒》的海报、剧照、预告片等宣传物料来看，《风语咒》也继续走在了“中国风”的道路上，借用了很多中国传统文化的元素、神话传说等。但愿这些元素能够真正与影片相融，使它成为一部货真价实的“中国风”动画电影。









（三）《风语咒》会是今夏的动画电影黑马吗？





2015年《大圣归来》横空出世，成为该年暑期档票房黑马，并且赢得了相当好的口碑。到了2016年暑假，历时12年之久的《大鱼海棠》登上了大银幕，虽然在口碑上惨败，但其对中国风的华美呈现仍是令人眼前一亮。2017年暑假相比前两年则逊色了不少，带有“成人向”的《十万个冷笑话2》、《大护法》等都没能取得突出成绩。那么，《风语咒》会不会重新接过暑期档爆款动画电影的接力棒呢？





从院线上映的影片来看，难度还是有的，既要与法国经典系列影片《的士速递5》、金棕榈获奖影片《小偷家族》等交锋，又要与势头依旧强硬的《西虹市首富》等竞技。结果如何，让我们拭目以待。