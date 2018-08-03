时光网讯
青春电影《悲伤逆流成河》
发布“如果美好”版海报。这部根据郭敬明同名畅销小说改编的电影由落落
执导，赵英博
、任敏
、辛云来
、章若楠
、朱丹妮
等新人演员主演。电影围绕“校园欺凌”这一社会话题，讲述了高中时代青涩的少男少女间美好而残酷的青春故事。
《悲伤逆流成河》
最新发布的这组人物海报气质沉静，耐人寻味。齐铭（赵英博饰）骑车穿越弄堂，但目光却注视着易遥家的方向；易遥（任敏饰）伫立一方决绝地遥望；乐天的顾森西（辛云来饰）阳光活泼，一如既往；顾森湘（章若楠饰）回眸间浅笑嫣然；唐小米（朱丹妮饰）也笑得一脸天真无邪。这组剧照尽显彼时青春里，他们独特本真的模样。
相比起阐述人物的单人剧照来说，集体剧照极具故事感。斑驳的地面上满是秽语，易遥独自立在前方，苍白的脸上写满了孤独与绝望，其余四人神色各异地站在她身后。每个人的穿着、表情以及他们之间的距离都隐藏着人物线索，直指彼此纠结的人物关系和扑朔迷离的故事走向，其中情节令人遐想也引人期待。
不同于以往的青春电影将故事集中在爱情层面，此番《悲伤逆流成河》
将目光聚焦到“校园欺凌”这一社会话题。作为国内极少的关注“校园欺凌”的影片，电影《悲伤逆流成河》回归原著故事本身，大胆启用新人演员，展现了青春不为人知的残酷一面。
《悲伤逆流成河》将于9月30日上映。
编辑：隐饮