落落执导《悲伤逆流成河》聚焦校园霸凌，根据郭敬明同名畅销小说改编。今日发布“如果美好”版海报，讲述了高中时代青涩的少男少女间美好而残酷的青春故事。





相比起阐述人物的单人剧照来说，集体剧照极具故事感。斑驳的地面上满是秽语，易遥独自立在前方，苍白的脸上写满了孤独与绝望，其余四人神色各异地站在她身后。每个人的穿着、表情以及他们之间的距离都隐藏着人物线索，直指彼此纠结的人物关系和扑朔迷离的故事走向，其中情节令人遐想也引人期待。









《悲伤逆流成河》将于9月30日上映。

编辑：隐饮