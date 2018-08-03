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落落执导《悲伤逆流成河》聚焦校园霸凌

"如果美好"版海报曝光 改编郭敬明同名小说

2018-08-03 11:53:20 来源：Mtime时光网

落落执导《悲伤逆流成河》聚焦校园霸凌，根据郭敬明同名畅销小说改编。今日发布“如果美好”版海报，讲述了高中时代青涩的少男少女间美好而残酷的青春故事。
       时光网讯 青春电影《悲伤逆流成河》发布“如果美好”版海报。这部根据郭敬明同名畅销小说改编的电影由落落执导，赵英博任敏辛云来章若楠朱丹妮等新人演员主演。电影围绕“校园欺凌”这一社会话题，讲述了高中时代青涩的少男少女间美好而残酷的青春故事。
 
       《悲伤逆流成河》最新发布的这组人物海报气质沉静，耐人寻味。齐铭（赵英博饰）骑车穿越弄堂，但目光却注视着易遥家的方向；易遥（任敏饰）伫立一方决绝地遥望；乐天的顾森西（辛云来饰）阳光活泼，一如既往；顾森湘（章若楠饰）回眸间浅笑嫣然；唐小米（朱丹妮饰）也笑得一脸天真无邪。这组剧照尽显彼时青春里，他们独特本真的模样。

       相比起阐述人物的单人剧照来说，集体剧照极具故事感。斑驳的地面上满是秽语，易遥独自立在前方，苍白的脸上写满了孤独与绝望，其余四人神色各异地站在她身后。每个人的穿着、表情以及他们之间的距离都隐藏着人物线索，直指彼此纠结的人物关系和扑朔迷离的故事走向，其中情节令人遐想也引人期待。

       不同于以往的青春电影将故事集中在爱情层面，此番《悲伤逆流成河》将目光聚焦到“校园欺凌”这一社会话题。作为国内极少的关注“校园欺凌”的影片，电影《悲伤逆流成河》回归原著故事本身，大胆启用新人演员，展现了青春不为人知的残酷一面。

       《悲伤逆流成河》将于9月30日上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 悲伤逆流成河 落落
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悲伤逆流成河 (2018)

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导演：落落

主演：赵英博 任敏

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落落

落落

Luo luo

职业：编剧 | 导演

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