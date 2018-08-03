网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

事件反转！德普起诉《太阳报》诽谤

德普再次举证：没对前妻动粗！我才是被打那个

2018-08-03 15:51:49 来源：Mtime时光网

在这起诉讼中，德普向法庭提交了一份文件。对于此前艾梅柏·希尔德提起离婚诉讼时，关于德普的“家暴”描述，在这份文中有着完全不同说法。

德普和前妻艾梅柏·希尔德

　　时光网讯 约翰尼·德普日前将英国《太阳报》告上法庭，后者在今年４月发表的一篇文章中，将德普称为“打老婆的人”（wife-beater），对此德普向法院提起了诽谤诉讼。而这起诉讼也有望澄清两年多来针对约翰尼·德普的家暴指控。

　　在这起诉讼中，德普向法庭提交了一份文件。对于此前艾梅柏·希尔德提起离婚诉讼时，关于德普的“家暴”描述，在这份文中有着完全不同说法。

　　在这份文件中，德普称2016年5月21日艾梅柏·希尔德30岁生日当天，他因与其业务经理和会计师开会迟到近两个小时，但期间他一直与希尔德有进行短信联系。

德普在华纳新作《神奇动物2》中饰演格林德沃

而艾梅柏·希尔德同样在华纳的DC超英大片《海王》中出演海后


　　在德普赶回家后，希尔德对他的态度冷淡，并在客人离开后开始指责他。当时德普的状态并没有醉酒和嗑药。他躺在床上看书，喝过酒的希尔德“带有侵略性和暴力的，在他脸上打了两拳”，之后德普抓住了她的胳膊，制止了她的举动，并将她推倒在床上，并告诉她，他要离开，不要跟着他。

　　对于这一说法，希尔德的律师对《人物》也做出了回应称：“这些指控完全是错误的，大家只需要看下最近德普先生的《滚石》杂志专访就能了解他的心态。目前他身上还有其它起诉，包括被新片《谎言之城》的一位工作人员起诉。另外还有许多人目击德普先生对希尔德在许多场合的虐待行为。”

　　而事实上，对于回应中提到的《谎言之城》工作人员指控德普对其施暴的事件，该片的导演布拉德·福尔曼已经做出了一份长达六页的回应，称事件被"夸大"了，并表示德普是"完美的而专业的”。

　　这份法庭文件中还提到了2016年5月21日当天发生的另一件事。希尔德此前曾宣称德普将手机砸到她的脸上，但文件中则写道，德普“将手机扔到了沙发上，然后穿过房间离开了希尔德……手机根本没有打到希尔德的脸。”

　　文件中还指出，后来询问希尔德的警察“没有看到任何受伤、淤青或者肿胀”。而当有人问希尔德发生了什么事情时，她的回答也是“没事”。对此德普提交了警方的两份证词。

　　希尔德在2016年5月23日提起离婚诉讼，并在四天后请求对德普实施临时家庭暴力禁令，并被法官准许。当时她提交了一张照片，显示她眼睛下面有淤青，以此作为证据，并称2016年5月21日，德普向她仍了一部手机，“力量巨大的砸到了我的脸颊和眼睛”。

德普和艾梅柏·希尔德不久前先后现身SDCC华纳专场

　　当时在希尔德在提交的文件中，她表示在30岁生日当晚，德普醉醺醺的来到餐厅，当客人离开后，他们争吵了起来，“约翰尼抓住我的头发，狠狠的把我推到地板上，他尖叫着威胁我，嘲笑我让我站起来。”而希尔德的描述，显然与德普提交的材料内容大相径庭。

　　英国《太阳报》在今年4月刊登了一篇题为“J·K·罗琳怎能为挑选了打老婆的约翰尼·德普出演《神奇动物：格林德沃之罪》而感到‘由衷高兴’？”的文章，将德普形容为“打老婆的人”。德普为此对《太阳报》和文章作者Dan Wooton提起诉讼。

　　德普在起诉中要求20万英镑的赔偿金以及10528英镑的诉讼费，同时他还要求法院评估任何潜在的进一步损害，并要求该报纸撤稿。

相关阅读：
说出来你可能不信,德普的生活比你惨得多深陷财务纠纷 自称无法面对每一天的痛苦


   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 约翰尼德普 艾梅柏·希尔德 离婚 家暴
关注时光网微信

相关电影/影人

约翰尼·德普

约翰尼·德普

Johnny Depp

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

艾梅柏·希尔德

艾梅柏·希尔德

Amber Heard

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

神奇动物：格林德沃之罪

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

0.0

导演：大卫·耶茨

主演：埃迪·雷德梅恩

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
5

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..

查看更多