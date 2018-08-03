在这起诉讼中，德普向法庭提交了一份文件。对于此前艾梅柏·希尔德提起离婚诉讼时，关于德普的“家暴”描述，在这份文中有着完全不同说法。



德普和前妻艾梅柏·希尔德 德普和前妻艾梅柏·希尔德













在这份文件中，德普称2016年5月21日艾梅柏·希尔德30岁生日当天，他因与其业务经理和会计师开会迟到近两个小时，但期间他一直与希尔德有进行短信联系。

在德普赶回家后，希尔德对他的态度冷淡，并在客人离开后开始指责他。当时德普的状态并没有醉酒和嗑药。他躺在床上看书，喝过酒的希尔德“带有侵略性和暴力的，在他脸上打了两拳”，之后德普抓住了她的胳膊，制止了她的举动，并将她推倒在床上，并告诉她，他要离开，不要跟着他。





对于这一说法，希尔德的律师对《人物》也做出了回应称：“这些指控完全是错误的，大家只需要看下最近德普先生的《滚石》杂志专访就能了解他的心态。目前他身上还有其它起诉，包括被新片《谎言之城》的一位工作人员起诉。另外还有许多人目击德普先生对希尔德在许多场合的虐待行为。”





而事实上，对于回应中提到的《谎言之城》工作人员指控德普对其施暴的事件，该片的导演布拉德·福尔曼已经做出了一份长达六页的回应，称事件被"夸大"了，并表示德普是"完美的而专业的”。





这份法庭文件中还提到了2016年5月21日当天发生的另一件事。希尔德此前曾宣称德普将手机砸到她的脸上，但文件中则写道，德普“将手机扔到了沙发上，然后穿过房间离开了希尔德……手机根本没有打到希尔德的脸。”





文件中还指出，后来询问希尔德的警察“没有看到任何受伤、淤青或者肿胀”。而当有人问希尔德发生了什么事情时，她的回答也是“没事”。对此德普提交了警方的两份证词。





希尔德在2016年5月23日提起离婚诉讼，并在四天后请求对德普实施临时家庭暴力禁令，并被法官准许。当时她提交了一张照片，显示她眼睛下面有淤青，以此作为证据，并称2016年5月21日，德普向她仍了一部手机，“力量巨大的砸到了我的脸颊和眼睛”。



德普和艾梅柏·希尔德不久前先后现身SDCC华纳专场

当时在希尔德在提交的文件中，她表示在30岁生日当晚，德普醉醺醺的来到餐厅，当客人离开后，他们争吵了起来，“约翰尼抓住我的头发，狠狠的把我推到地板上，他尖叫着威胁我，嘲笑我让我站起来。”而希尔德的描述，显然与德普提交的材料内容大相径庭。









德普在起诉中要求20万英镑的赔偿金以及10528英镑的诉讼费，同时他还要求法院评估任何潜在的进一步损害，并要求该报纸撤稿。





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