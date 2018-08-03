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《碟中谍6》发布IMAX主创特辑

“大超”加盟上演燃爆动作戏

2018-08-03 15:03:58 来源：Mtime时光网

“超人”亨利·卡维尔透露，“《碟中谍6：全面瓦解》的动作场景高潮迭起，紧张刺激无比精彩。我们亲身实景完成了各种动作戏，只为大银幕呈现的效果更逼真震撼。”

《碟中谍6》主创IMAX特辑

　　由克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯丽贝卡·弗格森亨利·卡维尔西蒙·佩吉安吉拉·贝塞特等好莱坞明星联袂出演，派拉蒙暑期重磅巨制《碟中谍6：全面瓦解》将于8月31日震撼回归IMAX大银幕。今日，IMAX发布了影片的主创特辑，在谈及IMAX 3D版《碟中谍6》的观影效果时， 亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森等主创难掩溢美之词，盛赞IMAX观影体验“巨大、宏伟、壮观”、“非同凡响、撼天动地、激动人心”“相当相当大气”。

　　《碟5》导演重执导筒回归IMAX，《碟6》海外票房创系列新高

　　《碟中谍6》主要讲述了伊森·亨特与其团队将遭遇核恐怖主义威胁，上演一场惊心动魄的末日危机。率先在北美地区上映的《碟中谍6》首周末便在全球狂揽1.53亿美元票房，接连拿下北美周末票房榜、全球周末票房榜冠军，逆向生长创“碟中谍”系列首周末票房最高纪录。曾执导过《碟中谍5：神秘国度》并与阿汤哥多次合作的导演克里斯托夫·迈考利几乎每年都会在IMAX大银幕为中国观众奉上一部惊心动魄的经典动作电影，而深谙IMAX特点的他也在采访时向观众力荐IMAX 3D版《碟中谍6》，“当观众在IMAX巨型银幕上观看这部动作大片时，会获得全方位身临其境的观影体验，还会看到其他版本看不到的丰富细节。”

《碟中谍6》IMAX海报

　　“大超”加盟上演燃爆动作戏，新老卡司称影片为IMAX量身打造

　　此次，“不可能小组”的核心成员西蒙·佩吉再度回归，他在采访中感慨道“IMAX是无与伦比的终极观影享受”，而在《碟中谍5》中惊艳亮相在IMAX大银幕的丽贝卡·弗格森也表示：“《碟中谍6：全面瓦解》为IMAX量身打造，IMAX能够创造一切近在咫尺的错觉，太不可思议了。”除了《碟中谍》系列老面孔的华丽回归，“超人” 亨利·卡维尔、《黑豹》中的“皇太后”安吉拉·贝塞特，刚刚囊获艾美奖剧情类“最佳女配”的凡妮莎·柯比的全新加盟也令中国观众望眼欲穿，新老卡司同台飙戏也将成为此次IMAX 3D版《碟中谍6》的最大看点。

　　此次将在IMAX大银幕上联手阿汤哥，上演拳拳到肉动作戏的“超人”亨利·卡维尔也在接受采访时透露，“《碟中谍6：全面瓦解》的动作场景高潮迭起，紧张刺激无比精彩。我们亲身实景完成了各种动作戏，只为大银幕呈现的效果更逼真震撼。”而正如安吉拉·贝赛特和凡妮莎·柯比所言，想要获得如临现场的视听体验，毫无疑问需要“在IMAX影院看《碟中谍6：全面瓦解》”，绝对会是原汁原味的呈现。”

　　8月31日，最伟大特工之一的伊桑·亨特再次回归IMAX大银幕，灵魂人物阿汤哥将再次挑战演员的极限，而IMAX也将以极致震撼的视听体验为观众奉上这部顶级的动作巨制。

   编辑：边界

关键词： 碟中谍6 IMAX
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