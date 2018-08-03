“超人”亨利·卡维尔透露，“《碟中谍6：全面瓦解》的动作场景高潮迭起，紧张刺激无比精彩。我们亲身实景完成了各种动作戏，只为大银幕呈现的效果更逼真震撼。”





《碟5》导演重执导筒回归IMAX，《碟6》海外票房创系列新高





《碟中谍6》主要讲述了伊森·亨特与其团队将遭遇核恐怖主义威胁，上演一场惊心动魄的末日危机。率先在北美地区上映的《碟中谍6》首周末便在全球狂揽1.53亿美元票房，接连拿下北美周末票房榜、全球周末票房榜冠军，逆向生长创“碟中谍”系列首周末票房最高纪录。曾执导过《碟中谍5：神秘国度》并与阿汤哥多次合作的导演克里斯托夫·迈考利几乎每年都会在IMAX大银幕为中国观众奉上一部惊心动魄的经典动作电影，而深谙IMAX特点的他也在采访时向观众力荐IMAX 3D版《碟中谍6》，“当观众在IMAX巨型银幕上观看这部动作大片时，会获得全方位身临其境的观影体验，还会看到其他版本看不到的丰富细节。”





《碟中谍6》IMAX海报 “大超”加盟上演燃爆动作戏，新老卡司称影片为IMAX量身打造





此次，“不可能小组”的核心成员西蒙·佩吉再度回归，他在采访中感慨道“IMAX是无与伦比的终极观影享受”，而在《碟中谍5》中惊艳亮相在IMAX大银幕的丽贝卡·弗格森也表示：“《碟中谍6：全面瓦解》为IMAX量身打造，IMAX能够创造一切近在咫尺的错觉，太不可思议了。”除了《碟中谍》系列老面孔的华丽回归，“超人” 亨利·卡维尔、《黑豹》中的“皇太后”安吉拉·贝塞特，刚刚囊获艾美奖剧情类“最佳女配”的凡妮莎·柯比的全新加盟也令中国观众望眼欲穿，新老卡司同台飙戏也将成为此次IMAX 3D版《碟中谍6》的最大看点。





此次将在IMAX大银幕上联手阿汤哥，上演拳拳到肉动作戏的“超人”亨利·卡维尔也在接受采访时透露，“《碟中谍6：全面瓦解》的动作场景高潮迭起，紧张刺激无比精彩。我们亲身实景完成了各种动作戏，只为大银幕呈现的效果更逼真震撼。”而正如安吉拉·贝赛特和凡妮莎·柯比所言，想要获得如临现场的视听体验，毫无疑问需要“在IMAX影院看《碟中谍6：全面瓦解》”，绝对会是原汁原味的呈现。”





8月31日，最伟大特工之一的伊桑·亨特再次回归IMAX大银幕，灵魂人物阿汤哥将再次挑战演员的极限，而IMAX也将以极致震撼的视听体验为观众奉上这部顶级的动作巨制。