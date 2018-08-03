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《精灵旅社3：疯狂假期》曝剧情预告

精灵家族首次与人类同游 德古拉摆脱"百年孤独"

2018-08-03 14:59:23 来源：Mtime时光网

前作中一直为家族和旅社操碎心的德古拉，终于疲惫不堪，贴心的女儿为他安排了一次祖孙四代共享天伦的豪华游。出乎意料的是，由于是第一次与人类同游，精灵家族的疯狂假期再一次变成爆笑之旅。

剧情预告

　　时光网讯  动画电影《精灵旅社3：疯狂假期》将于8月17日全国公映。今日，影片发布了“豪华之旅版“剧情预告。前作中一直为家族和旅社操碎心的德古拉，终于疲惫不堪，贴心的女儿为他安排了一次祖孙四代共享天伦的豪华游。出乎意料的是，由于是第一次与人类同游，精灵家族的疯狂假期再一次变成爆笑之旅。

　　预告中，豪华邮轮上配备有“奥运标准的游泳池、无限量自助餐、全套水疗服务”，为萌怪们的疯狂假期提供完美的服务。同时，老伙伴们也悉数回归：越发会卖萌的狼人超生家族、依旧憨态可掬的木乃伊小哥、爱秀恩爱的科学怪人夫妻、终于幸福美满的德古拉女儿一家三口、还有升级做爸爸的果冻怪和化身“潮老头”德古拉的老爸。德古拉更是在经历了“百年孤独”后迎来了令他魂牵梦绕的神秘船长。

　　同时曝光的还有《精灵旅社3：疯狂假期》“凉爽一夏”版海报，陪伴观众多年的重要角色齐齐亮相，久违的精灵家族们又聚在一起准备展开新的冒险。海报上众萌怪开心的神情和德古拉一脸的愁容形成鲜明对比，在解决了女儿和人类的跨族群恋情问题，孙子的种族取向问题，和老爸的代沟问题后，这一次，德古拉又遇到了什么样的麻烦？这和让他心动的神秘船长又有什么关系？ 

　　据北美票务网站Boxofficemojo数据显示，今年7月，当《精灵旅社3：疯狂假期》在北美上映时，票房再创佳绩，一跃成为三部之最，夺得首周票房冠军。影片更是被国外媒体评论为：“保持了系列的水准，并加入适合的新元素，让人尽享合家欢乐”；“作为一部续作，它可以说是非常棒的，毫无期待落空之感”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 精灵旅社3 预告片
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