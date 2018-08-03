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五月天阿信黄渤首度合唱电影主题曲

《一出好戏》发MV 黄渤舒淇戏中感情线引期待

2018-08-03 15:11:33 来源：Mtime时光网

《当每颗星星》由五月天的主唱阿信作词作曲，以电影中的“陨石坠落”为缘起，表达了对心上人的思念与眷恋。穿插在MV中的电影片段，也让人不禁对黄渤和舒淇在戏中的感情线浮想联翩。

主题曲《当每颗星星》MV

　　时光网讯  由黄渤自导自演，王宝强舒淇张艺兴、于和伟、王迅联袂主演的电影《一出好戏》将于8月10日全国上映。距离上映还有八天之际，电影发布了主题曲《当每颗星星》MV。

　　《当每颗星星》由五月天的主唱阿信作词作曲，以电影中的“陨石坠落”为缘起，在荒芜世界的真假虚实间，表达了对心上人的思念与眷恋。据悉，这首歌将会推出两个版本，阿信和黄渤的合唱版本辽阔激昂，阿信的独唱版本沉吟探寻。
 
　　穿插在MV中的电影片段，也让人不禁对黄渤和舒淇在戏中的感情线浮想联翩。据悉，电影《一出好戏》讲述了公司员工团建出游，因陨石坠落而遭遇海难，被迫流落荒岛后共同生活，并直面一系列“人性”问题的寓言故事。片中，黄渤饰演处处遭人打压的底层职员马进，而舒淇饰演的姗姗是美丽妩媚的大众情人。在现实社会里差距极大的两个人，流落荒岛后却碰撞出了浪漫的火花。
 
　　2017年，五月天举办“LIFE人生无限公司”巡回演唱会时，曾邀请黄渤助阵演唱会串场电影，让现场歌迷倍感惊喜，而阿信在接受采访时，也数次表达过对黄渤电影的喜爱。这一次，作为新晋导演的黄渤，抱着试一试的心态邀请阿信为电影《一出好戏》创作主题曲，阿信爽快答应，在看过电影《一出好戏》的试映版本后，亲自作词作曲，并且赞叹电影感人至深，寓意深远。
 
　　从今年一月阿信确定要创作电影主题曲起，阿信和黄渤就进行了多次视频通话，悉心沟通主题曲的立意和方向，经过六十天的密集打造后，终于达到了让两人都满意点头的效果。

　　阿信笑称，黄渤在唱完自己的部分后，第二天就将音轨发给自己，明明唱功了得，却仍旧非常谦虚地请教。黄渤也坦言很开心阿信能为电影《一出好戏》创作主题曲，这首歌他用在了全片最幸福，最愉悦，最美好的部分，对人物情绪的发展有至关重要的作用。接下来，五月天和电影《一出好戏》还会有更多维度的合作。

   编辑：hello王小羊

关键词： 一出好戏 MV 黄渤 阿信
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