IMAX今日发布“暑期大有不同”推广特辑，IMAX大片集结亮相，徐克等重磅主创发声力挺IMAX体验。









而8月份又有两部好莱坞大片强势来袭。音乐片《妈妈咪呀2》今天(8月3日)在全国IMAX影院欢乐上映。影片前作《妈妈咪呀》曾风靡全球，续作不仅集结梅丽尔·斯特里普、科林·费斯、皮尔斯·布鲁斯南等超强原班阵容，又有《灰姑娘》莉莉·詹姆斯、流行音乐传奇雪儿等全新加盟，璀璨群星将在IMAX高清高亮的大银幕以及环绕立体音响系统加持下，共同演绎华丽歌舞和温馨情感故事。一周之后的8月10日，IMAX 3D版《巨齿鲨》也将全面公映，硕大无朋的史前巨鲨重现人间掀起腥风血雨，深受观众喜爱的好莱坞动作硬汉杰森·斯坦森在李冰冰协助下潜入深海“与鲨共舞”，展开殊死搏斗。精良特效打造的巨齿鲨和人鲨大战精彩纷呈，影片在海外点映后口碑爆棚，被认为是值得在IMAX影院欣赏的暑期档必备“爽片”。





在特辑中，众多暑期档电影主创也纷纷现身，喊出“IMAX电影无界，大有不同”的宣传语，诚意推荐IMAX观影体验。特辑还以突出呈现的宣传语概括IMAX体验与众不同的特质：“所见，纤毫毕现；所听，大气磅礴；所享，如临其境。”五十年来，IMAX一直致力于为观众提供最身临其境的观影效果。IMAX拥有顶天立地的超大银幕、水晶般清澈的超清画质和经过激光校准的震撼音效；而在放映使用IMAX摄影机拍摄或经过特别转制的影片时，IMAX还会为观众提供增幅高达26%的画面内容。如此种种为观众带来与普通影院不同的沉浸式体验。特辑精心选用精华画面，无论是《巨齿鲨》中张开血盆大口的“航母级”巨鲨、《摩天营救》中岩石·强森在千米高楼间的搏命飞跃，还是《狄仁杰之四大天王》的恢弘长安城、《妈妈咪呀2》清新亮丽的浪漫桥段，都颇为惊艳，并让人得以想象观看IMAX版时更加动人难忘的视听享受。





目前多部重磅大片正在全国IMAX影院火爆上映，好戏连连。八月下旬，更有漫威超级英雄大片《蚁人》及阿汤哥实力回归的《碟中谍6》登陆IMAX大银幕延续热度，精彩不容错过。