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黄渤“HB+U”计划首部电影开机

《怒水西流》发概念海报张力十足

2018-08-03 15:56:41 来源：Mtime时光网

作为 黄渤“HB+U”计划首部电影，《怒水西流》将会聚焦商业类型片。影片海报也随之曝光。
　　时光网讯　8月3日，黄渤“HB+U”计划首部电影《怒水西流》在江城重庆开机。“HB+U”新导演助力计划由演员黄渤发起，瀚纳影业携手盛万文化给予全力支持，该计划旨在为有电影梦的优秀青年导演提供优质平台和资源。电影《怒水西流》由青年导演冯勇沁编剧并执导，多位圈内老戏骨+实力新人加盟，首张风格强烈的概念海报也随着开机曝光，为大家揭开了这部电影的冰山一角。

怒水西流概念海报

　　电影《怒水西流》将会打造一部风格强烈、具有商业市场潜质和社会现实思辨的商业类型片。本片编剧及导演冯勇沁，毕业于中央戏剧学院，此前的作品《木头人》《苏达的苏打》等曾多次入围First青年电影展等相关影展，是一位足具潜力的年轻新导演。影片主演也集结了多位业内功底深厚的演技实力派和潜力新星，阵容不容小觑。

　　首次曝光的电影《怒水西流》概念海报，无论从构图还是用色都颇为大胆，冲击力十足，让人印象深刻。海报红色的背景前，虚实之间站着一组人物和一头怪异的动物，画面充满了潜在的危险和让人莫名的不安。而仔细观察会发现这又是水中倒影，难辨真伪，与片名《怒水西流》放在一起，乍一看似乎没有明显联系，实则暗藏玄机。海报中的三人究竟有何关系？若隐若现的“凶器”又藏着什么故事？水为何会逆流？“怒”欲意何为？耐人寻味的海报让人颇有一探究竟的欲望。
　　　

 

   编辑：詹

关键词： 黄渤 怒水西流
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黄渤

黄渤

Bo Huang

职业：演员 | 导演 | 编剧 | 制作人

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怒水西流

怒水西流 (2019)

0.0

导演：冯勇沁

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