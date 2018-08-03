作为 黄渤“HB+U”计划首部电影，《怒水西流》将会聚焦商业类型片。影片海报也随之曝光。





怒水西流概念海报

电影《怒水西流》将会打造一部风格强烈、具有商业市场潜质和社会现实思辨的商业类型片。本片编剧及导演冯勇沁，毕业于中央戏剧学院，此前的作品《木头人》《苏达的苏打》等曾多次入围First青年电影展等相关影展，是一位足具潜力的年轻新导演。影片主演也集结了多位业内功底深厚的演技实力派和潜力新星，阵容不容小觑。





首次曝光的电影《怒水西流》概念海报，无论从构图还是用色都颇为大胆，冲击力十足，让人印象深刻。海报红色的背景前，虚实之间站着一组人物和一头怪异的动物，画面充满了潜在的危险和让人莫名的不安。而仔细观察会发现这又是水中倒影，难辨真伪，与片名《怒水西流》放在一起，乍一看似乎没有明显联系，实则暗藏玄机。海报中的三人究竟有何关系？若隐若现的“凶器”又藏着什么故事？水为何会逆流？“怒”欲意何为？耐人寻味的海报让人颇有一探究竟的欲望。



