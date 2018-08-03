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徐克的白猿瞻波伽及怒目天王是这样诞生的

《狄仁杰之四大天王》特效特辑揭秘奇观背后

2018-08-03 16:05:12 来源：Mtime时光网

负责白猿的特效团队表示：“片中的白猿与好莱坞的金刚有很大的不同，它的毛发更加茂密柔顺，极具亚洲特色及东方属性。”负责金龙复生场景的团队表示：“我们也是一直战战兢兢地做着各种实验。”
　　时光网讯   徐克最新力作《狄仁杰之四大天王》现正火热公映中，片方今日曝光一支特效特辑，揭秘全片奇观中观众印象深刻的“白猿、瞻波伽及怒目天王”诞生的故事，展现视效从徐克导演的脑洞到他的手稿再到大银幕的进阶历程。




　　负责白猿的特效团队表示：“片中的白猿与好莱坞的金刚有很大的不同，它的毛发更加茂密柔顺，极具亚洲特色及东方属性。”负责金龙复生场景的团队表示：“要做得很真实是有难度的，因此我们也是一直战战兢兢地做着各种实验。”

　　针对片中天马行空的奇观，徐克导演说：“在案情里看到这些奇观，都是有真实的可能性，我们都是从真实世界里找可能性。”特效团队透露：“导演不仅要体现单纯的方术，还要有科学感，他需要有实际根据，在好看的画面上，做出科学的效果。”

　　同时笑言：“这让我们的技术人员费了很多脑筋。”对于第三部前所未有的视效体验，特效团队表示：“从狄仁杰第二部到现在已经过了五年，特效行业也进步到非常发达的阶段，我们会把这五年来的进步展示在第三部里面。” 



　　除了片中视觉特效让观众享受外，《狄仁杰之四大天王》出色的3D立体效果也让影迷通过大银幕收获不俗体验，而这背后的团队全部来自中国。徐克导演表示，影片的3D立体特效部分完全由中国团队完成，且仅有十多人，“其实拍3D电影，我们的立体拍摄效果更好，因为我们的经验很丰富，而且我们的技术已经走在前沿了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 徐克 狄仁杰之四大天王 特辑
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徐克

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Hark Tsui

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