《深海历险记》发布角色剧照，小章鱼深深领衔的深海萌物逗趣集结，也将影片精彩的剧情揭开一角，一场海底冒险之旅即将开启。

《深海历险记》以一只生活在神秘海底洞穴，名叫深深的小章鱼的冒险和成长为主线，讲述了因为一场意外面临巨大危机，为了拯救被摧毁的深海家园，热爱冒险的他和灯笼鱼灯灯、皮皮虾霞妹、海鳗鱼一曼开启了充满未知的海底冒险之旅，并在这其中完成了自我成长的励志故事。





在之前曝光的先导预告中，深深、灯灯、霞妹、一曼等主要角色逐一亮相，几个小伙伴亲密无间，上演了一连串妙趣横生的冒险故事。四人在前往传说中人类之城的过程中，遭遇了形形色色的敌人，狂妄自大的吸血鬼章鱼、阴险狡诈的螃蟹家族以及贪得无厌的僵尸鱼，一路上意外不断却充满欢乐，他们能否化险为夷，成为影片一大悬念。除了萌趣逗乐的角色形象，还多维度展现了多个海底奇幻之旅的美景，以海洋萌物的视角将神秘的海底洞穴、下沉的纽约城、废弃的诺亚方舟全方位呈现。





此次曝光的人物剧照中更是囊括了对事物充满好奇心的小章鱼深深、拥有阳光心灵的灯灯、外表凶险内心善良的海鳗鱼一曼、阴险狡诈的企鹅大喜、长相蠢萌的海象陆毅吉、行为逗趣头脑呆萌的海豚李二福、拥有异域风情的国际友人大白鲸南森、以及能歌善舞的皮皮虾霞妹和毛蟹瑞克。





编辑：hello王小羊