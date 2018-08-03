网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光网独家对话从FIRST走出的新人邓竞

处女作即获"最佳长片" "郊区的鸟"让他起飞

2018-08-03 18:30:23 来源：Mtime时光网

《郊区的鸟》在本届FIRST上获得了“最佳剧情长片”这一分量最重的奖，时光网与参演了本片，也是首次出演电影处女作的青年男演员邓竞进行了对话。

邓竞在《郊区的鸟》中

　　时光网讯　距第12届FIRST青年电影展的闭幕，已经过去了整整一周的时间。《郊区的鸟》《旺扎的雨靴》两部影片，分别拿下了FIRST的“最佳剧情片”与“最佳导演”大奖。近日，十部获奖影片在青海西宁的展映也已全部结束。作为最让人能看到中国电影希望的本土影展之一，许多优秀电影人在日后名声响亮之前，他们的处女作都从这里走出。

　　获得本届FIRST最大奖项——“最佳剧情长片”的《郊区的鸟》，可谓是导演仇晟本届影展上，给观众们带来的最大惊喜。比起大部分现实主义电影依然聚焦农村题材，仇晟把视角转移到城市的开发与文明的生长中，以种种意象和灵动的视听语言串联起两个时空的纠缠交错，人生旅途的诗意与彷徨时而乍现。


剧照：李淳与黄璐

　　影片由李淳邓竞黄璐等人共同主演，讲述了一群工程师在进行地质测绘时，偶然发现了一个神秘日记本，无意中“窥探”到了一群孩子们的少年生活。影片由三个彼此关联、又相对独立的部分组成，颇有毕赣导演今年在戛纳获得诸多关注的《地球最后的夜晚》中所具有的迷幻感。

　　《郊区的鸟》男主角李淳，我们并不陌生，他所参演的《比利·林恩的中场战事》，由父亲李安执导，曾于2016年在中国内地公映。而《郊区的鸟》让人颇为意外之处，其实是与在片中饰演男主角“夏昊”的李淳搭档，饰演工程测绘员“蚂蚁”的青年男演员邓竞。这个94年的小伙子五官清秀，身材修长，乍一看明明是偶像脸，然而看了片却发现是个认真演戏的好演员。


邓竞与李淳在《郊区的鸟》中

　　在FIRST期间，时光网与这位自海外留学归来后，首次出演电影长片的年轻人聊了聊他对于影片的一些了解，参演的独特感受，以及自《郊区的鸟》中“起飞”后，对自己的未来都有着怎样的规划。采访中的邓竞腼腆又内敛，将自己所得到的机会成为“机缘巧合”，面对所拥有的双语优势，谦逊地称这是自己身为演员的“基本素养”，而提到最欣赏的演员，他毫不犹豫地脱口而出：“是春夏”。
　　Mtime：这是你第一次来first么？《郊区的鸟》是你的长片处女作么？

　　邓竞：对，第一次来first，《郊区的鸟》也是我毕业以来第一部大银幕上的影片，离自己想要的东西又更近了一步。

脸是偶像脸，路可走的是演员的路

　　Mtime：你想要的是什么？作为演员，你以后是想走什么样的路线？
　　
　　邓竞：我从小就想要演电影，我想要的东西……首先是要演到电影，再者是想给文艺市场做出一点贡献吧。

　　Mtime：你是毕业于美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD），那为什么想要回国发展呢？有没有想要在好莱坞发展？

　　邓竞：我读大学的时候就在加州寻找一些机会，也拍过一些广告和预告片，但我觉得海外华人对自己的要求……也不是不高，但可能会有点儿“将就着就可以了”的感觉吧，没有说“我一定要做到最好”的那种动力和激情。阴差阳错，我觉得国内有一些机会很好，还是想回来把握一下吧。

　　Mtime：你是怎样被《郊区的鸟》剧组选中来出演的？

　　邓竞：我刚回国的时候，本来不是很清楚应该是怎样的流程，其实这部影片是我唯一投了简历的文艺片。《郊区的鸟》联系到我的时候，我经过了两轮面试，得到了这个角色，也是一种命中注定，一种安排吧。

　　Mtime：稍微聊一下本片的拍摄过程吧，影片是在杭州拍的，片中小孩子们的“农村”戏份，也是在杭州么？

　　邓竞：对，是杭州周边的一个小镇子。



　　Mtime：这个片子你一共进组拍了多久？

　　邓竞：20天左右吧，我进组之前，片中的小孩子们已经拍了一个月了。我看了他们的通告，非常非常累，都是早上6点出发，晚上很晚收工。但小孩嘛，精力好，不像我们大人，能偷懒就偷懒，哈哈哈。

　　Mtime：导演仇晟之前说，这部影片的前110分钟和后8分钟，可以看成是两部割裂的电影。你本身是湖南人，而在最后8分钟中里你说的却是浙江方言，这个学方言的过程是不是很难啊？

　　邓竞：太难了！当时导演跟我说，最后8分钟的戏份你要说杭州话，就给我发了一些片段，是一个上海人教你如何讲杭州话，但那个节目，我连他的普通话都听不懂……我学得完全是稀里糊涂的，但比我更惨的是李淳，他中文都没有那么好！他每天都在很认真地纠正自己，我也不能输给他嘛，硬啃也得啃下来。其实台词并不多，主要是杭州人说话的语调和语速还挺不一样的。


剧组在FIRST接受大奖（左四为邓竞）

　　Mtime：感觉像外语吧？

　　邓竞：不是外语，是外星语！杭州话还蛮有意思啦。

　　Mtime：近年来，中国导演还挺喜欢拍以方言为影片主要对话语言的电影（贾樟柯导演、毕赣导演等等），你以后还会想在这个方向做更多的尝试么？

　　邓竞：我觉得学习方言算是演员的基本专业素养吧，任何语言，无论是方言、普通话、英文，哪怕别的国家的语言，都可以去尝试一下。

《郊区的鸟》海报

　　Mtime：能不能从你自己的角度，来解读一下最后那8分钟的“独立”戏份？

　　邓竞：你有没有注意到，这第三个场景里，从头到尾都没有提到我角色的名字。演员还是同一个，但我演的这个角色已经不是“蚂蚁”这个工程测绘员了，而是出现在了另外一个时空中。在这8分钟里，李淳的角色跟我一样，是个观鸟爱好者，我们相约一起出去看“郊区的鸟”。如果你还想回头再看一遍的话，最后这8分钟，我们两人的角色间会有点不一样的感觉，就像是个童年最好的朋友之间那种感情。

　　Mtime：李淳演的角色也不再是夏昊了吧？

　　邓竞：对，但他在望远镜中看到孩子们唱“少先队员之歌”的场景是真的，那一幕是把三个时空串联在一起了，他通过望远镜看到了小时候的夏昊。

　　Mtime：和李淳合作是什么感受？他的普通话是不是比想象中的好很多？

　　邓竞：你肯定看过很多他中文的电影啦，他小时候演过很多他爸爸的电影，比如《喜宴》什么的（虽然当时李淳也就两岁吧），他小时候到现在其实长相没什么变化……我觉得导演挑中我，也是看在我与他有类似的海外背景，他觉得我们沟通起来可能会更加方便一点。而且李淳人特别随和，也特别认真，我们会私下交流很多跟电影有关的东西，他也会想知道从我的眼里看他这样一个角色，是什么样的。

春夏出演了仇晟导演的《高芙镇》

　　Mtime：和导演仇晟之间合作是什么感受？

　　邓竞：我知道仇晟导演，是因为我特别欣赏的女演员春夏，之前拍过他的东西（2015年的《高芙镇》），也是很机缘巧合。

　　Mtime：你作为新人进组，有没有觉得自己受到了很多照顾？

　　邓竞：非常多！开口闭口喊我老师，从小到大都没有人喊过我老师……这个剧组很有爱，我们杀青之后经常会一起去喝酒。

　　Mtime：你下一部想要出演的电影是什么？

　　邓竞：《逐梦演艺圈2》！！开玩笑啦，我接触过很多不同类型的剧本，科幻的、古装的，我还是希望能够更多挑战自己。

　　Mtime：你有什么非常想演的角色么？

　　邓竞：我从小到大非常想演杀手，想演一些生活中不是那么容易接触到的角色吧，你在大马路上不可能突然碰到杀手，他们也不会把“杀手”俩字写脸上。我自己很喜欢历史，也希望能出演一些古代题材的影片。


片中小演员的戏份非常出彩

　　Mtime：你对于接电视剧的角色有什么看法？现在几乎都是影视不太分家。

　　邓竞：这有点儿像什么呢，我说心里话吧，就是假如你一开始做了要参加奥运会的准备，现在让你去参加亚运会或者别的级别的比赛，你心中总会有一丁丁点的遗憾。但我回国之后，看到很多剧精良程度都已经非常高，如果遇到好的剧本或者好的角色，我也会毫不犹豫。

　　Mtime：接下来有没有非常想合作的导演或者演员？

　　演员的话是春夏和金城武吧！他们给我的感觉就是，如果是一张塑料纸，被丢进大海后，永远不会被腐蚀掉。

邓竞欣赏的春夏，2016年凭《踏雪寻梅》获香港金像奖影后

　　Mtime：感觉很干净。

　　邓竞：对！导演的话是有三位，姜文导演，王家卫导演，还有娄烨导演。

　　Mtime：就是中国影视圈的好导演都让你说了呗！

　　不准笑！人总是要有梦想的对不对？这三位导演在我心中，是可以被称为“艺术家”的人，和他们合作完之后就可以退圈了。

　　Mtime：在国内，你的英语优势其实非常大，有没有想要好好利用一下？

　　我觉得英语好不能算是优势吧，这是我的一个基本技能吧，就像中国演员应该有好的台词功底一样，作为一个专业的演员，这应该是他分内的东西。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 郊区的鸟 FIRST 邓竞 仇晟
关注时光网微信

相关电影/影人

郊区的鸟

郊区的鸟 (2018)

0.0

导演：仇晟

主演：李淳 黄璐

在线播放

邓竞

邓竞

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
5

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..

查看更多