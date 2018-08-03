Mtime：这是你第一次来first么？《郊区的鸟》是你的长片处女作么？





邓竞：对，第一次来first，《郊区的鸟》也是我毕业以来第一部大银幕上的影片，离自己想要的东西又更近了一步。





脸是偶像脸，路可走的是演员的路 Mtime：你想要的是什么？作为演员，你以后是想走什么样的路线？

邓竞：我从小就想要演电影，我想要的东西……首先是要演到电影，再者是想给文艺市场做出一点贡献吧。





Mtime： 你是毕业于美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD），那为什么想要回国发展呢？有没有想要在好莱坞发展？





邓竞：我读大学的时候就在加州寻找一些机会，也拍过一些广告和预告片，但我觉得海外华人对自己的要求……也不是不高，但可能会有点儿“将就着就可以了”的感觉吧，没有说“我一定要做到最好”的那种动力和激情。阴差阳错，我觉得国内有一些机会很好，还是想回来把握一下吧。





Mtime：你是怎样被《郊区的鸟》剧组选中来出演的？





邓竞：我刚回国的时候，本来不是很清楚应该是怎样的流程，其实这部影片是我唯一投了简历的文艺片。《郊区的鸟》联系到我的时候，我经过了两轮面试，得到了这个角色，也是一种命中注定，一种安排吧。





Mtime：稍微聊一下本片的拍摄过程吧，影片是在杭州拍的，片中小孩子们的“农村”戏份，也是在杭州么？





邓竞：对，是杭州周边的一个小镇子。











Mtime：这个片子你一共进组拍了多久？





邓竞：20天左右吧，我进组之前，片中的小孩子们已经拍了一个月了。我看了他们的通告，非常非常累，都是早上6点出发，晚上很晚收工。但小孩嘛，精力好，不像我们大人，能偷懒就偷懒，哈哈哈。





Mtime：导演仇晟之前说，这部影片的前110分钟和后8分钟，可以看成是两部割裂的电影。你本身是湖南人，而在最后8分钟中里你说的却是浙江方言，这个学方言的过程是不是很难啊？





邓竞：太难了！当时导演跟我说，最后8分钟的戏份你要说杭州话，就给我发了一些片段，是一个上海人教你如何讲杭州话，但那个节目，我连他的普通话都听不懂……我学得完全是稀里糊涂的，但比我更惨的是李淳，他中文都没有那么好！他每天都在很认真地纠正自己，我也不能输给他嘛，硬啃也得啃下来。其实台词并不多，主要是杭州人说话的语调和语速还挺不一样的。







剧组在FIRST接受大奖（左四为邓竞）





Mtime：感觉像外语吧？





邓竞：不是外语，是外星语！杭州话还蛮有意思啦。





Mtime：近年来，中国导演还挺喜欢拍以方言为影片主要对话语言的电影（贾樟柯导演、毕赣导演等等），你以后还会想在这个方向做更多的尝试么？





邓竞：我觉得学习方言算是演员的基本专业素养吧，任何语言，无论是方言、普通话、英文，哪怕别的国家的语言，都可以去尝试一下。





《郊区的鸟》海报 Mtime：能不能从你自己的角度，来解读一下最后那8分钟的“独立”戏份？





邓竞：你有没有注意到，这第三个场景里，从头到尾都没有提到我角色的名字。演员还是同一个，但我演的这个角色已经不是“蚂蚁”这个工程测绘员了，而是出现在了另外一个时空中。在这8分钟里，李淳的角色跟我一样，是个观鸟爱好者，我们相约一起出去看“郊区的鸟”。如果你还想回头再看一遍的话，最后这8分钟，我们两人的角色间会有点不一样的感觉，就像是个童年最好的朋友之间那种感情。





Mtime：李淳演的角色也不再是夏昊了吧？





邓竞：对，但他在望远镜中看到孩子们唱“少先队员之歌”的场景是真的，那一幕是把三个时空串联在一起了，他通过望远镜看到了小时候的夏昊。





Mtime：和李淳合作是什么感受？他的普通话是不是比想象中的好很多？









春夏出演了仇晟导演的《高芙镇》 Mtime：和导演仇晟之间合作是什么感受？





邓竞：我知道仇晟导演，是因为我特别欣赏的女演员春夏，之前拍过他的东西（2015年的《高芙镇》），也是很机缘巧合。





Mtime：你作为新人进组，有没有觉得自己受到了很多照顾？





邓竞：非常多！开口闭口喊我老师，从小到大都没有人喊过我老师……这个剧组很有爱，我们杀青之后经常会一起去喝酒。





Mtime：你下一部想要出演的电影是什么？





邓竞：《逐梦演艺圈2》！！开玩笑啦，我接触过很多不同类型的剧本，科幻的、古装的，我还是希望能够更多挑战自己。





Mtime：你有什么非常想演的角色么？





邓竞：我从小到大非常想演杀手，想演一些生活中不是那么容易接触到的角色吧，你在大马路上不可能突然碰到杀手，他们也不会把“杀手”俩字写脸上。我自己很喜欢历史，也希望能出演一些古代题材的影片。







片中小演员的戏份非常出彩





Mtime：你对于接电视剧的角色有什么看法？现在几乎都是影视不太分家。





邓竞：这有点儿像什么呢，我说心里话吧，就是假如你一开始做了要参加奥运会的准备，现在让你去参加亚运会或者别的级别的比赛，你心中总会有一丁丁点的遗憾。但我回国之后，看到很多剧精良程度都已经非常高，如果遇到好的剧本或者好的角色，我也会毫不犹豫。





Mtime：接下来有没有非常想合作的导演或者演员？





演员的话是春夏和金城武吧！他们给我的感觉就是，如果是一张塑料纸，被丢进大海后，永远不会被腐蚀掉。





邓竞欣赏的春夏，2016年凭《踏雪寻梅》获香港金像奖影后 Mtime：感觉很干净。





邓竞：对！导演的话是有三位，姜文导演，王家卫导演，还有娄烨导演。





Mtime：就是中国影视圈的好导演都让你说了呗！





不准笑！人总是要有梦想的对不对？这三位导演在我心中，是可以被称为“艺术家”的人，和他们合作完之后就可以退圈了。





Mtime：在国内，你的英语优势其实非常大，有没有想要好好利用一下？





我觉得英语好不能算是优势吧，这是我的一个基本技能吧，就像中国演员应该有好的台词功底一样，作为一个专业的演员，这应该是他分内的东西。