由甄子丹、王晶联手打造的《大师兄》今日曝动作特技，特辑中，甄子丹拼命打出了高难度动作戏，影片将于8月24日上映。





甄子丹片场掀起健身狂潮

近日，影片再爆重磅物料，发布“超级瘦身馆”动作特辑，特辑中不仅展现了近身肉搏、操场大乱斗、楼梯追逐战等高难度动作戏份的幕后拍摄花絮，更为影迷们朋友们揭秘了甄子丹保持完美身材和凌厉身手的独门秘诀。





据悉，为了能更好的展现刺激精彩的打斗场面，甄子丹可谓是使出了十八般武艺，“还我漂漂拳、去肉回旋踢、赶走油腻掌、减脂无影脚”轮番上阵，粉笔脸上糊、铁锹身上拍、铁棍脖子上怼一系列打斗细节真实激烈。甄子丹不仅对别人“毫不留情”，对自己更是下得了“狠手”，在拳馆对敌被重物砸头、被饰演反派的喻亢按在课桌上重拳连击，十分拼命。



导演“加拿大奇幻电影节”接受记者采访

此前电影发布会甄子丹就曾坦言：“这个题材非常的不好拍。动作演员既要表现出人物的喜怒哀乐，给观众呈现一个青春正能量的故事，还要根据校园背景设计武打风格，很难把握得非常准确。”抱着“拍我自己想拍的，把每一个角色演到最好”的心态，甄子丹投入前所未有的精力，充分利用教室、操场、拳馆、澡堂等场所，在这些场景中轮番上演翻滚、跳跃、追逐、对打等一系列高难度动作，力求画面的真实与质感，将影片的动作场面推向更加极致和刺激的新高度。



