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亚洲导演执掌外语片，东西方擦出火花？

黑泽明斩获奥斯卡 韩国大导闪耀好莱坞

东西方碰撞出的影片，都是什么样儿？

2018-08-04 09:01:16 来源：Mtime时光网

亚洲导演执掌外语片，东西方擦出火花？

黑泽明斩获奥斯卡 韩国大导闪耀好莱坞

2018-08-04 09:01:16 来源：Mtime时光网

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导语

日本导演是枝裕和拿下今年戛纳电影节金棕榈大奖，下一部影片很快曝出消息——他将首度执导外语片（法语片）《凯瑟琳的真相》。影片吸引到凯瑟琳•德纳芙、朱丽叶•比诺什、伊桑•霍克、露德温•塞尼耶等豪华卡司阵容，将聚焦法国演艺圈一对母女的故事。

《凯瑟琳的真相》看上去与日本没有一点关系，而这确实是导演的原创剧本。故事灵感来源于15年前是枝裕和自己执笔的一部舞台剧剧本，讲述的是剧场后台的一幕故事。他想借此探讨演员本身是个怎样的存在，演员与所饰演的角色情绪之间的分界点又该如何划分。

导语

亚洲导演征战海外，已不是新鲜的话题。在华语导演世界里，吴宇森曾执导过《碟中谍2》《变脸》等好莱坞主流商业大片，陈凯歌、王家卫也有《致命温柔》和《蓝莓之夜》这样的中等成本剧情片。

这篇文章旨在关注此前较少提及的日韩导演所拍摄外语片。本文所知的“日韩导演”限定为在本国成长、并主要拍摄母语电影导演，因此外籍日/韩裔导演并不囊括在内。“外语片”指影片主要语言为外语，这一属性使得影片呈现出来的样貌是一部“外国影片”；外语不占主导地位的合拍片不在此范围内。

导语3

为什么我们关注亚洲导演在外语片、尤其是英语片舞台上的表现？首先，这可能是出于一种“猎奇”心理，东西方文化的差异，让我们好奇一个在东方文化熏染下生活成长的导演，在西方的环境下能碰撞出一个怎样的影像呈现。

其次，这一现象背后所隐藏的，东西方文化之间的权力关系，依旧是值得玩味的议题。

最早出征海外的亚洲导演

最早“出征”海外的亚洲导演可追溯到上世纪70年代的若干位日本导演。进入70年代以后，日本电影产业格局发生变化，东宝、松竹、大映等大片厂纷纷减产，甚至倒闭，五六十年代曾风光无限的大导们也沉默下来。

惨淡的大环境，加上《红胡子》（1965）和《电车狂》（1970）接连两部影片的票房惨败，黑泽明不再指望在本国拍片；此时苏联向他抛出橄榄枝，双方合作《德尔苏•乌扎拉》一举拿下奥斯卡最佳外语片。

另一边，已与法国合作过《感官世界》《圣诞快乐劳伦斯》的大岛渚，彻底投入外语片怀抱，拍摄了讲述人兽三角恋的《马克斯，我的爱》。

好莱坞翻拍浪潮下的日本导演

以2002年《美版午夜凶铃》的成功为标志，以翻拍日本恐怖片为起点，好莱坞逐渐席卷起一股翻拍亚洲电影、尤其是亚洲恐怖片的浪潮。不少日本导演因此获得在好莱坞拍片的机会，走向国际舞台，其中包括《午夜凶铃》导演中田秀夫、《咒怨》导演清水崇等。

日本“戛纳三剑客”

如果说好莱坞翻拍亚洲恐怖片的浪潮，让不少亚洲导演得以进入好莱坞，参与主流商业电影的制作。还有另一波导演，他们拍摄艺术片，通过参加欧洲三大电影节等亮相国际舞台。不少人获得机会拍摄外语片，资金来源主要是欧洲。

当代日本有三位戛纳常客：是枝裕和，河濑直美，黑泽清。其中黑泽清是最早与欧洲合作拍摄外语片的——2016年推出法语片《暗房秘密》，讲述一位在胶片时代却执着于银板摄影术的“老古董”的生死爱欲。

眼下是枝裕和将拍摄首部外语片《凯瑟琳的秘密》；另一位河濑直美虽还未拍摄纯正的外语片，去年的作品《视觉》为日法合拍片，朱丽叶·比诺什主演。

韩国三大导的集体爆发

随着韩国自身电影产业的发展，类型多样化，工业水准提升，优秀导演涌现，并在2013年集体赢来大爆发。

这一年，金知云《背水一战》、朴赞郁《斯托克》、奉俊昊《雪国列车》齐齐上映，好莱坞也刮起一阵“韩流”旋风。

黑泽明《德尔苏•乌扎拉》

黑泽明《德尔苏•乌扎拉》
年代：1975年
主要语言：俄语
梗概：据一位军队探险家的自传体小说改编，讲他和一个常年居住在森林里的老人之间的故事。

70年代日本电影产业格局发生变化，大片厂纷纷减产甚至倒闭，五六十年代曾风光无限的大导们也沉默下来。1965年黑泽明《红胡子》因老搭档三船敏郎的出走而票房惨败；1970年《电车狂》不见起色，连续两部影片票房失利，加上大环境因素，黑泽明不再指望在国内拍片。

另一边，苏联想与黑泽明合作已久，双方一拍即合，诞生了一部奥斯卡最佳外语片《德尔苏•乌扎拉》。

大岛渚《马克斯我的爱》

大岛渚《马克斯我的爱》
年代：1986年
主要语言：法语，英语
梗概：英国驻法大使馆外交官的妻子出轨，对象是一头大猩猩...... 

70年代后在国内无片可拍的大岛渚转向西方寻求资本。在法国的资助下，他于1976-1986年间推出“爱的三部曲”，《感官世界》《圣诞快乐劳伦斯》《马克思，我的爱》，日本元素逐渐减少，外国元素逐渐递增，至第三部的时候已经完全变成了外语片。这三部电影，每一部都大胆涉及反传统“禁忌之恋”。《感官世界》关于偷情、性瘾，变态性心理。《圣诞快乐劳伦斯》关于战争压抑环境下的同性之恋。《马克思，我的爱》则将爱的边界推向极致，涉足“人兽三角恋”。

清水崇《美版咒怨》（1,2）

清水崇《美版咒怨》（1,2）
年代：2004,2006
主要语言：英语
梗概：一名在东京留学的美国交换生，学习之余去给独自居住的老婆婆做看护工作，逐渐发掘这栋房子的恐怖秘密.....

随着美版《午夜凶铃》的成功，好莱坞掀起翻拍日本恐怖片的浪潮，《咒怨》作为《午夜凶铃》之后日式恐怖片的代表作，也很快得到翻拍。然而与美版《午夜凶铃》不一样的是，美版《咒怨》并不介意表露自己是“翻拍片”的身份，影片故事仍发生在日本，主角却是一帮说英语的外国人，且找来了原版导演清水崇执导。《咒怨2》中陈冠希也去打了个酱油，算是个小惊喜。

落合正幸《鬼影》

落合正幸《鬼影》
年代：2008
主要语言：英语
梗概：摄影师丈夫带着新婚妻子去日本工作顺便度蜜月，路上撞倒一个年轻的日本女子。当他们清醒后，这名女子消失得无影无踪。

好莱坞翻拍日本恐怖片的浪潮扩大化，视线从日本扩大到整个东亚地区。韩国《蔷花红莲》、香港《见鬼》，以及泰国《鬼影》等都相继被翻拍。好莱坞版《鬼影》由福斯发行，请来恐怖剧《世界奇妙物语》系列的主创成员落合正幸执导。

这时候已经看多了亚洲恐怖片翻拍的西方观众们，热情当然大不如前，不过仍能吸引不少观众。影片在全球拿下5000万美元票房，算是中规中矩。

中田秀夫《聊天室》

中田秀夫《聊天室》
年代：2010
主要语言：英语
梗概：主人公Jim是只位求死心切的抑郁青少年，他进入网络聊天室后发生一连串难以控制的事情。

受够了好莱坞工业体系的中田秀夫没有选择立马打道回府，而是去欧洲试了一把。该片由爱尔兰剧作家恩达·沃什（《饥饿》）撰写剧本，青少年的焦虑、压抑与愤怒，网络交流的不可能性等等都被带入这个基调阴暗的故事中。影片当时因集合了一干英国新星而备受瞩目，并入围了戛纳电影节一种关注单元。

这是中田秀夫执导的最后一部外语长片。从这以后，他回到日本，重新拍摄母语电影。

清水崇《7500航班》

清水崇《7500航班》
年代：2013
主要语言：英语
梗概：7500航班飞机上的一名乘客离奇死亡，一系列超自然的灵异惊悚现象随之而来，乘客们胆战心惊，均害怕下一个被害的人会是自己。

故事整体改编自发生于2005年8月14日的太阳神航空522号班机空难事件，飞机于希腊当地时间12时在雅典东北方的马拉松及之间山脉神秘坠毁，机上115名乘客及6名机员全部罹难。影片加上灵异和恐怖元素，讲述一个封闭空间内的故事。

影片上映一波三折，2011年就定档2012年8月，接着改档至2013年。最终影片在美国放弃了影院发行，于2016年以DVD形式发行。

黑泽清《暗房秘密》

黑泽清《暗房秘密》
年代：2016
主要语言：法语
梗概：一个执着于银板摄影术的艺术家，被亡妻的阴影缠绕，又要面对生活中接连发生的变化......

黑泽清是戛纳电影节的常客，《光明的未来》入围2003年戛纳主竞赛，《东京奏鸣曲》获2008年一种关注评审团奖，《降灵》获2001年一种关注费比西影评人奖。2016年，他拍摄了首部外语片《暗房秘密》。黑泽清坦言自己去法国拍片的原因很简单：在日本很难找到资金拍摄原创电影。大多数情况下，都是制片人塞给你一个IP，说“改编一下，拍部电影”。相比之下，法国对于原创剧本更为宽容，且有更为宽松的融资环境。

是枝裕和《凯瑟琳的真相》

是枝裕和《凯瑟琳的真相》 
年代：2019
主要语言：法语
梗概：母亲（凯瑟琳·德纳芙）年轻时作为法国电影界的知名女演员，年老后不甘退出一线做编剧。在出版自传并准备接演新电影的时候，私人助理突然离职，曾经与母亲对峙的女儿（朱丽叶·比诺什）不得不顶替上助理的职务在片场帮助母亲。

是枝裕和《小偷家族》拿下戛纳金棕榈大奖，成为镁光灯焦点，他的下一部电影也火速传来消息，首执外语片。影片故事来源于15年前导演写的一部舞台剧剧本，讲述剧场后台的一幕故事。是枝裕和解释说，想将这个故事重拍成电影，是想探讨演员本身是个怎样的存在，演员与所饰演的角色情绪之间的分界点又该如何划分。

三池崇史《寿喜烧西部片》

三池崇史《寿喜烧西部片》
年代：2007
主要语言：英语
梗概：非典型日式杂糅西部片

外语片一定是有外资参与、在外国拍摄、由外国演员出演的吗？一般情况下是这样的，但怪才三池崇史偏偏不这么干。他拍摄了一部诡异的“无国籍”电影，找来一帮日本演员，全程尬说蹩脚的英语。

《寿喜烧西部片》是三池崇史致敬意大利西部片《姜戈》拍的CULT日本西部片。亮点多多喜感满满，比如电影发生在充满美国西部风情的日本小镇；对阵双方是平清盛和源义经；全片对白都是日式英语；片尾曲是北岛三郎演唱的日语演歌版《姜戈》；以及...... 昆汀·塔伦蒂诺友情客串了一把。

园子温《鬼域的囚徒》

园子温《鬼域的囚徒》
年代：2019
主要语言：英语
梗概：一名被绑架的女孩消失在了黑暗超自然宇宙中，臭名昭著的罪犯英雄(尼古拉斯·凯奇)被派去解救她。必须打破束缚他们的邪恶诅咒，逃避统治鬼域的神秘幽灵。

在日本与三池崇史与一样高产、多变、恶趣味的怪才还有园子温，他俩都喜欢尝试新鲜事务，去海外拍片也是其中之一。感受一下近年来二人在中国的动向就可明白，三池崇史和园子温都已经、或打算参与多个中国项目。其实早在09年园子温就宣布拍摄英语片《混沌之王》，曾在《暮色》中饰演吸血鬼Jasper的杰克逊·拉斯波恩主演。不过后来影片没了下文。

朴赞郁《斯托克》

朴赞郁《斯托克》
年代：2013
主要语言：英语
梗概：影片围绕丧父的少女印蒂雅展开，她在父亲的追悼会上遇见了一位“从天而降”的神秘叔叔查理，印蒂雅被叔叔深深吸引……

2013年是韩国导演在好莱坞闪耀的一年，三大导演朴赞郁、奉俊昊、金知云的英语片处女秀在同一年推出。

大学时期看过的希区柯克电影《迷魂记》，让朴赞郁立志成为一名电影导演，并开始创作剧本。《斯托克》恰恰显现了希区柯克同样的癖好，以"性、爱，死亡"作为主题，同时封闭空间中上演的情欲纠葛也明显是在致敬偶像希区柯克。

奉俊昊《雪国列车》

奉俊昊《雪国列车》
年代：2013
主要语言：英语
梗概：一场突如其来的气候异变让地球上大部分人类灭亡，仅存下来的幸存者们在一列没有终点、沿着铁轨一直行驶下去的列车上为生存、为争夺权力上演一系列故事。

影片由多国联合制作，80%的演员都来自英语国家，投资近4000万美元。影片演员阵容豪华，上映后在全球收获8600万美金票房。影片于2014年在内地上映，拿下7600万票房。

目前影片改编的美剧也在开发中。

金知云《背水一战》

金知云《背水一战》
年代：2013
主要语言：英语
梗概：失去家庭和工作前的洛杉矶警官雷到边陲小镇任警长。西半球最大毒品集团掌门人加百利成功逃脱FBI追捕并驾驶重型越野车劫持人质向美墨边境前进，雷的镇子正是他的必经之地…

该片是阿诺·施瓦辛格卸任州长后担当主演的首部影片，为何选择首导英语片的金知云？制片人Di Bonaventura解释说：“施瓦辛格想要赢回观众的喜爱。他不把自己当做大明星。他想要参演一个中等成本的影片，因为他想要从这一类影片起步。”

影片映后口碑褒贬不一，不过4500万美元预算全球仅获得4830万美元票房，商业成绩并不理想。
   编辑：SaSa 关键词： 日韩导演 外语片 好莱坞

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