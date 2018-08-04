日本导演是枝裕和拿下今年戛纳电影节金棕榈大奖，下一部影片很快曝出消息——他将首度执导外语片（法语片）《凯瑟琳的真相》。影片吸引到凯瑟琳•德纳芙、朱丽叶•比诺什、伊桑•霍克、露德温•塞尼耶等豪华卡司阵容，将聚焦法国演艺圈一对母女的故事。





《凯瑟琳的真相》看上去与日本没有一点关系，而这确实是导演的原创剧本。故事灵感来源于15年前是枝裕和自己执笔的一部舞台剧剧本，讲述的是剧场后台的一幕故事。他想借此探讨演员本身是个怎样的存在，演员与所饰演的角色情绪之间的分界点又该如何划分。



