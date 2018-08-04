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“西虹市首富”周五顶住压力领跑大盘

国产动画《风雨咒》票房突破3000万

2018-08-04 09:04:46 来源：Mtime时光网

昨日内地影市有《风语咒》、《小偷家族》、《妈妈咪呀2》、《的士速递5》、《解码游戏》等多部新片上市，但普遍表现羸弱，只有国产动画《风雨咒》表现尚可，目前累计票房达到3700万元。

　　时光网讯  8月3日，周五内地大盘引来新一轮拼杀，《西虹市首富》顶住多部新片的围攻，继续领跑影市，目前累计票房超17亿。

　　昨日内地影市有《风语咒》《小偷家族》《妈妈咪呀2》《的士速递5》《解码游戏》等多部新片上市，但普遍表现羸弱，只有国产动画《风雨咒》表现尚可，目前累计票房达到3700万元。



　　日本真人电影在中国内地继续萎靡，《小偷家族》虽获金棕榈，票房仍然缺乏惊喜。市场表现更让人失望的是《妈妈咪呀2》，首日仅有100万进账，让不少热爱电影的观众忍不住为这部佳片打call。

　　徐克的《狄仁杰之四大天王》虽然在想象力和视效方面收获好评，但票房却不尽如人意，在5亿的道路上艰难爬坡，本周末的表现或可期待。


   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 西虹市首富 风语咒
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