昨日内地影市有《风语咒》、《小偷家族》、《妈妈咪呀2》、《的士速递5》、《解码游戏》等多部新片上市，但普遍表现羸弱，只有国产动画《风雨咒》表现尚可，目前累计票房达到3700万元。















日本真人电影在中国内地继续萎靡，《小偷家族》虽获金棕榈，票房仍然缺乏惊喜。市场表现更让人失望的是《妈妈咪呀2》，首日仅有100万进账，让不少热爱电影的观众忍不住为这部佳片打call。











