2018-08-04 09:04:46 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：闫非
主演：沈腾 宋芸桦
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主演：阿曼达·塞弗里德
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导演：李海龙
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导演：刘阔
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张建军零一
2分钟前
“市场表现更让人失望的是《妈妈咪呀2》，首日仅有100万进账，让不少热爱电影的观众忍不住为这部佳片打call。”小编的行文逻辑匪夷所思，也不知道到底是表达递进还是转折，一切来得太突然。
XM41671
3分钟前
《药神》让中国观众观影水平突然的拔高了，没多久，又被《西红市首富》打回原形。老生常谈的价值观，各种做作的所谓笑点，看了开局就知道结尾的故事，居然有这么高的票房，这事也就在中国大陆能发生！白瞎了我大厦门的美丽风光！
镭姬杀手
18分钟前
前六名中，票房比例超过排片比例的只有西红柿和狄仁杰。这已经说明了一切。
忆梦似梦
40分钟前
给我百分之四多的排片，我也能夺冠，天理难容，完全不给新片和佳片活路，那种垃圾玩意，也只有垃圾对垃圾！
威尔克鲁斯
42分钟前
狄仁杰挺不错的，票房差了点
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