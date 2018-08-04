《精灵旅社3：疯狂假期》发布“宿敌版”最新预告，百年吸血鬼伯爵德古拉对战怪兽猎人范海辛，一场场欢乐搞笑的生死对决逐一登场，长达数十年的大决战胜负即将揭晓。





在《精灵旅社3：疯狂假期》最新曝光的“宿敌版”预告中，怪兽猎人范海辛使出浑身解数企图抓捕德古拉等一众精灵，但每每下手皆被德古拉轻松化解……片中，德古拉与范海辛站立在向前高速行驶的列车顶上，相互对立，而范海辛手中所持的离子枪正瞄准着德古拉，以此说明两者关系的敌对性。就在火车即将进入山洞之际，德古拉巧计令范海辛坠下火车，逃过一劫。显然，此次对决，百年吸血鬼德古拉完胜。然而，不甘认输的范海辛绝不屈服于此，誓要亲手将德古拉击败。此后，范海辛升级各式工具、武器，上天入地，甚至更换更高级别的枪炮追杀德古拉，而他企图杀死德古拉的心也一同升级。但事与愿违，德古拉总在千钧一发之际利用自身高超的法术化险为夷，并将范海辛捉弄得狼狈不堪。在如此尴尬的局面下，这对世纪仇敌之间的战争也似乎逐步见出分晓，但结局会就此定格吗？发誓必须将德古拉抓捕在手的范海辛会就此罢手吗？一切都将是未知数，正等待你去探寻。





《精灵旅社3：疯狂假期》的这段旅程中，融入了两部前作中所缺乏的冒险元素，从假期开启之时，“危险因子”便一路追随，无论是“不靠谱”的妖精航空还是阴谋笼罩的豪华邮轮都预示着此程必定不凡。“精灵”系列的前两部皆取得不俗成绩，带着一众期待的目光，第三部蓄力三年再度回归，故事更加跌宕起伏，角色更加丰富有趣，情节也将更加爆笑不断，定会令观众嗨翻整个夏日。





动画电影《精灵旅社3：疯狂假期》由美国索尼动画电影公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，上海电影（集团）公司上海电影译制厂译制，格恩迪·塔塔科夫斯基执导，迈克尔·麦库勒斯编剧，亚当·桑德勒、赛琳娜·戈麦斯、史蒂夫·布西密、凯文·詹姆斯配音，影片将于中国内地8月17日上映，各票务平台预售现已开启。