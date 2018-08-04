在此次放映片单上，除了一直热度不减的本尼迪克特·康伯巴奇版《哈姆雷特》和奥利弗奖得主安东尼·谢尔主演的《李尔王》外，剩下11部片目均在本届影展中全新亮相。

时光网讯 第二届国际戏剧影像展近日在北京百老汇电影中心开幕，明星演技导师刘天池到场助阵。从即日起至9月23日，北京、上海、杭州、深圳、重庆5个城市的百丽宫、百老汇、百美汇影城，将连续放映13部共计130场来自英国、美国、法国、俄罗斯4个国家的优质戏剧影像作品，近距离观看本尼迪克特·康伯巴奇、本·威士肖、大卫·田纳特、马克·里朗斯等在舞台上的精湛演技。

在此次放映片单上，除了一直热度不减的本尼迪克特·康伯巴奇版《哈姆雷特》和奥利弗奖得主安东尼·谢尔主演的《李尔王》外，剩下11部片目均在本届影展中全新亮相。

包括出演过《香水》、《云图》、《帕丁顿熊》等影片的本·威士肖主演的带有浸没式舞台体验的《裘力斯·恺撒》、由四度奥利弗奖得主艾美达·斯丹顿主演的荒诞派大师爱德华·阿尔比名作《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫？》、去年由英国国家剧院全新复排的桑德海姆音乐剧《富丽秀》，由皇家莎士比亚剧团出品、第十任神秘博士扮演者大卫·田纳特主演的《理查二世》。

伦敦地标式建筑莎士比亚环球剧院出品的三部经典莎剧——奥斯卡奖得主马克·里朗斯领衔的全男班《第十二夜》、戛纳影帝乔纳森·普莱斯主演的《威尼斯商人》以及两度奥利弗奖得主罗杰·阿兰姆与科林·摩根联袂出演的《暴风雨》，西区现场录制、史无前例获得28家媒体五星好评的音乐剧《一个美国人在巴黎》。

当然，还少不了去年颇受关注的俄罗斯高清舞台影像和百老汇高清的作品，今年送上了契诃夫另一经典、俄罗斯金面具奖导演巴图索夫的《海鸥》，和2017年获得托尼奖的英国著名剧作家诺埃尔·考沃德自传式作品《乐在当下》；最后，今年还新增法国戏剧品牌，来自世界上历史最悠久的剧院之一法兰西喜剧院的杰作《大鼻子情圣》。

所谓高清戏剧放映，是一种甄选优质戏剧，采用多机位取景摄制，并向全世界剧院影院进行高清直播和录播放映的形式。它已遍及世界60个国家，目前已经成为世界上相当流行的戏剧观赏与普及教育方式。

编辑：hello王小羊