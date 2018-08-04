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《蚁人2》曝光原始概念设计图

电影并未出现这些场景 但微生物们有点可怕

2018-08-04 15:53:13 来源：Mtime时光网

《蚁人2：黄蜂女现身》曝光原始概念设计图，电影里并未出现这些场景。不过也有观众看完这组图后表示：真是有点可怕啊。
　　时光网讯  《蚁人2：黄蜂女现身》曝光原始概念设计图，电影里并未出现这些场景。原来蚁人和黄蜂女在原始设定里一起进入了量子领域，而且量子领域里的微生物比电影里多了不少。不过也有观众看完这组图后表示：真是有点可怕啊。

　　据悉，《蚁人2：黄蜂女现身》依然由佩顿·里德执导，漫威影业主席凯文·费奇制片，将于8月24日在全国上映。

　　保罗·路德再度饰演蚁人，伊万杰琳·莉莉不仅回归霍普·凡·戴恩一角，更将首次披上黄蜂女战衣。此外，前作中饰演汉克·皮姆的两度奥斯卡获奖者迈克尔·道格拉斯也将再度出山。

   编辑：hello王小羊

关键词： 蚁人2 概念设计图
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导演：佩顿·里德

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保罗·路德

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