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动作喜剧《我的间谍前男友》好看吗？

双女主电影血腥暴力很意外 剧情复杂令人疲惫

2018-08-04 17:02:22 来源：Mtime时光网

电影以女性为中心，动作、笑料和有点出乎意料的暴力，但它最终会让你心生厌倦。
　　时光网讯 《我的间谍前男友》是一部不协调的动作喜剧片，大部分是靠凯特·迈克金农的个性表演撑起来。有些桥段很有趣，不是我们往常在喜剧片里总会见到的老桥段。可惜这部电影总体上比不上2015年梅丽莎·麦卡西的同类型喜剧《女间谍》，就连2013年的《辣手警花》也比不上。《我的间谍前男友》电影结局留有拍成系列片的线索，这样的操作可能太乐观了。

　　片名The Spy Who Dumped Me玩了一个 文字游戏，致敬1977年的007电影《007之海底城》又名《爱我的间谍》（The Spy Who Loved Me）。《我的间谍前男友》的主人公奥黛丽（米拉·库妮丝 饰）和摩根（凯特·迈克金农 饰）是一对好闺蜜，因奥黛丽前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。

　　影片的剧本由导演苏珊娜·福格尔和编剧大卫·伊瑟森共同创作。故事里有少数笑点，奥黛丽与摩根初次相遇的闪回片段也很有趣。《我的间谍前男友》让人意外的地方，是它的剧情故事足够复杂，容量很大，情节设定一点也不像同类电影那样简单。这部时长不到2小时的电影剧情进展非常迅速，不断给两个女主角新信息去思考。

港版正式预告片

　　福格尔和伊瑟森丝毫不介意让剧情往暗黑方向发展，大女主电影能有这样的反复曲折又值得玩味的情节让观众非常意外。这里不给大家剧透太多，但剧中会有几处血腥的场面、还有至少一次令人震惊的死亡。

　　这种让人兴奋的剧情有利有弊。它能保证观众不会在看《我的间谍前男友》的时候感到无聊或者太轻易就猜到结局，但是情节上总会立不住且太冗长。不过看到一位年轻的创作型女导演能有机会拍出这样的电影，打破类型片的条条框框事件好事。通常这种机会只有已经功成名就的导演们（大部分都是男导演）才有可能获得这样的拍摄机会。

双女主动作喜剧并不多

　　米拉·库妮丝展示了基本的喜剧节奏感，但她没有给观众太多值得回味的东西。比起她以往那些喜剧电影的表现差远了。《我的间谍前男友》里的她大部分时间不像在扮演一个角色，更像在演她自己。

　　凯特·迈克金农在片中偶尔也有这种状况，但是说实话，迈克金农至今为止的作品中，她总会让我们想到年轻时期的比尔·默瑞。她在《周六夜现场》顶梁柱一样的表演已经深入人心，模仿名人的形象尤其受欢迎。她的电影角色大多也是性格略微怪异，不时会给观众抛个媚眼邀请大家一同进入角色。她的存在让《我的间谍前男友》成为一部能让人忍受的电影。看到最后，观众感到疲惫厌倦也不是她的错。

作者：Brent Simon   编辑：Joker

关键词： 我的间谍前男友 影评 BrentSimon
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导演：苏珊娜·福格尔

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