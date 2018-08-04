电影以女性为中心，动作、笑料和有点出乎意料的暴力，但它最终会让你心生厌倦。













港版正式预告片 福格尔和伊瑟森丝毫不介意让剧情往暗黑方向发展，大女主电影能有这样的反复曲折又值得玩味的情节让观众非常意外。这里不给大家剧透太多，但剧中会有几处血腥的场面、还有至少一次令人震惊的死亡。





这种让人兴奋的剧情有利有弊。它能保证观众不会在看《我的间谍前男友》的时候感到无聊或者太轻易就猜到结局，但是情节上总会立不住且太冗长。不过看到一位年轻的创作型女导演能有机会拍出这样的电影，打破类型片的条条框框事件好事。通常这种机会只有已经功成名就的导演们（大部分都是男导演）才有可能获得这样的拍摄机会。





双女主动作喜剧并不多 米拉·库妮丝展示了基本的喜剧节奏感，但她没有给观众太多值得回味的东西。比起她以往那些喜剧电影的表现差远了。《我的间谍前男友》里的她大部分时间不像在扮演一个角色，更像在演她自己。



