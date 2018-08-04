片名The Spy Who Dumped Me玩了一个 文字游戏，致敬1977年的007电影《007之海底城》
又名《爱我的间谍》
（The Spy Who Loved Me）。《我的间谍前男友》的主人公奥黛丽（米拉·库妮丝
饰）和摩根（凯特·迈克金农 饰）是一对好闺蜜，因奥黛丽前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。
影片的剧本由导演苏珊娜·福格尔
和编剧大卫·伊瑟森共同创作。故事里有少数笑点，奥黛丽与摩根初次相遇的闪回片段也很有趣。《我的间谍前男友》让人意外的地方，是它的剧情故事足够复杂，容量很大，情节设定一点也不像同类电影那样简单。这部时长不到2小时的电影剧情进展非常迅速，不断给两个女主角新信息去思考。
福格尔和伊瑟森丝毫不介意让剧情往暗黑方向发展，大女主电影能有这样的反复曲折又值得玩味的情节让观众非常意外。这里不给大家剧透太多，但剧中会有几处血腥的场面、还有至少一次令人震惊的死亡。
这种让人兴奋的剧情有利有弊。它能保证观众不会在看《我的间谍前男友》的时候感到无聊或者太轻易就猜到结局，但是情节上总会立不住且太冗长。不过看到一位年轻的创作型女导演能有机会拍出这样的电影，打破类型片的条条框框事件好事。通常这种机会只有已经功成名就的导演们（大部分都是男导演）才有可能获得这样的拍摄机会。
米拉·库妮丝展示了基本的喜剧节奏感，但她没有给观众太多值得回味的东西。比起她以往那些喜剧电影的表现差远了。《我的间谍前男友》里的她大部分时间不像在扮演一个角色，更像在演她自己。
凯特·迈克金农在片中偶尔也有这种状况，但是说实话，迈克金农至今为止的作品中，她总会让我们想到年轻时期的比尔·默瑞。她在《周六夜现场》
顶梁柱一样的表演已经深入人心，模仿名人的形象尤其受欢迎。她的电影角色大多也是性格略微怪异，不时会给观众抛个媚眼邀请大家一同进入角色。她的存在让《我的间谍前男友》成为一部能让人忍受的电影。看到最后，观众感到疲惫厌倦也不是她的错。