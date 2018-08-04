《肆式青春》发布“温馨”版海报，“新海诚”式独特画风的蔚蓝天空下，几位主人公走过一段过街天桥。亲密自拍的姐妹俩、扶着奶奶的孙子、你追我赶的初恋男女，海报上呈现了属于他们的情感向往。





今日，片方发布了一款“温馨”版海报，“新海诚”式独特画风的蔚蓝天空下，《肆式青春》的几位主人公走过了一段过街天桥。亲密自拍的姐妹俩、搀扶着奶奶的孙子、你追我赶的初恋男女，海报上呈现的并不是动画里的画面，而是属于他们关于情感的温馨向往，“温馨”版海报为三段故事的主角完成了他们的梦想。





据悉，日本动画工作室CoMix Wave Films是新海诚所属公司，擅长用细腻唯美的画面征服观众，《肆式青春》是该工作室首次承制的国产长篇动画，从画风上延续了其“壁纸狂魔”的特点。在动画中湖南金色梯田、广州现代都市、上海老式石库门等中国的美景，用“新海诚”式画风描绘了出来，为观众奉上一场余韵悠长的视觉享受。





《肆式青春》以三段温暖清新的小故事共同组成，与很多国漫追求的神秘恢弘世界观不同，该片力求让每个观众都能感受到属于自己的青春律动。为了达到这一效果，片方选择在配音中加入了部分方言。据透露：“方言不仅能体现当地文化及特性，在普通话普及率高，方言使用率越来越低的当下，我们希望通过《肆式青春》让更多年轻人了解方言的魅力。”而配音方面北斗企鹅与白客的惊喜加盟也让《肆式青春》在声优部分拥有了强大支撑。

编辑：hello王小羊