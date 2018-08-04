网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

电影《肆式青春》公映曝温馨版海报

新海诚公司首次承制国产长篇动画

2018-08-04 16:14:53 来源：Mtime时光网

《肆式青春》发布“温馨”版海报，“新海诚”式独特画风的蔚蓝天空下，几位主人公走过一段过街天桥。亲密自拍的姐妹俩、扶着奶奶的孙子、你追我赶的初恋男女，海报上呈现了属于他们的情感向往。
　　时光网讯  8月4日，由绘梦动画创始人李豪凌、导演易小星、新海诚御用CG大师竹内良贵三人联合执导的长篇动画《肆式青春》（日本地区片名：《诗季织织》）正式在中日两国同步公映。作为中日两国动画团队倾力打造的国漫新模式，中国内容日本制造的《肆式青春》取两者之长，用温暖清新的风格，展现了真实动人的情感。

　　今日，片方发布了一款“温馨”版海报，“新海诚”式独特画风的蔚蓝天空下，《肆式青春》的几位主人公走过了一段过街天桥。亲密自拍的姐妹俩、搀扶着奶奶的孙子、你追我赶的初恋男女，海报上呈现的并不是动画里的画面，而是属于他们关于情感的温馨向往，“温馨”版海报为三段故事的主角完成了他们的梦想。

　　据悉，日本动画工作室CoMix Wave Films是新海诚所属公司，擅长用细腻唯美的画面征服观众，《肆式青春》是该工作室首次承制的国产长篇动画，从画风上延续了其“壁纸狂魔”的特点。在动画中湖南金色梯田、广州现代都市、上海老式石库门等中国的美景，用“新海诚”式画风描绘了出来，为观众奉上一场余韵悠长的视觉享受。

　　《肆式青春》以三段温暖清新的小故事共同组成，与很多国漫追求的神秘恢弘世界观不同，该片力求让每个观众都能感受到属于自己的青春律动。为了达到这一效果，片方选择在配音中加入了部分方言。据透露：“方言不仅能体现当地文化及特性，在普通话普及率高，方言使用率越来越低的当下，我们希望通过《肆式青春》让更多年轻人了解方言的魅力。”而配音方面北斗企鹅与白客的惊喜加盟也让《肆式青春》在声优部分拥有了强大支撑。

   编辑：hello王小羊

关键词： 肆式青春 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

肆式青春

肆式青春 (2018)

-1.0

导演：李豪凌

主演：白客 唐雅菁

在线播放

竹内良贵

竹内良贵

Takeuchi Yoshitaka

职业：

查看影人作品  >

新海诚

新海诚

Makoto Shinkai

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 摄影 | 剪辑 | 美术设计 | 演员

查看影人作品  >

李豪凌

李豪凌

Hao-ling Li

职业：导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

文艺片上瘾指北：从入门到精通

观影玄学！围观文艺片的正确打开方式

又名：《一个普通观众的自我修养》
2

"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

改革开放四十周年中国电影大事记（1998-2007）

这是一代大导演集体爆发的十年，张艺谋、李安、冯小刚、..
3

再回首，《古惑仔》系列电影的失与得

那些自称扛把子的少年后来怎么样了？

“古惑仔”一词是粤语中独有的词汇，原意是指狡猾精明的..
4

弹幕见！毕志飞导演给影评人下战书

看完再骂?《逐梦演艺圈》将上线视频网站

6
毕志飞导演给影评人和网络黑手下“约战书”：《纯洁心灵..
5

"超人总动员2"成全球破10亿最快动画片

史上36部影片过10亿 超过一半都是迪士尼的

36
《超人总动员2》仅仅用了47天时间就全球票房成绩超过了1..

查看更多