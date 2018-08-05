



第12届FIRST影展竞赛获奖片单 时至今日，FIRST已经走过了12载。2006年，前身为“国际大学生影像节”的FIRST发迹于中国传媒大学校内，五年之后正式落地青海西宁，并更名为“FIRST青年电影展”。如果说北京电影节、上海电影节是国内影迷的两场狂欢，对比之下，远离北京上海、扎根大西北的FIRST似乎是一个对影迷们不太友好的存在。





光是路途遥远、行程不便两项因素就已经将大多数人挡在门槛之外，再加上明星嘉宾阵容比前两者明显缺乏吸引力，以及展映片单多为不知名的文艺影片、独立新作，FIRST容易给大众一种边缘化的感觉，仿佛是一场业内人士的自娱自乐。





但在如今中国电影行业几乎被明星与资本所垄断的情况下，对那些不知名的青年影人和他们带来的小成本独立影片来说，FIRST很可能是唯一一个可以让其走进院线面向观众的平台。所以FIRST的本质其实更像一名苦行僧，整个影展基本由这三个部分组成：一群年年赔钱却年年还要做的策展人，一群心怀电影梦却不知出头之日是何时的青年电影人，以及一堆成本低廉却题材大胆的独立影片。





如果用一个字来形容FIRST，那就是“穷”。





FIRST影展露天展映场地 影展本身穷。创办了12年，FIRST至今处于非盈利状态，年年负债运营。从最初落地西宁之时，主要靠着当地政府在文化政策上的支持与少量拨款，再加上合伙创始人的投资，以及来自全国几百名志愿者的无偿助力，FIRST一届一届办到现在。发展到今年，策展方又宣布本届影展从开幕片到闭幕片全部实行免费观影，前期购票款将如数退还。





尽管目前已有阿里、和和、腾讯、黑蚂蚁等多家影视公司以小额奖金、发行支持等不同形式为影展提供赞助，但缺乏资本基础的FIRST现在及未来仍将面临着最严峻、最致命的难关——没钱。





参展影片穷。多看过一些FIRST参展影片之后人们会发现，这些电影基本大多拍摄于农村，且演员多为素人。例如，今年提名了最佳剧情长片的《吾神》，拍摄于中国东北地区导演刘冬雪老家的一个小村庄，里面的演员基本全是导演在本村拉来的街坊乡邻；斩获了本届最佳纪录片的作品《四个春天》，总投资只有用于购置三脚架的1500块，导演陆庆屹仅靠一人一机，耗时6年完成了全片的拍摄和剪辑。







