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周六大盘近3亿 《西虹市》将破20亿

跃居国产片票房前十《小偷家族》累计3200万

2018-08-05 08:37:53 来源：Mtime时光网

周六大盘近3亿，《西虹市首富》领跑大盘难遇对手，综合票房将破20亿。代表国漫的《风语咒》和文艺青年偏爱的《小偷家族》，票房都小有突破，其他新上映的影片票房表现较弱。


       时光网讯 根据初步统计，周六大盘报收2.88亿；《西虹市首富》1.75亿，累计18.65亿；《狄仁杰之四大天王》3153万，累计4.92亿；《风语咒》2133万，累计5141万；《小偷家族》1814万，累计3204万；《神秘世界历险记4》1593万，累计3160万；《摩天营救》770万，累计6.36亿；《的士速递5》712万，累计1774万。

       周六市场大盘环比上涨37%，全国单日综合票房回升至近3亿的水平，但本周末市场表现远逊于去年同期《战狼2》票房大爆发。《西虹市首富》上映九天累计综合票房已逼近19亿大关，接连超越《功夫瑜伽》《寻龙诀》等片挤进国产影史票房前十名，预计下周将顺利突破20亿，向30亿大关发起冲击。

       《狄仁杰之四大天王》累计综合票房即将突破5亿关口，虽然持续被《西虹市首富》压制票房，但也有稳定回升。代表国漫的《风语咒》和文艺青年偏爱的《小偷家族》，票房都小有突破，《小偷家族》综合票房累计破3000万，远超是枝裕和上一部作品《第三度嫌疑人》在中国的票房452万元。

       其他几部本周五才上映的新片，票房表现较弱，法国喜剧片《的士速递5》两天累计1774万，由韩庚等领衔主演的《解码游戏》排片仅有3.7%，两天累计票房611万；经典歌舞片续集《妈妈咪呀2》两天仅累计145万，排片不足1%。

   编辑：隐饮

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关键词： 内地票房 西虹市首富
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