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《碟中谍6》稳拿北美周五票房冠军

《黑豹》北美票房破7亿美元 影史第三部！

2018-08-05 09:05:57 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》北美上映次周再收985万美元票房，稳拿北美周五票房冠军，《克里斯托弗·罗宾》在周五获得946.5万美元的票房，票房表现低于行业预测。《黑豹》北美票房累计破7亿，影史第三部！


       时光网讯 本周五北美电影票房出炉，“阿汤哥”汤姆·克鲁斯主演的口碑力作《碟中谍6：全面瓦解》，北美上映次周再收985万美元票房，北美累计票房9933.7万美元，稳拿本周五北美排行榜首位，本周末预计收获3200万-3400万美元，该片将于8月31日登陆中国内地。

       

《克里斯托弗·罗宾》

迪士尼真人CG新作《克里斯托弗·罗宾》在周五获得了946.5万美元的票房，暂列排行榜亚军，预计周末3天收获2500万美元。该片票房表现低于行业预测，周四晚的提前上映收获150万美元，这比首映周末之前的130万美元略高。《克里斯托弗·罗宾》获得了首映日观众的“A”评价。

       再看看北美上映的其他影片，《我的间谍前男友》首日收获500万。《妈妈咪呀2》收获282.6万，北美累计8507万。《伸冤人2》再收243.5万，北美累计7349万。

       除此之外，在北美上映25周后，《黑豹》北美票房正式突破7亿美元，这是自《阿凡达》《星球大战7》之后影史第三部北美票房超过7亿美元的电影，该片目前位居2018北美票房榜第一位。从去年年末《星球大战：最后的绝地武士》，到今年的《黑豹》《复仇者联盟3：无限战争》，以及还在上映的《超人总动员2》，北美影市在近12个月内，已经涌现4部票房在6亿美元以上的作品，且皆为“迪士尼”出品。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美周五票房 碟中谍6
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