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《快把我哥带走》观影张子枫惊喜现身

幕后花絮揭秘“分秒”兄妹二人的可爱日常

2018-08-05 10:50:42 来源：Mtime时光网

《快把我哥带走》观影张子枫惊喜现身，幕后花絮曝光，兄妹二人可爱日常，谁比谁更幼稚？
     

《快把我哥带走》拍摄花絮 分秒兄妹可爱日常

时光网讯郑芬芬执导，张子枫彭昱畅领衔主演的电影《快把我哥带走》近日在北京举行兄妹专场超前观影活动。50对兄妹身着黑白两色T恤，齐聚影院现场为电影加油打气。同时，官方曝光了一组幕后花絮，不同于影片中时分（彭昱畅饰）时秒（张子枫饰）兄妹二人“分秒必争”的打闹日常，此次曝光的是张子枫彭昱畅分秒兄妹的可爱日常，谁比谁更幼稚，玩起游戏笑声不断，年轻气息扑面而来。

      电影《快把我哥带走》是中国首部兄妹题材电影，定档至今一直备受影迷的关注。当天现场一共有50对年轻兄妹共同观看这部期待已久的作品。影片开场一小时前，身着黑色 “叫哥哥”、白色“找你妹“两色T恤的兄妹陆续来到影院，现场玩起了贴标签，大爆小时候的趣事。

       在观影的过程中，兄妹们想来也是感触良多，安静的现场时不时响起丝丝啜泣声。有一对特别的龙凤兄妹观影后感触良多， “从小也是常常吵架，而到如今自己身边的亲人也只有对方了，很不舍分离，很像电影里分秒兄妹” ，这番观后感引得现场观众泪目。

      当晚的活动中，还有一位特别来宾，那就是身着“叫爸爸“T恤的时秒妹妹张子枫。比其他观众更早进场的子枫妹妹表示，这也是自己第一次完整的看完这部电影，自己看自己出演的影片真的有特别的感受，作为观众的她感动落泪了。映后，子枫上台与现场观众热情的打了招呼，更为电影加油打气。

       虽然电影中的分秒兄妹既有主见又很懂事，但私下的张子枫和彭昱畅二人却宛如长不大的孩子一般，随时随地都能玩起来。互拍手掌时，不断发出魔性笑声；玩“我不是猪，我是人”的接话游戏时，彭昱畅不敌妹妹接连败阵，令人忍俊不禁。而当子枫拿着电影中时分“斥巨资”买的乌龟小巴时，一边说着不怕，一边又放声大笑不敢近距离接触，彭昱畅忍不住吐槽道：“你不是说不怕吗？”如此之类有说有笑的片段，早已成为剧组二人的日常

       电影《快把我哥带走》将于2018年8月17日在全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 快把我哥带走 张子枫
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