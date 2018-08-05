《快把我哥带走》观影张子枫惊喜现身，幕后花絮曝光，兄妹二人可爱日常，谁比谁更幼稚？









在观影的过程中，兄妹们想来也是感触良多，安静的现场时不时响起丝丝啜泣声。有一对特别的龙凤兄妹观影后感触良多， “从小也是常常吵架，而到如今自己身边的亲人也只有对方了，很不舍分离，很像电影里分秒兄妹” ，这番观后感引得现场观众泪目。





当晚的活动中，还有一位特别来宾，那就是身着“叫爸爸“T恤的时秒妹妹张子枫。比其他观众更早进场的子枫妹妹表示，这也是自己第一次完整的看完这部电影，自己看自己出演的影片真的有特别的感受，作为观众的她感动落泪了。映后，子枫上台与现场观众热情的打了招呼，更为电影加油打气。





虽然电影中的分秒兄妹既有主见又很懂事，但私下的张子枫和彭昱畅二人却宛如长不大的孩子一般，随时随地都能玩起来。互拍手掌时，不断发出魔性笑声；玩“我不是猪，我是人”的接话游戏时，彭昱畅不敌妹妹接连败阵，令人忍俊不禁。而当子枫拿着电影中时分“斥巨资”买的乌龟小巴时，一边说着不怕，一边又放声大笑不敢近距离接触，彭昱畅忍不住吐槽道：“你不是说不怕吗？”如此之类有说有笑的片段，早已成为剧组二人的日常





编辑：隐饮