《黑暗心灵》或许可以被解释成一部全新的照顾到青少年口味的系列电影，毕竟离《移动迷宫》、《饥饿游戏》的热潮已经结束也有一阵子了。













《黑暗心灵》的故事设定在虚构的未来世界，突如其来的疾病夺走绝大部分青少年的生命，幸存者反而拥有了强大超能力。成人世界因为惧怕这些孩子，把他们关入集中营，并依照超能力强度分为不同的危险等级。 16岁女孩露比在医师凯蒂（曼迪·摩尔 饰演）的协助下逃脱，意外与三个伙伴结成同盟，一起踏上逃亡之路，对抗更邪恶的阴谋。





整体来看，《黑暗心灵》的摄影掌镜、画面呈现、剪辑与故事节奏掌握都洽到好处。特别是画面细节清晰展现了吕寅荣导演以画面说故事的功力。一些场景设计、视觉特效也细致入微。



《黑暗心灵》预告

此外，电影中的青少年演员表演可圈可点。阿曼德拉·斯坦伯格与哈里斯·迪金森分别替自己的角色注入了可信的内心纠结，以及他们情窦初开的羞怯和不确定。





斯凯兰·布鲁克斯饰演聪明绝顶的丘布斯，说话直白时常闹出笑点。而一句台词都没有的亚裔小女孩小雀也十分招人喜爱，小童星米娅·切赫即便没有台词，也能生动可信的进行表情和肢体表演，充分展现出她的童稚和可爱，感染力十足。









《黑暗心灵》的剧本毋庸置疑有炒冷饭之嫌，故事剧情像是在沙滩中找宝石一样，偶尔有意想不到的转折，但也仅仅是点到为止，没有进一步的挖掘，最终被埋没在无聊的对话当中——因为很多对话和桥段真的让人不禁感叹这些孩子们“好傻好天真”！





虽然是虚构的故事，但片中还有一些令人匪解的逻辑漏洞。而对于影片中最核心的情感主题，在剧情和角色刻画上，都还有空间可以更精炼、更接近现实。



《黑暗心灵》剧照

《黑暗心灵》是以青少年为目标观众，也确实加入了非常多的青少年会喜爱的故事元素，毕竟离《移动迷宫》、《饥饿游戏》的热潮已经结束也有一阵子了，或许可以解释成是新一部照顾到青少年口味的系列电影，因为电影结尾留下的伏笔绝对有足够空间再拍续集。





喜欢《饥饿游戏》加上《暮光之城》的观众朋友，势必会喜欢《黑暗心灵》。不是特别喜欢的观众，也不妨看电影回忆一下初恋的青涩，还有青少年时期有过的心里纠结和成长经历。