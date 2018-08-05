时光网讯
改编自2012年亚历山德拉·布拉肯同名青少年三部曲小说的电影《黑暗心灵》
，并没赶上当年《饥饿游戏》
、《移动迷宫》
那波青少年反乌托邦末世题材大火的时期，但仍然会很对青少年观众的胃口，只是影片多少有些炒冷饭之嫌。
《黑暗心灵》是《功夫熊猫2》
和《功夫熊猫3》的美籍韩裔女导演吕寅荣执导的首部真人电影。主演阵容多元，女主角露比由《饥饿游戏》里饰演16岁女孩儿露的阿曼德拉·斯坦伯格所饰。露比的男朋友是领导力与男友力兼具的利亚姆，由哈里斯·迪金森饰演。而与他们一同进退的伙伴还有如爱因斯坦般聪明的丘布斯（斯凯兰·布鲁克斯 饰演），以及不说话但能控制雷电的亚裔小女孩小雀（米娅·切赫 饰演）。
成人演员阵容更有《我们这一天》
的曼迪·摩尔、哈里斯·迪金森、华莱士·朗翰、高顿·布鲁克斯、马克·奥布莱恩、帕特里克·吉布森、与《权力的游戏》格温多兰·克里斯蒂。
《黑暗心灵》的故事设定在虚构的未来世界，突如其来的疾病夺走绝大部分青少年的生命，幸存者反而拥有了强大超能力。成人世界因为惧怕这些孩子，把他们关入集中营，并依照超能力强度分为不同的危险等级。 16岁女孩露比在医师凯蒂（曼迪·摩尔 饰演）的协助下逃脱，意外与三个伙伴结成同盟，一起踏上逃亡之路，对抗更邪恶的阴谋。
整体来看，《黑暗心灵》的摄影掌镜、画面呈现、剪辑与故事节奏掌握都洽到好处。特别是画面细节清晰展现了吕寅荣导演以画面说故事的功力。一些场景设计、视觉特效也细致入微。
此外，电影中的青少年演员表演可圈可点。阿曼德拉·斯坦伯格与哈里斯·迪金森分别替自己的角色注入了可信的内心纠结，以及他们情窦初开的羞怯和不确定。
斯凯兰·布鲁克斯饰演聪明绝顶的丘布斯，说话直白时常闹出笑点。而一句台词都没有的亚裔小女孩小雀也十分招人喜爱，小童星米娅·切赫即便没有台词，也能生动可信的进行表情和肢体表演，充分展现出她的童稚和可爱，感染力十足。
在《黑暗心灵》里，我们能到《饥饿游戏》的生存故事、《怪奇物语》的青少年特异功能元素，《暮光之城》的青少年爱恋，还有《移动迷宫》里病毒与青少年逃杀的桥段。但除了故事主角是有特异功能的青少年，其他元素都是多年来已经用透说尽的故事。
《黑暗心灵》的剧本毋庸置疑有炒冷饭之嫌，故事剧情像是在沙滩中找宝石一样，偶尔有意想不到的转折，但也仅仅是点到为止，没有进一步的挖掘，最终被埋没在无聊的对话当中——因为很多对话和桥段真的让人不禁感叹这些孩子们“好傻好天真”！
虽然是虚构的故事，但片中还有一些令人匪解的逻辑漏洞。而对于影片中最核心的情感主题，在剧情和角色刻画上，都还有空间可以更精炼、更接近现实。
《黑暗心灵》是以青少年为目标观众，也确实加入了非常多的青少年会喜爱的故事元素，毕竟离《移动迷宫》、《饥饿游戏》的热潮已经结束也有一阵子了，或许可以解释成是新一部照顾到青少年口味的系列电影，因为电影结尾留下的伏笔绝对有足够空间再拍续集。
喜欢《饥饿游戏》加上《暮光之城》的观众朋友，势必会喜欢《黑暗心灵》。不是特别喜欢的观众，也不妨看电影回忆一下初恋的青涩，还有青少年时期有过的心里纠结和成长经历。