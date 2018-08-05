在故事中，孤独堡垒坐落在坎多城的荒原之上，由Seg-El的祖父Val-El掌管。Val-El是氪星系列的主人公。对于喜爱DC漫画的影迷来说，他就是人们熟知的超级英雄超人的祖父。

《氪星》剧照





时光网洛杉矶讯 孤独堡垒安静得只能听见我们的脚步声。





这声音在寒冷、深幽处回荡，击打着四周高耸的圆窗。冰凌散落在各处，细碎的晶粒被靴底碾压得嘎吱作响。





《氪星》 在高台上两座巨大雕像赫然耸现，各伸出一只手臂托举着一个硕大球体，共同看守着这间幽室——这样的堡垒对了解DC漫画的影迷来说再熟悉不过。





现在，利用计算机生成影像技术(CGI)将画面和演员投射在控制板上，就能将这一场景变为“现实”。









在故事中，孤独堡垒坐落在坎多城的荒原之上，由Seg-El的祖父Val-El掌管。Val-El是氪星系列的主人公，对于喜爱DC漫画的影迷来说，他就是人们熟知的超级英雄超人的祖父。

























布莱尼亚克——这一绿皮肤大反派是另一个首次于1958年登场的角色，此外他还出现在之前的作品中，包括2008年DC首席创意官杰夫·琼斯(Geoff Johns)创作的5部漫画。













“Val-El相信在氪星之外还会有生命，但这种说法被认为是邪说”威尔士说道，“任何谈论外星人或者氪星以外生物的人都会被认为是异端，而且会被处刑…”





卡梅隆·卡夫





Mtime时光网：你能否跟我们简单谈谈Seg？这个角色性格是不是有点莽撞？













Mtime时光网：所以他有复仇之心但是他也知道有更重要的事要做…..





卡梅隆·卡夫：没错。Seg一开始的生活在氪星社会的上层，家族中有杰出的自由思想家、科学家和革命家。但很快他的家族失去了社会地位和荣誉，这深深影响了他。





他失去了亲近的人，而且这动摇了他的价值观，他害怕失去更多和他亲近的人。因为这点他做了一些本不应做的莽撞的事。

















Mtime时光网：你为这个角色做过很多训练吗？





《氪星》 卡梅隆·卡夫：天哪！我下了很多工夫。我涨了20磅，然后打拳击，还做了很多训练慢慢把体重减下去。我的饮食特别严格，我想的是，Seg不应该看着像个纸板模特，不应该看着像个神，Seg不应该是这样的形象。 天哪！我下了很多工夫。我涨了20磅，然后打拳击，还做了很多训练慢慢把体重减下去。我的饮食特别严格，我想的是，Seg不应该看着像个纸板模特，不应该看着像个神，Seg不应该是这样的形象。





他应该看上去像个拳击手，像个战士。他的生活让他变成了这样。这些训练对于我来说是另一个靠近角色的方法。





Mtime时光网：你学习过特殊的格斗技巧吗？或者学习的是几个设计好的特定动作？





《氪星》 卡梅隆·卡夫：我一开始做了很多拳击训练，这为之后的训练打了个好基础，之后我练了泰拳和综合格斗(MMA)。在世界上我们创造出了很多种军人可能会使用的格斗术。 我一开始做了很多拳击训练，这为之后的训练打了个好基础，之后我练了泰拳和综合格斗(MMA)。在世界上我们创造出了很多种军人可能会使用的格斗术。





但在设计武打风格的时候，我们希望这个风格是为角色特别设计的，因为角色打斗的方法可以告诉你很多关于他的内容。所以对于Seg来说，我们想设计出一些有点野蛮，不那么花哨但是非常实用的动作。





Mtime时光网：你在练习过程中受伤了吗？





卡梅隆·卡夫：磕磕碰碰是避免不了的。我也完成了很多他们让我做的动作技巧。我能马上想到的是有三件事我还没做。这些动作，这些打斗画面都是我完成的，我为此很骄傲。就算有些轻微的擦伤也是让人骄傲的痕迹。









卡梅隆·卡夫：这部剧是全新的。它是个和以往不同的作品，能给演员一个潜入脚本的机会，并且调动你的情感。但我认为了解之前的作品也很重要。 DC是非常优秀的公司，而且超人是最早的超级英雄，今年已经80岁了。所以在建立角色和超人的联系这方面，我灵感的主要来源就是直接看漫画书。





一些出色的艺术家能够通过眼神、面部表情、姿势，还有那些能随着DNA和血统遗传下来的东西让你看到细微差别。这些就是我要找的东西，但我也意识到Seg是个和超人非常不同的角色，所以我的出发点就是“他们之间的区别在哪里？”。









卡梅隆·卡夫：我们都需要相信，有人会相信人类最美好的部分，有人相信人类可以完成伟大的事业。超人之所以伟大，不是因为他是全能的超级英雄，而是因为他也是人类的一员。他是所有人类中最有人性的一个。他在堪萨斯州的农场长大，相信人性中最美好的部分。





《氪星》 我觉得这是一个让我们相信的非常重要的标志。它给了我们希望，让我们知道有人掌握着超能力但是又不会滥用他的力量，那个人会用他的超能力帮助人类。这是个鼓舞人心的美好想法。





Mtime时光网：对不同的生活形式和对不同人的恐惧是这部剧的主题之一吗？





卡梅隆·卡夫：这是这一系列的关注中心——是什么将我们分开，是什么让我们重聚，又是什么把我们团结起来。我觉得人们对自己不明白的事情感到害怕，归根结底是因为无知，是因为不理解他人的生活，不理解他们相信的事。这都与看问题的角度有关，这也是整部剧中Seg要学习的东西。不是所有的坏人都一坏到底，也不是所有的好人都干净得像白纸一样。





《氪星》 生活中是有灰色地带的，我们生活的世界就是这样。正是因为这个复杂的世界、那些让我们与众不同的事物，我们才变得有趣。在解决问题时我们有不同的方法。在很多情况下，这就是这部剧想要带给观众的东西。





Mtime时光网：这部剧会销往海外。作为一个演员，你为这种世界范围的热度做好准备了吗？





卡梅隆·卡夫：好的一点就是作为一个漫画迷，一个懂漫画、看过漫画又喜欢系列电影的人，我明白这些角色有多重要，也明白他们对于观众的意义。所以，我觉得某种程度上我知道人们对它的兴趣是怎样的。





《氪星》 作为一个演员，你能做的就是尽力完成你的工作。所以不管收视率如何，这部剧只给90个观众看也好，给9千万观众看也好，对演员来说都是一样的。演员只需要忠实于角色。就我而言，我对此觉得挺轻松，因为我本身就是个漫画迷，而且作为一个演员我只是在完成我的工作。













这几部动画片让我第一次认识了这些角色。我觉得这些角色至今非常受欢迎的原因之一就是这些动画片成功地让孩子们认识了这几个角色。而且，我记得小时候就觉得这是第一部不会屈就小孩子的动画片。它只是给你讲了一个很棒的故事。这些动画片真的很棒。













这不会给我带来太大压力。每个人都想让这部剧有一个很好的呈现，这只会让我觉得开心。而且，作为一个漫画迷，我希望能用其他演员或许不能做到的方式和粉丝们互动。









卡梅隆·卡夫：不做剧透的话很难说，但是我觉得这部剧的精彩之处就在于不怕冒险。而且，这不是那种英雄踏上旅程，遇到坏人，打败坏人，重返家园后又开始新一轮旅程的电视剧。剧中每集都以一个巨大的情节转变结束，这个转变影响到每个角色，同样也影响着整个世界。用漫画书讲故事的本质在于你得把所有的玩具放回盒子里才能开始新的故事。





这部剧不用这种方式讲故事。剧中一切都是要付出代价的，即使你赢了也需要付出代价，这对作为的演员我来说是最令人激动的事情之一。是非对错的界限不是一条明晰的线。角色们的胜利往往是空无的，而且花了很大代价。作为漫画迷，这对我是件有趣的事。





Mtime时光网：比起蝙蝠侠，为什么你更喜欢超人？





卡梅隆·卡夫：蝙蝠侠很棒，我喜欢蝙蝠侠。但是从小到大我一直都更喜欢超人。我一直幻想自己能成为超人。大家总说：“但是蝙蝠侠是人类啊，你是可以变成蝙蝠侠的”。我就回答说“那么，我不觉得我真能成为一个不愿与人来往，一心想死的亿万富翁。”









没有人会把我当作是世界上伟大的守护者，但某个时刻我可以给某个人一点希望，我可以帮助某个人。所以比起蝙蝠侠，超人对我的意义更重要一些。但是我确实也喜欢蝙蝠侠。