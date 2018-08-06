就像1999年上映的《生死谍变》开启了韩国电影的“大片时代”、“千万时代”,“准双千万”的《与神同行》或将开启韩国电影的“系列电影时代”。









第一部《与神同行》取得1441万观影人次的成绩，在韩国影史上仅次于《鸣梁海战》的1762万次，这一部能否完成前作未完成的壮举拭目以待。









回潮：不只有《与神同行》

























回顾：《女高怪谈》等代表作频出



《女高怪谈2：交换日记》海报





当时这些大有泛滥之势的系列作品，都是简单的根据前一集的收益情况来决定是否推出续集。这些简单罗列的作品之间，在故事上大多没有联系，甚至演员也会全部更换。除了片名保留了系列特征外，完全可以当做一部新的电影来看。





而在类型上，大多局限在高度套路化的黑帮、喜剧类型。（让人不得不想起当年香港僵尸片、赌片的泛滥成灾）虽然没有明确的开发计划，但这一时期的系列作品还是初步探索了韩国系列电影的可能性，为今天韩国影人更成功的开发系列电影提供了参考。





值得一提的是，这一时期的系列电影推出了不少后来的一线韩星。申恩庆、河智苑分别通过主演《我的老婆是大佬》和《色即是空》一夜成名，而《女高怪谈》系列更是被视作“造星”系列，李美妍、金圭丽、金玉彬、宋智孝、朴寒星都通过这一系列走进观众视野。









蜕变：内容为重的计划性开发





华纳开发的科幻动作片《魔女》将连拍三部 简单以票房收益为判断标准，而忽略内容质量，导致早期很多盲目推出的续集作品，缺乏新鲜感和创意性，以致票房缩水。简单盘点一下就不难发现，在2010年之前推出的系列电影，除了《女高怪谈6》时隔多年被提上日程外，其他系列已全军覆没。





而以2011年收获479万观影人次的《朝鲜名侦探：高山乌头花的秘密》作为开端，进入新的十年（2010至今），韩国系列电影又开始重焕生机。





在韩国电影已经日趋完善成熟的工业体系下，兼具资本实力和技术能力的大型制片公司开始从策划阶段开发系列电影。





除了乐天娱乐打造的《与神同行》系列，2015年上映的《侦探》在试映后获得了不错的反响，当时偏方就对外宣布会考虑将该片制作成系列电影。而今年6月上映的科幻动作片《魔女》也将在未来推出两部续集，该片由华纳韩国全额投资制作。





在亚洲领先的特效技术支持下，这些韩国全新的电影系列开始涉及奇幻、科幻等更丰富的类型。相比早期需要依靠明星来吸引眼球，如今天马行空的构思创意和光怪陆离的视觉奇观，才是打动观众走进影院的关键。