首周动员618.6万观影人次，成为韩国影史上第一部开画观影人次破500万与600万次的作品，大幅刷新原先由《鸣梁海战》保持的纪录。值得一提的是，韩国人口为5125万左右。
第一部《与神同行》取得1441万观影人次的成绩，在韩国影史上仅次于《鸣梁海战》的1762万次，这一部能否完成前作未完成的壮举拭目以待。
值得注意的是，《与神同行2：因与缘》于去年12月份上映的《与神同行：罪与罚》是同时策划、并套拍完成的。两部影片高达400亿韩币（约2.4亿人民币）的总制作费用，在首部上映后已基本收回，而目前系列3、4部作品也正在积极酝酿中。除了韩国本土，影片在中国台湾、中国香港地区同样取得高票房，继《釜山行》之后，韩国电影开始在华语地区呈现票房号召力。 就像1999年上映的《生死谍变》开启了韩国电影的“大片时代”、“千万时代”（注：《生死谍变》累计观影人次582万，虽然未过千万，但大幅提高了韩国电影的观众量级），“准双千万”的《与神同行》或将开启韩国电影的“系列电影时代”。
回潮：不只有《与神同行》
除了《与神同行》系列的惊艳表现，2018年上半年韩国本土电影票房top10中，还有其它系列电影的身影：推理探案片《侦探2》以268万观影人次位列第三、贺岁档古装IP系列《朝鲜名侦探3》以244万观影人次排名第六。 进入下半年，6月27日正式上映的本土科幻动作片《魔女》动员到200万观影人次。该片由《新世界》导演朴勋政执导，是华纳全额投资的三部连拍系列作品，首部上映时的英文片名也标注了“Part1.The Subversion”的字样。 而目前韩国正在运作的系列电影也不在少数：《老千3》刚刚敲定了主演阵容，将由柳承范和朴政珉领衔，今年下半年开机。 首集668万观影人次的《犯罪都市》也敲定将于明年拍摄续集；《海盗2》《神之一手2》也已完成了剧本，正在安排演员日程；更有恐怖系列续集《女高怪谈6》也将时隔9年投入制作。
回顾：《女高怪谈》等代表作频出
当时这些大有泛滥之势的系列作品，都是简单的根据前一集的收益情况来决定是否推出续集。这些简单罗列的作品之间，在故事上大多没有联系，甚至演员也会全部更换。除了片名保留了系列特征外，完全可以当做一部新的电影来看。
而在类型上，大多局限在高度套路化的黑帮、喜剧类型。（让人不得不想起当年香港僵尸片、赌片的泛滥成灾）虽然没有明确的开发计划，但这一时期的系列作品还是初步探索了韩国系列电影的可能性，为今天韩国影人更成功的开发系列电影提供了参考。
值得一提的是，这一时期的系列电影推出了不少后来的一线韩星。申恩庆、河智苑分别通过主演《我的老婆是大佬》和《色即是空》一夜成名，而《女高怪谈》系列更是被视作“造星”系列，李美妍、金圭丽、金玉彬、宋智孝、朴寒星都通过这一系列走进观众视野。
而早期的韩国系列电影，就已经有了中韩合作。舒淇就曾主演《我的老婆是大佬3》，据说替换“女大佬”申恩庆的原因是第二部的票房不够理想。虽然第二部也有章子怡的客串加盟，但第三部索性换了主角，彻底国际化。这也不难看出，当时的系列电影过分关注票房、追求明星效应，缺乏计划性。
蜕变：内容为重的计划性开发
简单以票房收益为判断标准，而忽略内容质量，导致早期很多盲目推出的续集作品，缺乏新鲜感和创意性，以致票房缩水。简单盘点一下就不难发现，在2010年之前推出的系列电影，除了《女高怪谈6》时隔多年被提上日程外，其他系列已全军覆没。
而以2011年收获479万观影人次的《朝鲜名侦探：高山乌头花的秘密》作为开端，进入新的十年（2010至今），韩国系列电影又开始重焕生机。
在韩国电影已经日趋完善成熟的工业体系下，兼具资本实力和技术能力的大型制片公司开始从策划阶段开发系列电影。
除了乐天娱乐打造的《与神同行》系列，2015年上映的《侦探》在试映后获得了不错的反响，当时偏方就对外宣布会考虑将该片制作成系列电影。而今年6月上映的科幻动作片《魔女》也将在未来推出两部续集，该片由华纳韩国全额投资制作。
在亚洲领先的特效技术支持下，这些韩国全新的电影系列开始涉及奇幻、科幻等更丰富的类型。相比早期需要依靠明星来吸引眼球，如今天马行空的构思创意和光怪陆离的视觉奇观，才是打动观众走进影院的关键。
而韩国影人更加认识到观众粘性之于系列电影的重要性。像《朝鲜名侦探》、《侦探》、《犯罪都市》这类用深入人心的角色来讲述不同故事的作品，以及像《与神同行》和《魔女》这种在故事上有紧密联系的作品，才是开发系列作品的王道。