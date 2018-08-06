时光网讯
如果说起在《复仇者联盟3》
中最让人印象深刻的物件，人们一定会想到无限手套、钢铁侠和蜘蛛侠的新战衣、反浩克装甲、暴风战斧，以及托尼老师手中拿着的翻盖手机。
在奇异博士的圣殿中，托尼从怀里掏出手机的那一刻，观众几乎全部笑成一团，原因自然是这款“复古风”的通讯工具完全不符合钢铁侠全身遍布高科技的style。大家早已知道，这部流行于十几年前的翻盖手机首次登场于《美队3》的片尾彩蛋，是内战结束后美国队长寄给钢铁侠专人专用的联络工具，里面只存了美队一个人的电话号码。
在《复仇者联盟3》带评论音轨的版本中，导演乔·罗素透露说，为了表示这部手机对钢铁侠十分重要，他们曾经专门拍摄了详细介绍手机来历的戏份，是在小辣椒和托尼在公园跑步那段场景中展现出来的，不过最后这段戏份还是被删减掉了。
导演并未透露原因，反正影片删掉的有趣桥段也不止这一处。
虽然戏份被删，但影片中还是通过其他细节表现出了钢铁侠对手机的重视。除了无论何时何地都要随身携带
以外，大家仔细观察还会发现：手机的电量是满格的。
联合编剧斯蒂芬·麦克菲利
在音轨中提到了这一点，他补充道，对钢铁侠来说随时充电是一件很容易的事情。（根本不需要充电宝）
从这部手机的存在观众可以看出，尽管存在分歧，但美国队长和钢铁侠都明白他们二人在保护地球的事情上都发挥着至关重要的作用这也正是美国队长即便是在决裂后还要把手机留给钢铁侠的原因。
不过，最终这支长途电话还是由班纳博士打出去的，当时托尼在战斗中不慎将手机落下，班纳随后打给了美队，告诉他要好好保护幻视。由此导致在后来的戏份中，观众们还是未能见到盾铁二人和好同框的画面，想必这也一定是导演们的刻意安排了。