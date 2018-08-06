相爱相杀说的就是盾铁二人了。





在奇异博士的圣殿中，托尼从怀里掏出手机的那一刻，观众几乎全部笑成一团，原因自然是这款“复古风”的通讯工具完全不符合钢铁侠全身遍布高科技的style。大家早已知道，这部流行于十几年前的翻盖手机首次登场于《美队3》的片尾彩蛋，是内战结束后美国队长寄给钢铁侠专人专用的联络工具，里面只存了美队一个人的电话号码。













从这部手机的存在观众可以看出，尽管存在分歧，但美国队长和钢铁侠都明白他们二人在保护地球的事情上都发挥着至关重要的作用这也正是美国队长即便是在决裂后还要把手机留给钢铁侠的原因。



