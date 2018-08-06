







《黑暗心灵》中文先导预告片 《黑暗心灵》开画成绩远不及预期，首周末票房还不到3400万美元成本线的五分之一。影片媒体评价也极不理想，烂番茄媒体好评率低至18%（均分4.2）。媒体评价影片“跟烂大街的青少年小说改编作品大体雷同，让观众对屡见不鲜的反乌托邦主题失去了耐心”。影片在CinemaScore调查中得到“B”，观众口碑中等。以其开画表现及口碑，影片最终恐难以实现收支平衡。





Quality Flix发行的政治纪录片《一个国家的死亡》上周末在1005家影院开画，首周末报收233万美元，排在周末榜第13名。本片由特朗普总统支持者迪内希·帝索萨执导，片中将特朗普跟伟大的林肯总统进行直接对比。



