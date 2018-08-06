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《碟中谍6》轻松卫冕北美周票房冠军

《克里斯托弗罗宾》首映居亚 《黑豹》破7亿

2018-08-06 08:05:52 来源：Mtime时光网

《碟中谍6：全面瓦解》上映次周末再收3500万美元，以领先亚军近千万的绝对优势蝉联北美周末票房冠军。迪士尼真人CG新作《克里斯托弗·罗宾》开画周末进账2500万美元，空降周末票房榜亚军。

《碟中谍6》目前走势为系列最佳

        时光网讯 北美市场7月份整体表现波澜不惊，全月累计产出票房11.88亿美元，比去年同期微跌1.4%，单月大盘连续第四年保持在10亿美元以上。7月北美市场共有四部影片票房突破1亿美元，分别是《蚁人2》《精灵旅社3》以及6月上映的老片《侏罗纪世界2》《超人总动员2》。7月票房最高的《蚁人2》比去年7月票房冠军《蜘蛛侠：英雄归来》低了近亿美元，去年同期还有《神偷奶爸3》同样票房超过2亿美元。

       8月首周末开画的新片实力相对较弱，对老片的冲击相对有限。派拉蒙影业发行的特工动作片《碟中谍6：全面瓦解》上映次周末再收3500万美元，以领先亚军近千万的绝对优势蝉联北美周末票房冠军。影片仅比开画周末下跌四成出头，走势为系列六部最佳，两周累计票房已超1.2亿美元。

       迪士尼真人CG新作《克里斯托弗·罗宾》开画周末进账2500万美元，空降周末票房榜亚军。狮门的动作喜剧《我的间谍前男友》首周末斩获1235万美元，拿下周末票房季军。

       虽然大部分老片受益于新片的平庸开局而有效地缓冲了跌幅，但北美周末大盘仍未止住下滑的趋势。2018年第31个周末前12名影片累计票房报1.27亿美元，周末大盘环比大跌13%，创下6月初以来的最低水平。不过，周末大盘仍比《黑暗塔》开画夺冠的去年同期（大盘1.1亿美元）上涨15.5%。截止周日，2018年北美暑期档累计票房已达36.08亿美元，较去年同期大涨12.1%；而2018年度累计票房已攀升至75.5亿美元，也遥遥领先历史同期。

北美周末票房前十名 2018.08.03 - 08.05（单位：万美元）



       环球发行的歌舞续集《妈妈咪呀2》周末再收909万美元，跌幅收窄至四成左右，目前累计票房已突破9000万美元。索尼的犯罪动作片《伸冤人2》周末跌幅也大幅收窄，以880余万美元的成绩退居周末榜第五位。

《妈妈咪呀2》在中国遇冷

       福斯发行的科幻惊悚片《黑暗心灵》上周末在3127家影院开画，首周末三天录得580万美元，仅排在周末票房第八。影片改编自青少年奇幻小说作家亚历山德拉·布拉肯的同名小说，由韩裔女导演吕寅荣（《功夫熊猫2》《功夫熊猫3》）执导，故事讲述未来世界的疾病幸存者开始拥有强大的超能力，他们再被充满恐惧的成人们关入集中营，女孩露比将与伙伴结盟踏上逃亡之路。

《黑暗心灵》中文先导预告片

       《黑暗心灵》开画成绩远不及预期，首周末票房还不到3400万美元成本线的五分之一。影片媒体评价也极不理想，烂番茄媒体好评率低至18%（均分4.2）。媒体评价影片“跟烂大街的青少年小说改编作品大体雷同，让观众对屡见不鲜的反乌托邦主题失去了耐心”。影片在CinemaScore调查中得到“B”，观众口碑中等。以其开画表现及口碑，影片最终恐难以实现收支平衡。

       Quality Flix发行的政治纪录片《一个国家的死亡》上周末在1005家影院开画，首周末报收233万美元，排在周末榜第13名。本片由特朗普总统支持者迪内希·帝索萨执导，片中将特朗普跟伟大的林肯总统进行直接对比。

       韩国奇幻片《与神同行2：因与缘》上周末在北美48家影院小规模上映，首周末录得33万美元，开画表现比《与神同行》几近翻番。影片在韩国本土首周动员超600万人次捧场，打破当地影史开画纪录。

作者：沉默的橄榄   编辑：HAHA

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 碟中谍6 黑豹 克里斯托弗·罗宾

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