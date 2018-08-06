时光网讯
如果你还没有准备好和《生活大爆炸》
说再见的话，你也许不是一个人。《生活大爆炸》
今年秋天就要播出第十二季了，在今年的美国电视评论人协会（TCA）上，CBS的娱乐总监Kelly Kahl
谈到了这部经久不衰的情景喜剧。“我们觉得还不到完结的时候，”Kahl说，“我们目前正在跟本剧的制作方华纳电视，进行初期讨论”。
今年5月，Kahl曾暗示过，剧集可能不只一共12季。“可能还会有更多，我们充满希望。只要剧集制作人和他的团队觉得还有故事可以讲，我们就可以继续播下去，”Kahl告诉记者。“我们当然希望还能再播几年，现在来看这个剧也挺火的。”
不过此前，执行制片人Steve Holland
曾说过第十二季肯定是最后一季，“除非有什么新消息”，而“Leonard” 约翰尼·盖尔克奇
的看法是，“我觉得目前，拍十二季其实每个人都挺舒服的，也能让我们回家和家人团聚了。”
而今年3月，“谢耳朵”吉姆·帕森斯
告诉过媒体，“我此刻想象不到没有《生活大爆炸》
的日子，这部剧在各个层面都太美妙了。”“当你在享乐的时候，时光也在飞逝。当目前合同到期的时候，12年就已经过去了。我也不知道为什么我要提起这个，至于剧集继续发展下去？如果编剧们愿意写，我当然愿意了，”他说。