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"生活大爆炸"十二季后还未完结？

剧集制作人充满希望 "我们还想再播几年"

2018-08-06 08:32:12 来源：Mtime时光网

美剧《生活大爆炸》目前签了十二季的播出合同，只剩一年时间，但也许十二季过后，还不到剧集完结的时候？


　　时光网讯　如果你还没有准备好和《生活大爆炸》说再见的话，你也许不是一个人。《生活大爆炸》今年秋天就要播出第十二季了，在今年的美国电视评论人协会（TCA）上，CBS的娱乐总监Kelly Kahl谈到了这部经久不衰的情景喜剧。“我们觉得还不到完结的时候，”Kahl说，“我们目前正在跟本剧的制作方华纳电视，进行初期讨论”。

　　《生活大爆炸》卡司包括吉姆·帕森斯（Sheldon）、卡蕾·库科（Penny）、约翰尼·盖尔克奇（Leonard）、昆瑙·内亚（Raj）、马伊姆·拜力克（Amy）、梅丽莎·劳奇（Bernadette）与西蒙·赫尔伯格（Howard）。

今年5月的吉姆

　　今年5月，Kahl曾暗示过，剧集可能不只一共12季。“可能还会有更多，我们充满希望。只要剧集制作人和他的团队觉得还有故事可以讲，我们就可以继续播下去，”Kahl告诉记者。“我们当然希望还能再播几年，现在来看这个剧也挺火的。”

　　不过此前，执行制片人Steve Holland曾说过第十二季肯定是最后一季，“除非有什么新消息”，而“Leonard” 约翰尼·盖尔克奇的看法是，“我觉得目前，拍十二季其实每个人都挺舒服的，也能让我们回家和家人团聚了。”

　　而今年3月，“谢耳朵”吉姆·帕森斯告诉过媒体，“我此刻想象不到没有《生活大爆炸》的日子，这部剧在各个层面都太美妙了。”“当你在享乐的时候，时光也在飞逝。当目前合同到期的时候，12年就已经过去了。我也不知道为什么我要提起这个，至于剧集继续发展下去？如果编剧们愿意写，我当然愿意了，”他说。

　　《生活大爆炸》第12季将于9月24日在CBS回归播出。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 生活大爆炸 美剧 CBS
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生活大爆炸 (2007)

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吉姆·帕森斯

吉姆·帕森斯

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