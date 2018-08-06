今年5月的吉姆

今年5月，Kahl曾暗示过，剧集可能不只一共12季。“可能还会有更多，我们充满希望。只要剧集制作人和他的团队觉得还有故事可以讲，我们就可以继续播下去，”Kahl告诉记者。“我们当然希望还能再播几年，现在来看这个剧也挺火的。”