《巨齿鲨》再曝一组中国风海报，杰森·斯坦森、李冰冰、鲁比·罗丝严阵以待，水墨鲨鱼宛然游弋，搅动墨浪翻滚。





杰森VS巨齿鲨！ 生物链顶端的男人燃爆暑期大银幕





《巨齿鲨》今日曝光的中国风海报，将传统国画技法与海报设计相结合，黑白色调相谐，晕染留白更见水墨写意。其中，杰森·斯坦森、李冰冰、鲁比·罗丝置身墨浪，庞大巨齿鲨露出尖牙游走在三人身边，三人全副武装，提防潜身靠近的巨兽。





作为今夏最受瞩目的“燃爆爽片”，《巨齿鲨》讲述了前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手中国女科学家张苏茵（李冰冰饰）营救被困人员，却意外造成巨齿鲨逃离深海的故事。





在影片中，人类在杰森·斯坦森饰演的乔纳斯·泰勒带领下，与巨齿鲨的博弈与对决始终吊足观众胃口。巨齿鲨入侵浅海、直升机空袭巨兽、巨轮倾覆、深海“黑科技”追击等火爆的镜头目不暇接。杰森·斯坦森和李冰冰驾驶“黑科技”潜水器上演极速狂飙、巨齿鲨来到浅海攻击人类，一轮又一轮震撼场面令人瞠目结舌。杰森·斯坦森更多次和巨齿鲨展开人鲨大战，不仅上演鲨口逃生，正面迎击巨齿鲨，还有多场与巨齿鲨“近身肉搏”的戏份，杰森也因赤手空拳决战巨齿鲨，被不少网友称赞是“生物链顶端的男人”。





38城超前观影场开启 史前巨兽大银幕“重生”





8月6日，电影《巨齿鲨》在全国开启38城超前观影活动，史前巨兽巨齿鲨将登陆上岸“游”遍全国38城。据悉，此次《巨齿鲨》超前观影活动覆盖北京、上海、广州、成都等38个城市。





千呼万唤之下，首次现身大银幕的巨齿鲨即将揭开神秘面纱。特效团队为了还原其形象，打造堪称奇观的深海世界，可谓倾尽心血。不仅研究了真实鲨鱼的状态，捕捉和模拟鲨鱼动作，还对这一史前物种进行科学合理的“再创作”，包括巨齿鲨的腮、皮肤等都进行有针对性地创造，使得巨大而充满震慑力的巨齿鲨在大银幕上“重生”。





另一方面，影片重新构建了巨齿鲨生存的神秘海底世界，这里不仅有攻击力爆表的巨齿鲨，还有包括巨型章鱼、未名海洋动植物等前所未有的海底生态，而这一超越想象的深海奇观皆由本片特效团队Scanline VFX完成。Scanline VFX以做水流及流体闻名全球，由其打造的海水具有真实流动感，全新构建的海底世界神秘莫测，也让影片成为了一场绝对超值的视听盛宴。





《巨齿鲨》将于8月10日，以2D、3D、IMAX、中国巨幕3D、杜比影院、杜比全景声、4DX等多制式登陆国内和全球各大院线。

编辑：Joker