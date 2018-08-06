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《藏北秘岭·重返无人区》定档8.31曝预告

95后女导演继承父亲遗志 探险羌塘无人区

2018-08-06 10:13:47 来源：Mtime时光网

中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪实探险电影《藏北秘岭·重返无人区》，正式宣布定档8月31日。

定档海报

　　时光网讯   近日，由95后新锐导演饶子君执导的中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪实探险电影《藏北秘岭·重返无人区》，正式宣布定档8月31日，并曝光定档预告片。

　　2000年的一次行走西藏之旅，让导演饶子君的父亲从公司高管变成了一名独立登山家。他曾说过：“登山不是征服，而是对自我的挑战，是与大自然的亲近。”他已经登顶全世界各种级别的雪山18座，其中10座是8000米级雪峰。然而一次登山意外事件，让他完成攀登“14座大满贯”的梦想戛然而止。

　　父亲对雪山的情感，在饶子君身上得到了延续。为了培养她的攀岩能力，激发身体潜能，年幼时便让她接受攀岩技能练习。2012年，饶子君更是跟随父亲进藏进行高原适应性训练。父亲去世以后，虽未涉足无人区，她却一直心系这片令人疼痛的高原。在这里，她希望用心的开始和父亲完成一次真正意义上的告别。




　　对于饶子君来说，《藏北秘岭·重返无人区》不仅仅是自己的导演处女作，更担负着她生命的不能承受之重。为此，她可以五天五夜蜷缩在只能盘腿的小货车里，从深圳横跨8000里奔袭拉萨；她可以拖着患有严重呼吸综合征的身体，在6000米海拔的高原上“换一次命”。

　　影片整个拍摄过程历时近40天，总行程3441.511公里。48人的摄制组，最终坚持完成影片拍摄的仅余8人。

　　凭借真实影像，《藏北秘岭·重返无人区》获得了第六届温哥华国际华语电影节“红枫叶奖”竞赛单元纪录片单元最佳剪辑奖，同时入围第42届加拿大蒙特利尔国际电影节。

   编辑：hello王小羊

关键词： 藏北秘岭·重返无人区 定档 预告
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