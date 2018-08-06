中国首部展示西藏羌塘无人区腹地普若岗日冰原的纪实探险电影《藏北秘岭·重返无人区》，正式宣布定档8月31日。





2000年的一次行走西藏之旅，让导演饶子君的父亲从公司高管变成了一名独立登山家。他曾说过：“登山不是征服，而是对自我的挑战，是与大自然的亲近。”他已经登顶全世界各种级别的雪山18座，其中10座是8000米级雪峰。然而一次登山意外事件，让他完成攀登“14座大满贯”的梦想戛然而止。





父亲对雪山的情感，在饶子君身上得到了延续。为了培养她的攀岩能力，激发身体潜能，年幼时便让她接受攀岩技能练习。2012年，饶子君更是跟随父亲进藏进行高原适应性训练。父亲去世以后，虽未涉足无人区，她却一直心系这片令人疼痛的高原。在这里，她希望用心的开始和父亲完成一次真正意义上的告别。













对于饶子君来说，《藏北秘岭·重返无人区》不仅仅是自己的导演处女作，更担负着她生命的不能承受之重。为此，她可以五天五夜蜷缩在只能盘腿的小货车里，从深圳横跨8000里奔袭拉萨；她可以拖着患有严重呼吸综合征的身体，在6000米海拔的高原上“换一次命”。





影片整个拍摄过程历时近40天，总行程3441.511公里。48人的摄制组，最终坚持完成影片拍摄的仅余8人。





凭借真实影像，《藏北秘岭·重返无人区》获得了第六届温哥华国际华语电影节“红枫叶奖”竞赛单元纪录片单元最佳剪辑奖，同时入围第42届加拿大蒙特利尔国际电影节。