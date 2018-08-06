去年，年度票房突破400亿的时间为9月3日。今年，内地影市刷新了年度票房破400亿的最快速度。

时光网讯 借着如火如荼的暑期档，昨日，2018年内地票房突破400亿大关，刷新了内地年度票房破400亿的最快速度。去年，年度票房突破400亿的时间为9月3日。





在今年已过去的八个月中，仅4月、6月票房出现下滑，六个月的月票房成绩实现不同程度的增长。





据统计，截止今年7月底，全国银幕总数已经达到56205块，其中3D银幕49748块。





















沈腾、宋芸桦等主演的国产喜剧《西虹市首富》上映次周报收票房11.2亿，以巨大优势领跑上周内地影市，蝉联周票房冠军，累计票房达到20.23亿。





上映次周，《西虹市首富》未遇到任何可以与自己匹敌的对手，目前已实现单日票房10连冠。11.2亿的周票房成绩占据大盘的66.7%。





在2018年上映的国产片中，《西虹市首富》的票房暂居第五名，与第四名《捉妖记2》还有2.14亿的差距。影史上，算上《西虹市首富》，票房突破20亿的国产已达到9部，其中绝大部分都是喜剧。





2015年，《夏洛特烦恼》在国庆档拿下14.41亿的票房；2017年，《羞羞的铁拳》在国庆档拿下22.13亿的票房。目前《西虹市首富》的成绩已经远超《夏洛特烦恼》，总票房超越《羞羞的铁拳》也只是时间的问题。











徐克新片《狄仁杰之四大天王》与《西虹市首富》同期上映，上周报收2.3亿，蝉联周票房亚军，累计票房5.26亿。





虽然在票房和排片上一直被《西虹市首富》压制，但上周上映的新片并未对《狄仁杰之四大天王》造成多少伤害，该片已连续10天蝉联单日票房亚军。





刘德华、李冰冰等主演的《狄仁杰之通天帝国》于2010年上映，票房2.86亿。赵又廷、杨颖等主演的《狄仁杰之神都龙王》于2013年上映，票房6.01亿。《狄仁杰之四大天王》首周票房剔除电商服务费后为4.99亿，与《狄仁杰之神都龙王》还有约1亿的差距，未来有望实现赶超。











国产动画电影《风语咒》上周五首映，首周票房6130万，位居周票房季军，算上点映成绩，累计票房7200万。





2015年，《西游记之大圣归来》上映时，首周票房8670万，总票房9.57亿。2016年，《大鱼海棠》上映时，首周票房2.27亿，总票房5.64亿。与之相比，《风语咒》首周成绩稍逊一筹。





去年上映的《大护法》首周斩获票房3300万，总票房8760万。《风语咒》与之相比优势明显。





以目前的票房走势看，《风语咒》票房破亿容易，但冲击2亿大关难度不小。











“巨石”强森主演的《摩天营救》上周报收6000万，位居周票房第四名，累计票房达到6.45亿。





加上今年内地上映的《狂暴巨兽》、《勇敢者游戏：决战丛林》，强森今年已经在内地影市卷走21.4亿的票房，“光头强”国内票房号召力不容小觑。



















































