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周冬雨演民国革命女性你见过吗？

吴贻弓执导《那些女人》定档9.3曝预告

2018-08-06 10:56:58 来源：Mtime时光网

影片讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，一群不同身份性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工斗智斗勇。

定档预告

　　时光网讯  由吴贻弓总导演，何赛飞殷桃、谢林彤、胡可白冰茹萍马伊琍姚晨佟大为陈龙周冬雨夏雨王千源等一众演员联合主演的民国大片《那些女人》今日正式宣布定档，影片将于9月3日上映。

　　影片讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，通过回忆的视角再现了那个腥风血雨的年代，一群不同身份性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工斗智斗勇，最后不惜牺牲性命，在血与火的洗礼中涅槃永生。

　　据悉，《那些女人》汇集了马精武、马伊琍、牛犇、王千源、王景春、白冰、许凝、巩汉林、李木子、张山、张一山、何赛飞、肖荣生、佟瑞欣、佟大为、陈龙、陈创、邱林、周冬雨、胡可、郑毓芝、郑昊、侯勇、姚晨、保剑锋、茹萍、秦怡、殷桃、夏雨、谢林彤、傅绍杰等近百位明星。

　　在其他参演演员名单中，有一批只有一句台词、三两个镜头的老艺术家们，亦展现出出色的演技，她们是于蓝、张目、祝希娟、宋晓英、陶玉玲、谢芳等，都是金鸡奖、百花奖、华表奖得主。

　　正如主演何赛飞在采访中所说：“这部戏最大的特点就是戏骨云集，哪怕只有一句话、一句台词，所有开口和露脸的演员必须要是专业演员。”

　　《那些女人》历经剧本六易其稿，创作期达10年之久，拍摄期间反复打磨，直至2015年顺利杀青。而后影片一直在选择上映档期，在这一期间获得了诸多荣誉：

　　影片《那些女人》在第13届俄罗斯奥泽洛夫国际军事电影节上获评委会金剑大奖；在随后的2016第3届中澳国际电影节上，电影《那些女人》将最佳女主角奖（何赛飞），组委会最受欢迎女演员奖（茹萍），特别表彰女演员奖（姚晨），新晋青年女演员奖（谢林彤）等奖项收入囊中；而在2018年6月23日晚，在《那些女人》中扮演江家孃孃的马伊琍，更是拿下了第21届上海国际电影节“电影频道传媒关注单元”最佳女配角奖。

   编辑：hello王小羊

关键词： 那些女人 定档 预告片
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