影片讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，一群不同身份性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工斗智斗勇。





影片讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，通过回忆的视角再现了那个腥风血雨的年代，一群不同身份性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工斗智斗勇，最后不惜牺牲性命，在血与火的洗礼中涅槃永生。





据悉，《那些女人》汇集了马精武、马伊琍、牛犇、王千源、王景春、白冰、许凝、巩汉林、李木子、张山、张一山、何赛飞、肖荣生、佟瑞欣、佟大为、陈龙、陈创、邱林、周冬雨、胡可、郑毓芝、郑昊、侯勇、姚晨、保剑锋、茹萍、秦怡、殷桃、夏雨、谢林彤、傅绍杰等近百位明星。





在其他参演演员名单中，有一批只有一句台词、三两个镜头的老艺术家们，亦展现出出色的演技，她们是于蓝、张目、祝希娟、宋晓英、陶玉玲、谢芳等，都是金鸡奖、百花奖、华表奖得主。





正如主演何赛飞在采访中所说：“这部戏最大的特点就是戏骨云集，哪怕只有一句话、一句台词，所有开口和露脸的演员必须要是专业演员。”





《那些女人》历经剧本六易其稿，创作期达10年之久，拍摄期间反复打磨，直至2015年顺利杀青。而后影片一直在选择上映档期，在这一期间获得了诸多荣誉：





影片《那些女人》在第13届俄罗斯奥泽洛夫国际军事电影节上获评委会金剑大奖；在随后的2016第3届中澳国际电影节上，电影《那些女人》将最佳女主角奖（何赛飞），组委会最受欢迎女演员奖（茹萍），特别表彰女演员奖（姚晨），新晋青年女演员奖（谢林彤）等奖项收入囊中；而在2018年6月23日晚，在《那些女人》中扮演江家孃孃的马伊琍，更是拿下了第21届上海国际电影节“电影频道传媒关注单元”最佳女配角奖。

编辑：hello王小羊