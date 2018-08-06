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上天入海！《碟中谍6》发全阵容海报预告

阿汤哥"大超"双雄对峙 悬崖肉搏命悬一线

2018-08-06 14:45:32 来源：Mtime时光网

《碟中谍6：全面瓦解》曝光了“千钧一发”版预告片与人物系列海报。
　　时光网讯 今日，好莱坞动作冒险巨制、经典特工系列新作《碟中谍6：全面瓦解》曝光了“千钧一发”版预告片与人物系列海报。

“千钧一发”版预告片

　　在长达2分多钟的预告片中，场面极尽火爆，剧情再次升级，阿汤哥带领不可能任务小组上天入地，飙车追逐，枪战肉搏，在千钧一发之际搏命前行，拯救世界安危。而在全新公布的9位主演海报中，所有人都神情凝重，如临大敌。面对这次“别无选择的任务”，他们能否化险为夷？8月31日，揭晓悬念。

场面剧情再次升级 凶险万分搏命前行

　　此次发布的“千钧一发”版预告片，正邪双方针锋相对，危机四伏暗流涌动。前作大反派所罗门以“世界危机”和“失去所有你在乎的人”为砝码要挟阿汤哥，誓要让他“双手沾满鲜血”。来势汹汹的中情局突然介入，亦正亦邪的亨利空降任务小组，所罗门又在巴黎成功出逃卷土重来，危机四伏之际阿汤哥挑战升级举步维艰。

　　面对这次凶险无比的终极任务，阿汤哥只能背水一战，无论是从25000英尺高空飞身跳伞，还是在摩天大楼窗边舍命一跃，抑或是在巴黎街头驾驶摩托车急速追逐，千钧一发间，他义无反顾。预告片最后，阿汤哥与亨利在悬崖边双雄对决，拳拳到肉凶险万分。阿汤哥掉落悬崖命悬一线的画面更是扣人心弦。亨利与阿汤哥的双雄对峙究竟战果如何？阿汤哥面对翻滚而来的直升机如何死里逃生？8月31日，解锁答案。

9大主演如临大敌 命悬一线别无选择

　　此次同步曝光的9大主演人物海报同样精彩纷呈。凡妮莎·柯比饰演的白寡妇精致靓丽，做出撩裙拔刀的惊艳动作，风情万种又杀气逼人。女主丽贝卡·弗格森相较前作更为干练，一身紧身特工装束，机警地双手持枪面对敌人。阿汤哥与亨利·卡维尔魅力非凡，两人各自持枪怒视前方，千钧一发间危机一触即发。不可能任务小组得力干将——西蒙·佩吉与文·雷姆斯也携手回归，继续为不可能任务小组提供强大的技术与后勤支持。除此之外，在超级英雄电影《黑豹》中扮演皇后的安吉拉·贝赛特也加盟影片，带领亨利·卡维尔空降IMF小组。在此次曝光的预告画面中，其与阿汤哥上级亚历克·鲍德温间的霸气互怼，更是令人瞩目。

    《碟中谍6：全面瓦解》由美国派拉蒙影片公司出品，克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯亨利·卡维尔西蒙·佩吉丽贝卡·弗格森、文·雷姆斯、肖恩·哈里斯安吉拉·贝塞特、凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于8月31日登陆全国院线。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 碟中谍6
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