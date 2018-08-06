动画电影《小兵张嘎》的编剧马华、动画电影《猫与桃花源》的制片人于洲、《西游记之大圣归来》的编剧米粒悉数为《美食大冒险之英雄烩》站台，并赞电影是“亲子国漫之光”。

终极预告 时光网讯 2D合家欢动画电影 2D合家欢动画电影 《美食大冒险之英雄烩》 昨日在万达影城举办“来者皆食客”首映礼，导演孙海鹏、制片人程海明、主题曲演唱者陈奕雯出席。电影放映后，导演与制片人和现场观众分享了“美食”背后十年磨一剑的故事，《美食大冒险之英雄烩》将于8月10日全国上映。





《美食大冒险之英雄烩》是导演孙海鹏的首支动画电影，2007年开始他不断的在网络上发表以包强为主角的动画作品，4年间收获好友的喜爱和好评，逐渐走红网络。随后他产生了做动画电影的想法，于是决定以包强为主角开始进行创作。





2014年，以包强为主角的动画《美食大冒险》正式登陆电视荧屏并于海内外100多个国家和地区发行播出。与当下电影市场上越来越多的动画成人化的尝试不同，导演孙海鹏与制片人程海朋十年来始终如一，坚持做一部最适合全家人一起观赏的真正的亲子动画，既要保护孩子的童心，又要顾全家长的耐心。





导演透露，美食电影的食欲感很重要，而食物最有食欲的状态就是被破坏的时候，为了呈现这一点，整个团队进行了多次真实食物模拟，尽到最大可能还原，而影片中出现的美食种类和食材更是达到将近五百种。





据悉，《美食大冒险之英雄烩》以一个Q萌可爱的小肉包、热血少年“包强”为主要人物展开。传说世界诞生自女娲的后厨，并赋予食物们灵魂。其中，章鱼和咸鱼们长期漂泊在大海上沦为海盗，不停地侵扰着美食大陆。为了抗击海盗，陆地上面仙国的小面点们展开了一段冒险旅程。









编辑：hello王小羊