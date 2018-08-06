2018SDCC上，DC动画电影《超人之死》三位主要配音演员杰瑞·奥康奈尔（超人）、丽贝卡·罗梅恩（露易丝·莱恩）、克里斯托弗·高哈姆（闪电侠）接受了时光网专访。





“超人”杰瑞用一句话介绍影片的内容为“毁灭日来到了地球，整个正义联盟一起对付他”；而实诚的剧组成员则质疑“只有超人一个人死了，蛮奇怪的”。





影片中为超人女友露易丝·莱恩配音的丽贝卡·罗梅恩介绍说，作品展示了超人和女友之间的爱情故事，并解答了为什么超人一定要将自己真实身份告诉女友的原因。





该片已经于7月24日在美国上映。