2018-08-06 14:27:46 来源：Mtime时光网
编辑：撒
导演：Jake Castorena
主演：杰瑞·奥康奈尔
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落晴YY
51秒前
只能到及格线的作品，实在很想吐槽正联其他成员要葫芦娃救爷爷一个个上去送，大超能不死吗
starorfire
8分钟前
动画很喜欢，真人电影更喜欢
138****1507_17271498
25分钟前
这个动画电影其实挺一般的……感觉还不如正联
dapigulielenimasi
28分钟前
期待超人王朝
bush_005
34分钟前
最新的自杀小队动画版确实比真人版强
dapigulielenimasi27分钟前
DC动画一直都比真人版强
康永跟煕娣的时光
58分钟前
9分，DC动画日常完爆真人系列
砍了臭樟树46分钟前
瞧你那舔狗的样子，
Darkwalker27分钟前
有多少动画完爆过黑暗骑士三部曲呢
starorfire9分钟前
然而这部动画里超人跟毁灭日很多动作都致敬了mos和bvs，你直接说你就是只爱看打打打呗，就像烂威那些过家家一样
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